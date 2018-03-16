阿里音乐与Merlin达成战略合作 增添千万量级曲库

新浪科技讯 3月16日早间消息，阿里音乐宣布与全球最大的独立音乐数字版权代理机构Merlin达成战略合作协议。阿里音乐将在超1800万的海量曲库基础上，再度增添千万量级曲库，加速其在独立音乐领域的全球化布局。

阿里音乐版权有关负责人表示，未来，阿里音乐和Merlin将在独立音乐的版权运营、内容宣发等方面展开全方位的深入合作，为全球的独立音乐人和独立音乐爱好者提供更完善的平台和更优质的体验。

Merlin（全称 Merlin Network）成立于2007年，为全球范围内的独立音乐厂牌提供数字版权代理服务，拥有来自53个国家、802名会员。数据显示，截止2017年3月，Merlin音乐在全球范围内的使用量占比达到13.45%，覆盖了20000多个音乐厂牌和数字发行服务商，该公司向SoundCloud、YouTube Red、Spotify、Pandora、Google Play、KKBOX等全球知名数字音乐服务平台提供授权。

此次Merlin首次进军中国并选择与阿里音乐达成战略合作，一方面是由于阿里音乐长期与BMG、S.M。等知名音乐公司保持着良好的合作，另一方面则是由于双方均聚焦于独立音乐领域。

2014年，阿里音乐首次与国际顶尖音乐版权管理公司BMG达成独家战略合作，2016年双方合作内容除了覆盖Janet Jackson等歌手的60多万首歌曲录音版权和孙燕姿、蔡依林、张学友、羽泉等一线知名艺人的约190万首歌曲词曲版权的音乐服务，还延展至探索文娱同互联网技术、内容以及商业等潜在领域。2016年，阿里音乐收购了韩国著名娱乐公司S.M.4%股份。

独立音乐，则是阿里音乐与Merlin达成战略合作的另一个重要连接点，此前阿里音乐推出“寻光计划”的音乐平台，挖掘和扶持优质的独立音乐人，并将他们带向国际舞台。2016年9月，“Next Level 新声势力”挑选出阿克江Lil’Akin等五组代表中国音乐新锐音乐人，第二年带他们赴洛杉矶、与BMG旗下顶尖制作人合作，这也是由虾米音乐、BMG、优酷联手打造继“寻光计划”后推出的又一原创音乐扶持项目。

另外，预计阿里音乐未来将携手Merlin，共同研究如何抵制音乐市场不公正、不平等的行为，保障独立音乐人能够获得应有的尊重和回报。通过研究AI和区块链技术，为独立音乐公司、音乐人及音乐作品的合法权益提供全方位保护。（宵寒）