2017年手机银行交易超969亿笔 同比翻一番

每经记者 张寿林 每经编辑 王可然

3月15日，中国银行业协会正式发布《2017年中国银行业服务报告》（以下简称《报告》），显示2017年行业平均离柜业务率为87.58%。离柜业务占据银行业务绝对主力份额。

《每日经济新闻》记者注意到，2017年行业新增营业网点800多个，而2016年新增设营业网点3800多个，网点新增大幅回落。数据同时显示，全年手机银行交易达969.29亿笔，同比增长103.42%。这些变化的背后，反映的是科技对金融的快速渗透。

营业网点新增数量放缓

《报告》显示，2017年银行业金融机构离柜交易达2600.44亿笔，同比增长46.33%；离柜交易金额达2010.67万亿元，同比增长32.06%；行业平均离柜业务率为87.58%，离柜业务的大幅提升反映了银行业智能化转型走向深入。

再从网点变化来看，《报告》显示，截至2017年末，全国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个，其中新增营业网点800多个，年内改造营业网点1.07万个，社区网点7890个，小微网点2550个。而2016年新增设营业网点3800多个，营业网点新增数量大幅放缓。

对于当前银行业发展势头，中国银行业协会指出，中国银行业以科技创新为驱动力，顺应时代潮流，以“普惠、跨界、安全、效率”为主题，以开放务实的姿态主动融入互联网，积极运用金融科技最新成果，加快推进各类渠道的智能化转型。

金融科技重塑银行业态

记者注意到，2017年，全行业布局建设自助银行16.84万家，较上年增加7300多家。布放自助设备80.26万台，其中创新自助设备11.39万台；自助设备交易笔数达400.06亿笔，交易总额66.13万亿元。网点向“轻型化、智能化、特色化、社区化”转型深入推进。

同时，银行自助化水平提升，也体现于网上银行、手机银行等电子渠道业务的持续深入。《报告》显示，全年网上银行交易达1171.72亿笔，同比增长37.86%；交易金额达1725.38万亿元，同比增长32.77%；网上银行个人客户达14.31亿户，同比增长17.32%；企业客户达0.29亿户，同比增长9.56%。

体现在支付上，手机支付早已成势。全年手机银行交易达969.29亿笔，同比增长103.42%；交易金额达216.06亿元，同比增长53.70%；手机银行个人客户达15.02亿户，同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户，同比增长57.52%。

当前，金融科技正在深度重塑银行业态。中国银行业协会秘书长黄润中早前也表示，银行业应根据自身客群和特征拥抱变革，善用金融科技，提高数字化程度，积极跨界融合，同时，加大研发投入和人才储备。