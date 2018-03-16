“债务纠纷案”电连技术胜诉 乐视移动被判还钱

每经记者 刘 玲 每经编辑 任芷霓

几乎一夜之间崩塌的乐视生态，已经成为一个典型的资金链管理案例。

乐视的资金危机不仅让自己的生态梦破碎，更让供应商们讨债无门，有的在乐视大厦楼下围堵，有的则是一纸诉讼将其告上了法院。

2017年7月上市的电连技术，在历时9个月的上诉之后，终于收到了法院的判决书。3月14日晚，电连技术（300679，SZ）发布公告称，法院判决乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）支付电连技术货款213.71万美元及逾期付款利息。

支付213.71万美元及利息

此次纠纷可追溯到2015年9月8日，当日，电连技术与乐视移动签订了一份《采购框架协议》，约定电连技术按照乐视移动下达的订单加工生产电子产品，根据通知交付产品，乐视移动公司向电连公司指定的账户付款。自2016年9月至2017年2月，电连技术共计向乐视移动交付金额为213.71万美元的产品，乐视移动则未支付货款。

2016年11月29日，电连技术与乐视移动及乐赛移动香港有限公司共同就延迟付款事宜达成《补充协议》，约定乐视移动公司分5次支付2016年9月至12月期间的货款203.49万美元。同日，乐视控股公司也向电连技术出具了《担保函》，自愿对乐视移动的上述债务承担连带清偿责任。

而2017年9月25日，电连技术对外发布公告，称目前乐视移动尚未还款，公司也未收到相关还款计划，乐视移动是否能还款存在着重大不确定性。因此电连技术于2016财务年度对乐视移动应收账款计提了坏账准备2278.32万元，计提比例为100%。并于2017年6月就乐视移动买卖合同纠纷事宜，向法院提起民事诉讼。

电连技术请求法院判令乐视移动支付货款213.71万美元及逾期付款损失；以及判令乐视控股对乐视移动应清偿的203.49万美元债务承担连带保证责任等。

而根据电连技术3月14日晚公告，法院判决乐视移动支付电连技术货款213.71万美元及逾期付款利息，并要求在于判决生效后7日内支付；同时，法院驳回电连技术所说的判令乐视控股承担连带责任等其他诉讼请求。

电连技术业绩增速下滑

资料显示，电连技术创办于2006年，并于2017年7月上市，是一家集开发、设计、制造、营销为一体的电子连接器制造企业。据其招股说明书，其近年来的前几大客户有华为、OPPO、步步高、中兴、小米等知名手机厂商。

电连技术曾在招股说明书中表示，近年来下游市场的旺盛需求使得公司营收规模呈现快速的增长态势；2014~2016年，公司营业收入规模由6.91亿元上升至13.92亿元，年均复合增长率高达41.94%，产能、产量和销量的年均复合增长率更是高达50%以上。并且，营业收入的增长率高于国内连接器市场的增速，市场份额增长较快。

但是，到了2017年，电连技术业绩开始下滑。据其2017年业绩快报，2017年营业总收入为14.23亿元，较上年同期增长2.21%；归属上市公司股东的净利润为3.64亿元，较上年同期增长1.37%。对于增速下滑的原因，电连技术表示，公司主要客户所在手机行业2017年属于调整期，增速总体较2016年高速增长明显回落。

电连技术表示，若乐视移动公司按此判决执行归还货款及逾期利息资金，将增加公司本期或后期利润，对公司有积极影响。若按照法院判决，乐视移动支付电连技术货款213.71万美元及逾期付款利息，截至目前，乐视移动可为电连技术带入的现金流约1300多万元；因此，电连技术若要在2018年一改2017年业绩增长回落的态势，还需要在业务上作更多的努力。

如上所述，法院仅判决乐视移动支付电连技术货款及逾期利息资金，驳回了电连技术其他诉讼请求。那么对于此次法院的判决，电连技术是否满意？以及电连技术如何看待2018年的市场行情，是否在开辟新的利润增长点？3月15日，《每日经济新闻》记者将上述问题发送邮件至电连技术，但其董秘正在出差，截至发稿未收到回复。