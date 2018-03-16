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淘票票总裁李捷：票务平台追逐的是增量市场

淘票票总裁李捷：票务平台追逐的是增量市场
2018年03月16日 01:24 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　单日票房破12亿元、6天票房超57亿元，刚过去不久的春节档在不断刷新国内电影市场票房纪录的同时，在线票务平台之间的博弈也日趋激烈，从最高时市场份额占比超四成，到独家联合发行的三部影片进入票房排行榜前四，今年春节档电影票务市场的大赢家非淘票票莫属。然而，对于竞争、对于第一，以及市场份额的争夺，淘票票总裁李捷却有着自己的解读。

　　市场份额

　　春节档前夕，阿里影业董事长兼CEO樊路远对外发出了“2018年淘票票目标行业第一”的声音。随后，淘票票用一系列的数字，在刚刚过去的春节档稳坐第一。李捷表示，“纵观整个春节档，最高时全国票房43.7%的电影票是从淘票票出的，我们今年充分地把社交、明星ID、线下三大场景的宣发做到极致，这也是春节档几个片子获得成功背后的推动力。在整个电影行业里，头部内容是最重要的。而若要做好头部内容，其中一个关键点在于你是否是创造增量价值的”。

　　过去的若干年里，在线票务平台通过票补、低票价让消费者逐渐培养起观影习惯，但需要注意的是票补不是拉动需求的方法，票补只是让用户更习惯地从线下购票转到线上购票。中国线上化率已经在春节接近90%，10个人里有9个人都在App上买票，所谓的票补拉动转换场景已经不存在了。

　　在过去两年里，淘票票的市场增速远高于中国票房的增速，“如果我们的增速一直远高于大盘平均增速，从数据逻辑上就是增量市场的最大份额已经是淘票票的了。我们要做的并不一定是从固定的市场份额中做第一，而要在增量份额中做第一，因为这是一个此消彼涨的问题”。

　　行业竞争

　　随着电影在线票务市场两强分天下格局的初定，为了稳定并在此基础上继续扩大市场，近两年来，淘票票和猫眼微影之间的竞争也愈发激烈。如今有人用“零和游戏”一词来形容当下的国内电影在线票务市场，所谓“零和游戏”，即当一个市场只剩下两家最强的公司在争夺市场份额的时候，这两家已经不存在任何所谓合作的可能。因为如果一方的市场份额增加，那一定是从另外一方的市场份额中而来的。

　　对此，李捷强调：“我认为电影市场不是零和游戏，因为这个零和游戏的前提是市场的份额量是固定的。我认为如果我们坚定地做增量，我们可以创造出一个新增量下来的新的合作关系。竞争不应该集中在你减少多少份额我提升多少份额，而应该是我们在新增的份额里你占多少，我占多少。”

　　定位布局

　　“淘票票不只从内容到票务，到运营，到营销，到宣传全部都做，我们一定是有所为有所不为。作为平台公司，我们最看中的是在所有的片方、宣传公司之间找到共赢和互利的商业模式。因为我们本质上不是依靠所谓的垄断和市场份额来获取超额收益，我们更像淘宝，我多次说我们更像淘宝，淘宝的生态是商家繁荣平台才能繁荣，这里商家指的是片方和影城还有宣发公司，都是我们的商家。”

　　数据统计显示，2017年全年票房前200部里淘票票参与联发的电影占比2/3。“这就是平台的价值，所以未来淘票票的定位第一是平台，第二是宣发。淘票票始终会是互联网的营销平台，我们是平台不是入口，有的公司选择的战略是垂直整合，产业链垂直整合，这样的公司可能是入口，而我们是平台，作为头部内容的公司自然愿意跟平台型公司合作，而不愿意跟入口型公司合作。在过去的一年，随着淘票票市场份额的上升，已经形成一系列面向片方宣发的产品，包括宣发的广告投放、大数据策略、效果监控、热度分析。其实这是我们互联网公司的能力，我们能够在一个行业中通过数据的变化和迭代产生方法论，新的产品工具，用技术改变效率的模式。”

　　北京商报记者 卢扬 邓杏子

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