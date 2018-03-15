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上交所：突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务

上交所：突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务
2018年03月15日 18:06 21世纪经济报道
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　　上交所网站

　　在引导市场资金“脱虚向实”方面，上交所有何举措？

　　在上市公司监管方面，上交所在稳市场、防风险的基础上，采取多项措施，引导市场资金“脱虚向实”。一是支持上市公司通过并购重组等方式专注主业、回归实体。积极鼓励上市公司通过并购重组、再融资、股权激励、员工持股等方式，落实供给侧结构性改革等国家战略大局。去年，大力支持中国联通、国电电力、中国神华重组、中国重工等多家具有市场影响力的公司落实国企改革举措。积极支持一批发展潜力较大的高端制造、节能环保、生物医疗、新能源等新经济企业，通过并购重组等方式注入上市公司，获得了急需的资金支持，这些重组标的约占全年沪市重组标的资产的半壁江山。二是从严整治市场乱象，改善市场生态环境。通过“刨根问底”式信披监管和打击异常交易，努力抑制包括雄安新区、周期性涨价、区块链、次新股、高送转等在内的概念股投机炒作，越来越多的市场资金投资于具有较强业绩支撑的蓝筹股，价值投资的理念被更多的投资者所接受。对一些市场主体将上市公司作为资本运作平台，违规使用借贷资金或杠杆资金，打擦边球、追逐短期套利等行为，坚持从严监管，集中整治了多起“忽悠式”重组、“隐匿式”股权转让和风险较高的高杠杆收购行为。今年，将紧紧围绕提升上市公司质量这根主线，通过继续强化财务信息、行业信息披露监管，进一步规范上市公司控股股东、实际控制人行为，积极支持上市公司精耕实业，落实国家战略，积极回报投资者。

　　在债券市场方面，上交所深入贯彻落实国家政策方针，服务经济新常态，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面发挥了积极作用。一是助推产业转型升级，促进经济结构优化调整，支持战略新兴产业企业、创新创业企业以及国家、省级经济技术开发区、高新技术产业开发区企业发行债券。二是积极落实惠民生举措，服务“一带一路”、绿色、扶贫以及住房租赁等国家战略发展，支持住房租赁企业、保障房建设企业、涉农企业以及全国贫困县企业发行债券。三是盘活基础设施存量资产，大力推进企业应收账款、供应链金融、商业不动产和PPP项目等大类基础资产的资产证券化融资。

　　在基金方面，上交所正积极探索尝试引导市场资金，通过设立创新型公募基金为优质创新型企业发展、国家重大战略项目建设提供长期、稳定的资金供给，推进供给侧结构性改革，支持实体经济发展。公募基金为广大投资者所熟知，具有“小额、大众”等普惠金融特性，受到严格的监管，运作规范，能够有效保护投资者权益。创新型公募基金是公募基金的创新形式，可以有效集合投资者资金，通过封闭运作的产品形式，为企业发展提供长期、稳定的资金来源，服务企业长期经营发展，服务实体经济。

　　在发行上市服务方面，上交所以服务优质创新企业为重心，深入开展了“新蓝筹”企业上市服务行动，积极培育优质上市资源，为扩大股权融资提供有力支持。2017年全年，上交所市场服务人员实地走访和接待企业、地方政府等共3161家次，举办企业改制上市培训157场，培训企业5611家次。IPO融资规模稳步扩大，全年沪市首发上市企业214家，募集资金1376.6亿元，同比分别增长了107.8%、35.3%。在214家新上市公司中，战略新兴产业企业和高新技术企业分别为112家、182家，占全年总数的52%和85%。支持实体经济力度大幅提升，截止2017年底，沪市上市公司数达到1396家，股票总市值达到33万亿元，较2016年末增加16.4%，累计股权融资7578亿元。截至2017年底，上交所股票市场筹资总额在世界交易所联合会(WFE)排名中排名第3，市值排名第4，股票市场服务实体经济效能凸显。

　　当前，科技革命和产业变革加速推进，创新成为中国经济的“行稳致远”的根本动力。积极拥抱新经济，既是世界经济发展的大势所趋，也是我国经济优化升级的客观要求，更是今年上交所发展的重点任务。2018年，上交所将按照“中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的总体要求，围绕供给侧结构性改革主线，进一步推动交易所市场转型升级，增强服务实体经济特别是新经济的能力。具体是找准主板市场定位和突破口，深入实施“新蓝筹”行动，吸引更多优质创新企业选择本所上市。聚焦新技术、新产业、新业态、新模式企业，加强加快优质上市资源培育，突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。加强产业研究，提升市场服务的针对性，为优质创新企业定制针对性服务模式，积极推动建立上交所主板发行上市标准差异化、包容性的制度安排。助力国家扶贫攻坚战，加大对贫困地区IPO、再融资、并购重组、公司债券发行等的支持力度。支持富士康等优质台资企业在大陆上市。

　　（来源：上交所网站）

 

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