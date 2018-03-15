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工商总局：电商不履行七日无理由退货将依法进行查处

工商总局：电商不履行七日无理由退货将依法进行查处
2018年03月15日 16:39 中国新闻网
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　　工商总局：电商不履行七日无理由退货将依法进行查处

资料图：网络营销人员正在工作。朱柳融 摄资料图：网络营销人员正在工作。朱柳融 摄

　　中新网3月15日电 在国家工商行政管理总局昨日举行的新闻发布会上，工商总局消保局局长周石平指出，发现电商平台经营者存在拒不履行七日无理由退货义务，侵害消费者合法权益行为的，将依法进行查处，同时将相关处罚信息计入信用档案，向社会公布。

　　会上有记者问：去年3·15的时候《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》实施，实施这一年来效果很不错。但是有一个问题存在，有些电商平台上许多商品标注不适用七日无理由退货，当这些商品出现质量问题时，消费者维权可能会比较困难，对于这个现象下一步会有什么具体举措？

　　周石平介绍，为保障《消费者权益保护法》七日无理由退货规定的实施，保护消费者合法权益，促进电子商务健康发展，根据《消费者权益保护法》等相关法律、行政法规，工商总局制定了《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》，于去年3月15日起施行。实施一年来，为保护消费者合法权益，促进经营者加强自律，维护良好的电子商务市场秩序发挥了积极作用。但是确实目前存在一些问题，如有些电商平台经营者擅自扩大不适用无理由退货的范围等。

　　周石平指出，下一步，我们将坚持问题导向，加大消费维权工作力度，确保制度落实。一是督促电商平台加强自律。督促电商平台切实履行消费维权社会责任，落实七日无理由退货制度。二是加强消费维权领域监管执法。发现经营者存在拒不履行七日无理由退货义务，侵害消费者合法权益行为的，将依法进行查处，同时将相关处罚信息计入信用档案，向社会公布。三是进一步完善有关规章和制度。根据网络购物行业的实际情况，及时回应消费者的关切，适时完善和出台有关制度，切实维护好消费者合法权益。

 

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