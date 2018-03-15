江苏省消保委：鉴于百度对App整改到位 已撤回起诉

【TechWeb报道】3月15日消息，据江苏省行政管理局官网消息，鉴于百度公司对App整改到位，保障了消费者个人信息安全，江苏省消保委依法向南京市中级人民法院提交了《撤诉申请书》。3月12日，南京市中级人民法院裁定，准予省消保委撤回起诉。

对于该起事件，江苏省消保委相关负责人表示，网络技术的发展，基于手机App端消费者个人信息的获取呈爆炸式增长，由此产生的个人信息泄露的风险陡升，“越权”获取信息、隐私政策缺失也日益严重地威胁着消费者个人信息安全，个人信息保护现状愈加严峻。

据了解，2017年12月11日，江苏省消费者权益保护委员会就北京百度网讯科技有限公司涉嫌违规获取消费者个人信息且未及时回应提起消费民事公益诉讼, 2018年1月2日，南京市中级人民法院正式立案。

省消保委方面表示，立案后，百度公司主动与省消保委联系，前后多轮派员前来当面沟通，并就方案制定及软件优化升级改造情况进行汇报。2018年1月26日，百度公司提交了正式升级改造方案，从取消不必要敏感权限、增设权限使用提示框、增设专门模块供权限选择、优化隐私政策等方面对软件进行升级，切实保障消费者信息安全，2月8日，新版App全部更新上线。

经实测，百度此前存在的问题已整改到位，保障了消费者个人信息安全，省消保委提起消费民事公益诉讼的目的已经达到，省消保委依法向南京市中级人民法院提交了《撤诉申请书》。

省消保委有关负责人称，该案是全国首例个人信息安全消费民事公益诉讼，具有一定的社会现实意义。当前消费者对网络服务需求十分旺盛，部分消费者未意识到个人信息安全的重要性，对自己信息泄露的渠道、严重后果、维权途径知之甚少，而一旦发现个人信息被泄露或者被滥用后，又会陷入证据难以收集、维权无门的困境。本次公益诉讼提起后，引起了社会广泛关注和讨论，唤醒了消费者个人信息安全从源头保护的意识。