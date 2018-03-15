去年3·15被曝光企业：有的停牌一年，有的又陷丑闻

去年3·15被曝光企业追踪：有的停牌一年，有的又陷丑闻

中新经纬客户端3月15日电(董湘依)近年来，随着消费者维权意识的不断增强，企业也开始以严谨的态度来对待消费者投诉。尤其是3月15日当天，企业公关部员工往往彻夜不眠，等待央视的“3·15”晚会的“靴子落地”。

又逢一年“3·15”消费者权益保护日，哪些企业会被曝光？答案揭晓之前，不妨跟随中新经纬客户端一同回顾下2017年被“3·15”晚会曝光的企业现在怎么样了。

互动百科用虚假广告“圈钱” 停牌近一年

2017年央视“3·15”晚会上，互动百科被曝可以收钱定制虚假词条，成最大虚假广告“垃圾站”。由此，互动百科成为当晚首家被点名的互联网企业。

央视记者调查发现，“互动百科这家号称知识共享平台的网站，背地里干的却是见不得人的勾当”。在这里，一些号称神奇的产品，光鲜的人物简历，只要花4800元钱就可以开通 “百科词条认领”的服务，然后就可以随意杜撰并发布，用虚假的广告堂而皇之地“圈钱”。

当晚，遭到点名的互动百科紧急声明，称公司已成立行动小组，升级词条内容审核标准，全面排查网站词条内容，立刻整改词条内容审核流程，下线不符合百科标准的词条和不合格客户广告，全部重新审核客户资质，并全面配合工商等政府部门的相关工作。

2017年3月16日，互动百科再发声明称，公司对违规业务人员进行了停职、调离岗位等处理措施。

此外，互动百科还是一家新三板挂牌企业。2016年2月，互动百科在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆新三板。遭央视曝光后，互动百科随后宣布，因公司存在“公共媒体出现与公司有关传闻，可能或已经对股票转让价格产生较大影响”的情况，其股票自2017年3月16日开市时暂停转让。

互动百科复牌公告截图。来源：全国中小企业股份转让系统

然而，这一停牌就是近一年的时间。2018年3月6日，互动百科公告称，此次媒体报道事项的不确定性已消除，经公司向股转公司申请，公司股票自2018年3月7日恢复转让。

公告称，停牌期间，公司及时开展了自查工作，对涉及的商业产品进行全面梳理，对内容审核流程、客户资质审核流程进行了全面整改；与此同时，积极配合工商管理部门的调查，以及主办券商的检查。

无印良品涉嫌售卖核污染食品 在华风波不断

一款风靡网络的“卡乐比”麦片竟被曝产自日本核污染地区，无印良品等线下超市也涉嫌销售，一时间引发巨大争议。

据央视报道，深圳市场稽查局在执法检查中发现，在无印良品超市，一些日本食品的外包装上都被贴上了产地为日本的中文标签，但是当揭开中文标签后，露出了这些产品的真实产地为东京都，名列禁止进口名单！

然而，就在央视曝光后，“剧情”瞬间大反转。2017年3月16日，无印良品官方发声明称，被曝光的食品包装上写的地址实际上是该公司在日本的注册所在地，而不是生产地，并拿出了原产地证明和检疫证明。此外，上海出入境检验检疫局也对媒体回应称，“经核查无印良品(上海)商业有限公司的进口记录，未发现有来自于日本核辐射地区的产品。”

尽管官方的解释暂时平息了舆论，但这一年，无印良品在中国的日子也并非“风平浪静”。

“3·15”刚过去不到半年，“无印良品又陷入食品农残超标丑闻。2017年8月4日，据澎湃新闻援引台湾地区媒体报道，当地“食药署”公布了一批检验不合格的商品，其中包括台湾地区无印良品有限公司经营的“黑豆茶袋茶”及“大袋冷泡茶”被检测出农药残留超标，超标项目“扑灭宁”或有干扰荷尔蒙和致癌的危害。对此，无印良品中国总部回应称，台湾地区两款检测不合格的黑豆茶，所属同一批次产品在大陆地区并无销售。但随后，有媒体记者调查发现，通过“无印良品黑豆茶”“muji 黑豆茶”关键词在大陆地区电商平台上进行搜索，仍发现有一些店铺在销售相关产品。

据国际金融报报道，自2008年首次进军中国市场，截止目前，无印良品在中国市场上已经开了230家门店，而其社长松崎晓曾公开对媒体表示2018年要加快开店节奏，再增加50至60家门店。另据新京报报道，2018年1月18日，无印良品正式启动了在中国的第八次全面降价，最高降幅可达25%。然而，在市场业务版图扩张的大背景下，无印良品却在产品质量、服务上暴露出了不少问题。近日，有数位消费者反映，他们在无印良品购买到的产品存在标签混乱、质量不佳、不能维修等问题，该品牌的门店管理及服务意识都有待加强。

“气垫门”后的耐克：产品上黑榜

曾几何时，学生时代穿上一双耐克鞋就足以让旁人羡慕不已，但属于耐克的辉煌时代或许正慢慢远去。在竞争对手的强势追赶下，耐克的表现越来越差。2017年的“3·15”或许成了这家企业发展之路上的重大“挫折”。

“气垫鞋里没气垫”！当消费者看到自己脚踩的耐克鞋并非其宣传的样子时，会作何感想？2017年央视“3·15”晚会曝光了耐克zoomair的质量问题，耐克官网宣传称，这款鞋是NBA球星科比·布莱恩特在2008年北京奥运会夺冠时所穿的耐克篮球鞋复刻版，鞋后跟带有耐克拥有专利的zoomair气垫，但事实却没有。

央视财经 截图

面对消费者的质疑，耐克回应称，对于该款产品气垫的描述存在错误，并给出了全款退货附带单件产品7.5折优惠券的解决方案。然而，面对消费者三倍赔偿的要求，耐克却拒不接受。

不过，随着事件的迅速发酵以及有关部门的深入调查，耐克终于松口“服软”。2017年3月17日，耐克体育(中国)有限公司终于发布声明，向消费者道歉的同时，给予购买该问题鞋的消费者赔偿4500元，是该款篮球鞋1499元的三倍。据了解，这款鞋一共卖出了300多双。

在耐克深陷“气垫门”丑闻背后，其销售放缓、卷入商标纠纷案、产品不合格等负面消息也不时传出。据北京商报报道，今年3月8日，乔丹体育股份有限公司诉耐克体育(中国)有限公司、耐克商业(中国)有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案在晋江法院知识产权庭公开开庭审理。乔丹体育要求耐克赔偿损失及合理支出30万元。

北京市消费者协会今年1月份通过电商平台及部分实体店，对涉及33个品牌81款运动衣进行了测评，耐克男子弹力长裤、男子长袖针织衫、女子弹力长裤三款产品速干性并未达标；国家质检总局今年1月份公布2017年进口商品监督抽查情况，在进口吸湿速干服装不符标准的产品中，也有耐克的身影。

耐克日前发布的2018财年二季度报告显示，集团实现销售额86亿美元，同比增长5%，但净利润同比大跌9%至7.67亿美元，这已是耐克集团连续第二个季度净利下滑。UTA时尚管理集团总裁杨大筠指出，北美市场业绩不振，加之中国市场增量放缓，耐克亟须调整产品战略。