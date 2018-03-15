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中国独角兽凶猛 融资额仅次于纽交所IPO

中国独角兽凶猛 融资额仅次于纽交所IPO
2018年03月15日 08:00 界面
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　　来源：界面

　　文 | 梁缘 何苗

　　2018年3月14日，在上海代表团全团审议会场，樊芸等代表就“强制退市”“独角兽企业回归”等问题，提问证监会。证监会向代表们透露，接下来将准备分批推进中国的独角兽企业在A股上市。今年开始，监管部门逐步加大力度推进独角兽企业回归A股，反映出中国独角兽企业的规模正在日益壮大。

　　独角兽企业数量全球第二

　　近年，中国独角兽公司数量快速增加。CB Insight公布的全球独角兽榜单显示（下称榜单），2017年中国新增的独角兽公司数量创历年之最，达22家。

　　与世界主要国家的数据相比，中国独角兽企业也不逊色。榜单显示，截至2018年2月底，中国独角兽企业数量位居全球第二。

　　独角兽公司的估值攀升速度也同样惊人，仅一年时间，独角兽企业的估值上升了62%，且现独角兽企业的平均估值已在英国、美国之上。

　　此外，2017年中国独角兽企业共融资264亿美元，与全球主要交易所的IPO募资额相比，排行第二，仅低于纽交所的首发融资规模。

　　未来潜力仍持续爆发？

　　中国的独角兽企业中小规模的偏多，估值超过100亿美元的只有六家。

　　不过，360借壳江南嘉捷回归A股后，其股价出现飙升。近期，小米传出筹划上市的消息后，一些小米概念股表现强势。现有政策助力独角兽企业回归A股，想必中国独角兽企业的规模或将有进一步爆发。

　　a、正逢经济转型机遇

　　无论对于市场或政策来说，着力发展“新经济”都已是必然趋势。且A股的上市公司中60%都属于“老经济”公司，这是欧美国家“新经济”公司的比值。对比新、老经济板块的股市表现，“新经济”在2010年后优势明显。

　　b、政策绿色通道开放

　　2018年以来，交易所、证监会、新华网等接连表态需要支持新经济发展。且两会后关于独角兽企业的绿色通道也将逐渐落地，促进独角兽企业发掘国内资本市场潜力。

　　互联网服务、电子商务行业最出独角兽企业

　　2017年12月的《2017胡润大中华区独角兽指数》显示，中国独角兽企业主被互联网服务、电子商务、互联网金融三大行业包揽，占比超50%。

　　集中于部分地区，北京是中国独角兽企业整体规模最大的城市。

 

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