冒牌网约车横行无阻 上海杭州“马甲滴滴”乱象调查

来源：法制日报

“黄牛”肆虐致冒牌网约车横行无阻

上海杭州两地“马甲滴滴”乱象调查

近来，《法制日报》记者多次接到乘客投诉，称自己实际约到的车辆并不是App上显示的车辆，并对这种“马甲网约车”带来的安全隐患表示担忧。

那么，这么多的“马甲网约车”是如何出笼的？他们又是如何突破重重管理壁垒实现“越狱”？“马甲网约车”的出现给乘客的生命和财产安全又会带来哪些危害？近日，记者选择了上海、杭州两地对此前投诉较多的“滴滴”网约车进行了调查。

“马甲滴滴”频频亮相

冒牌网约车多出现在郊区、机场、火车站等区域

记者调查兵分四路，一路选在晚上从浦东机场打车回城，一路选择在松江大学城内短途打车，一路在上海市区打车暗访，还有一路则在杭州市区打车暗访。

晚20点10分，记者在浦东机场点开滴滴App选择了专车，输入地址后，很快显示有车接单，记者随即拨打接单的电话，却无人接听。几分钟后一个陌生电话打了回来，称自己就是接单司机。在给记者指定了上车地址后，明确告知接单车辆是外地牌照，记者表示拒绝。

随后记者又连续操作了四次，情况如旧。接单司机皆告知自己的车辆是外地牌照，但整个过程都在滴滴平台上完成，既不影响收费，也不影响行程。

“这边晚上基本上就是这么一个情况，你要打上一辆本地车算你运气。”最后，接记者的是一辆河南牌照的轿车，司机自称是河南人。

“你们为什么要这么做？”

“上海对专车限制很严，要求沪人开沪牌，没有办法才打打擦边球。”这位驾驶员介绍：“我们一般只在晚上出来运营。一方面外牌限行结束了，另一方面执法也松一些。”

“那滴滴对你们不监管吗？”

“我们就是通过‘黄牛’挂在滴滴平台下面的。至于他们怎么操作，我们并不清楚，反正交点钱也就搞定了。”

早上8点45分，记者在华东政法大学(松江校区)门口用“滴滴”呼叫到一辆显示牌照为沪C的快车，大约5分钟后，一辆皖N开头的轿车抵达接单。

“是到松江大学城地铁站吧？再远就不能去了。”一上车，这位驾驶员就跟记者确认到达地址。

他称自己是安徽人，在上海做“滴滴司机”已经有两年多了，专门在松江这一带跑，一般不进城。

“为什么你的车和平台显示的不一样？”

“沪C是我买的二手车，当年用那个牌照注册的滴滴，后来觉得车太旧了，就用老家的车出来跑单。”

“你不怕被查吗？”

“郊区抓的不严，而且我们有个群，哪里在查我们都会相互通知。”这位司机回答得颇为坦然。

记者的行程大约5公里，但开到3公里左右，这位司机就终止了行程。

“就收13块吧，请你多包涵，结束了给我一个五星好评！”

“这样你不吃亏吗？”

“也没亏多少，3公里以内滴滴只收我们每单1元钱，超出部分收的多。”这位司机回答说。

记者在大学城附近转了一圈，发现每个学校周边都停了一些外地牌照车辆，记者注意到他们都在用网约平台派单接活。

在上海市区，记者用滴滴软件随机约了15次快车和3次专车，其中有两次快车实际车牌与滴滴App显示车牌不一致。滴滴App显示的都为沪A牌，而实际到达却为“苏”牌和“陕”牌。

“原来的车子前两天发生了事故，送去修了，这个是临时替代用的。”两个驾驶员几乎都拿出了同样的搪塞理由。

“如果投诉的话不是要被处罚吗？”

“我可以提前给你终止行程，优惠一些可以吧？”

而在杭州市区，记者用滴滴约了3次快车和2次专车，其中1次快车出现牌照不一致情况，滴滴App显示为浙A,实际到达车辆为浙G。但非常神奇的是，两个号码的后五位字母、数字如出一辙。

暗访结束后，记者进行了梳理，发现“马甲滴滴”多出现在郊区、机场、火车站等区域，出行时段一般选择在早、晚高峰或深夜，在郊区一般选择短途，在机场、火车站等地接客则喜欢长途。

暗访“黄牛群”找寻真相

很多私家车主自始至终都不知道，自己的汽车早已被注册了滴滴账户

“滴滴注册账户800元起步，知道为什么涨价吗？代出车验证的口子被封，注册难度加大了……”这则“重要通知”近日出现在某个外牌注册滴滴账户的黄牛群时，立即引起了群友的热议，毕竟前一天群主的开价才400元，一天之内翻了一番。

此前，记者在一位圈内人士的引导下，加入了这个群。截止记者发稿，这个群里还有111人，此前最多的时候多达几百人。该群自称是信誉度最好、能力最强、专门处理网约车各种疑难杂症的工作群。当然外牌车辆注册滴滴账户是其最主要的一项业务。除此之外，还包括网约车证代考、驾龄不够代注册、车辆超龄代注册、出售抢单软件等业务。

记者以自己有一辆浙K的轿车想在杭州注册滴滴为由与群主进行了私聊，这位昵称为“强哥”的群主显然对诸多门道非常熟悉。

“费用400元，提供驾驶证、行驶证、身份证的照片，以及人车合影给我，三四天即可开通。”强哥告诉记者，办理账户需要先付款。

“外牌不是办不了吗？”

“我这里可以。”

“能不能介绍一下怎么办？”

“通过后台人员，直接将浙K改成浙A,其他号码不变，后台留的信息都是你的原始信息。”

“如果我的车号在杭州没有怎么办？”

“顺延一位，至少可以保证后四位一致。”

“我凭什么信任你？”

“我一天都要办十几个账户，5年老店了，信誉第一。”

记者进一步了解获悉，“强哥”业务仅局限于注册快车，因为快车注册是通过网上申请的，而专车申请需要当场人车验证。而他的“神通”则靠制假证，也就是按申请者提供的车辆信息，将外地牌改为本地牌制作一本假行驶证，将人车合影中的车牌信息也进行局部修改，然后递交申请即可。

当然，“强哥”号称和滴滴后台“关系很硬，配合默契”的说法，记者便无从查证了。

通过圈内人士，记者还了解到“马甲滴滴”出笼的另外两条渠道。河南人张先生开一辆河南牌照的车，他的本地牌滴滴账户是向“公司”租的。他告诉记者：“白天原车营运，晚上账户就租给我用，我只要用自己的手机登录他的账户就行了，滴滴的钱先打给他，然后他再把属于我的打给我。”

陈先生是一位神州专车的驾驶员，他告诉记者，有黄牛专门依靠他人窃取的本地车辆信息申请滴滴账户，然后卖给一些外地车主使用。他们只要用本地车辆的信息制作假行驶证就可以申请账户，很多私家车主自始至终都不知道，自己的车辆早已被注册了滴滴账户。

虚假注册利大水深

一个虚假注册滴滴账户的黑色产业链已经形成

汪先生是一位上班族，前一阵子他把旧车报废了，买了一辆奥迪A4,便想在空余时间做做网约车业务，于是便通过手机申请滴滴账户，然而令他哭笑不得的是，他的车牌早已被申请了一个滴滴账户。

“我几乎隔几天就给滴滴热线打电话投诉，最后才申诉成功，原号被注销。前后用时两个多月！”汪先生说。

“那你找到那个冒用你车牌注册账户的人了吗？”

“原资料显示的‘车主’电话我只能看到末几位，问滴滴，他们也不肯告诉我。”

“那你的车牌到底通过什么样的渠道被冒用的？”

“不清楚，有可能是行驶证的信息被泄露了吧。”

近日，广东警方公布了2017年度十大网络安全案件，其中就有一个案件涉及不法分子注册虚假滴滴账户从事违法行为。警方共抓获犯罪嫌疑人11名，缴获被非法获取的公民个人信息20余万条，包括车辆登记信息、车辆照片、车主姓名、车主身份号、车主住址等信息。警方透露，该案涉案的滴滴账户多达几十万个，涉案金额高达数千万元。

诚如广东警方所透露的，虚假注册滴滴账户利益巨大。记者在调查中发现，“强哥”注册一个滴滴账户收费400至800元不等；而车主向黄牛购买一个滴滴账户收费则在800至1600元不等。

“现在利用注册‘滴滴’账户赚钱的黄牛很多，水也很深。”陈先生说，网上那些黄牛群有好多是骗人的，注册不成功也不退钱，直接把你踢出群去。前两天他在一个群里购买了一个所谓的抢单神器，据说可以在最快时间里抢单成功，也可以随时随地抢大单，但事后证明那就是一个抢红包的提醒软件，白白损失了1200元钱。

记者在调查中发现，一个虚假注册滴滴账户的黑色产业链已经形成。据广东警方介绍，在这条利益链中涉及很多环节，最关键的是行业内鬼，他们在取得符合规定的人、车信息后，通过中间商、代理商层层加价倒卖。

在广东警方破获的这个案件中，一级中间商以每条信息8至10元的价格向内鬼购买，又以每条15至20元的价格倒卖给二级中间商，二级中间商再以每条20至35元的价格卖给滴滴账户虚假注册人员，这些人将信息加工后，进行虚假注册，最后根据注册难度，按200至500元不等的价格出售给外地驾驶员。

放管失衡监管不力

有效调整放管力度，缓解市场供需失衡，才能从根子上解决马甲乱象

早在上海出台网约车管理规定之前，记者就曾遭遇过外地牌网约车的维权难题。当时记者把两箱水果遗忘在了一辆江苏牌照的滴滴专车上，驾驶员回复，有空给你送过去。但之后再也联系不到他了。给滴滴客服打电话，得到的回复是滴滴只是信息交互平台，不承担追回遗失物的责任。尤其对这些外牌车辆和外籍驾驶员，滴滴表示其制约手段更是缺乏。虽经长达两个多月的交涉，最终仍然无果……

广东警方透露，目前滴滴平台上数以几十万计的虚假信息，给乘客造成了极大的安全隐患。警方表示，这种脱离监管的车辆和驾驶员，鱼龙混杂、泥沙俱下，一旦出现安全事故或发生犯罪行为，根本无法在第一时间锁定真正的嫌疑人。

针对网约车的管理，早在一年前，全国各地就已先后出台本城市的准入规定。比如上海要求沪人开沪牌，杭州规定必须是杭州本地牌照。

然而，从目前施行的情况来看，“马甲网约车”的出现已经冲开了这些管理壁垒。记者的调查数据显示，在上海的20次约车暗访中，有4辆车为外地牌照，有17名驾驶员为外地户籍。

“就是在这种准入过严、供需失衡，再加上平台失责、监督缺位的背景之下，黄牛虚假注册网约车账户的黑色利益链就很容易形成了，这种乱象的出现和存在最终伤害的还是消费者和正规营运者的权益。”华东政法大学一位不愿透露姓名的行政法学教授告诉记者，黄牛虚假注册网约车既利用了平台的漏洞，又钻了制度的空子。要堵住平台漏洞，责在经营者，但对于经营者来讲，堵漏并不是一件技术难题，而是是否愿意为之的问题。

“要消灭制度空子，责在管理者。”他说，管理的根本目的是通过进一步规范市场，为消费者、营运者营造一个安全、舒适、便捷、合理和科学的乘车营运环境。但从目前情况来看，网约车的管理尚未与市场需求达到最合理的契合点，具体体现在管理过严破坏了供需平衡，一方面消费者的出行成本被大大提高了，特别在高峰时间段，几倍的加价已经习以为常；另一方面消费者打不到车，即便加价也无车可打。

俗话说，一管就死一放就乱，行政管理部门要掌握好管与放的合理度，才能推动网约车市场的健康发展。

记者注意到，新修订的《杭州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》于今年3月8日起实施，该细则进一步放宽了网约车经营准入条件。

比如，简化了网约车运输证办证手续、放宽了驾驶员从业资格准入条件。但值得注意的是，该细则对驾驶巡游车和网约车的驾驶员实行统一资格管理，既保障了其独立性和自身权益，又促进了行业竞争与业态融合。

“这应该就是管理制度和市场需求的一种妥协吧，这种放管力度的调整将有效缓解市场供需失衡的问题，也才有可能从根子上解决“马甲滴滴”的乱象，消费者也才会满意。”这位教授说。

本报记者 余东明 见习记者 黄浩栋 实习生 黄澍