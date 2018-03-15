G20草案警告加密货币风险 联合监管或将来临

本报记者 翟少辉 上海报道

G20成员国财长峰会将于3月19日至20日于阿根廷举行。3月14日，路透社披露将在下周进行的G20成员国财长峰会的公报草案的内容显示，加密资产对金融稳定性的威胁可能正在促成全球范围监管的到来。

虽然G20成员国的财政领袖们认可加密货币背后的科技创新在提升全球金融体系的效率和包容性上具有一定的潜力，但是， “在消费者和投资者权益保护、偷税漏税、洗钱和资助恐怖主义等方面，加密货币带来了新问题。某种程度上，这些问题将会影响到金融稳定。”公报草案表示，“我们同意，国际标准的制定机构应加强监管加密资产和其导致的风险。”

多国担忧金融稳定遭影响

此前，3月8日，日本金融厅网站公示了对一批加密货币交易所的行政处罚，包括暂停交易、业务整改等。

另据路透社2月9日报道，在一封发给G20主办国阿根廷的财政部长的信件中，法、德官方引用多份关于加密货币及其影响的国际报告，表达了对加密货币可能影响金融稳定的担忧，并呼吁对其采取“跨国界”行动。

广州互联网金融协会会长方颂对21世纪经济报道记者分析，对政府来说，比特币以一串密码宣示所有权，而非实名账户，不利于政府在反洗钱等方面进行监管。从消费者角度来看，相当一部分加密资产不记名，拥有密码即拥有所有权，无论是黑客对比特币交易所的攻击，或者是实际生活中的资产持有者离世，这些资产的归属都是问题，“目前法律上完全是空白，技术上也面临着巨大的困难，对消费者权力的保障非常脆弱，这也会影响到金融稳定。”

多边机构或介入监管

主管金融服务政策的欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis在2月表示，比特币等加密货币投资热潮和其剧烈的价格波动已成全球现象，国际追踪变得非常重要，如果相关风险未能在全球范围得到控制和解决，欧盟将随时准备采取行动。

IMF总裁Christine Lagarde近日也通过博文表示，应当警惕加密货币的“黑暗面”，以及其被应用于资助恐怖主义和洗钱的可能性。“当然，洗钱和资助恐怖主义只是威胁的一个方面。”她写道，“金融稳定性是另一方面。加密资产的快速增长，其交易价格的极度波动，以及和传统金融界不明朗的关联，极易引发新的脆弱性。”

受全球监管层态度影响，比特币等加密货币近日再次开启暴跌模式。继上周深跌20%并失守1万美元后，据加密货币信息平台Coindesk数据显示，14日上午11：50左右，比特币从9300美元以上的高点一路下跌，到20：00时已跌破8700美元，9小时内跌幅超过7%。

另据加密货币市值网站CoinMarketCap数据显示，截至14日20：00的过去24个小时里，市值排名前20的加密货币中仅有NEM和Tether实现增长，其余全线缩水，排名前三的比特币、以太坊和瑞波币分别缩水3.79%、5%和3.77%。

中国政法大学资本金融研究院副院长、北京市法学会互联网金融法治研究会副秘书长武长海对21世纪经济报道记者表示，除上述的对金融界的冲击、滋生违法犯罪活动等问题外，加密货币这种“虚拟财产”还没有被纳入合法渠道，实际应用也较少。“比特币的涨跌可谓是跌宕起伏，它没有一个‘锚’。纸币本身也没有价值，但它有政府信用背书，它所代表的具体财富是能够被量化的。”武长海表示，“（比特币）本身没有价值，如果没有人替它的信用背书，可能很难成为真正的货币。”