汇付天下、拉卡拉等先后拟IPO 第三方支付或迎上市潮

本报记者 辛继召 深圳报道

3月13日晚，根据港交所公告，总部位于上海的第三方支付机构——汇付天下有限公司申请在港IPO，但未披露融资金额。该项融资30%将用于增强研发能力、20%用于寻求战略联盟以及资产及业务的选择性收购、10%用于招聘、10%投资直销渠道、其他用于偿还借款或运营资金。

汇付天下成立于2006年6月，主要业务包括第三方支付和金融科技业务。自2015年至2017年三年，营业收入分别为5.56亿元、10.95亿元、17.26亿元；盈利方面，2015年亏损760万元，2016年、2017年盈利1.19亿元、1.33亿元。

中国第三方支付发展迅速。根据央行数据，2017年非银行支付机构网络支付额同比增长增44%，达143万亿元（不含红包类业务量）；笔数同比增加75%，达2867亿笔。但第三方支付市场竞争激烈且两极分化。据Frost & Sullivan数据，截至2017年末，总计约243家持牌第三方支付服务提供商中，支付宝、财付通、银联商务分别占市场份额的34.7%、25.1%、19.4%，前七大第三方支付服务提供商占总市场份额的九成。其中，第三方移动支付市场中，支付宝、财付通分别占据52.7%、34.1%的市场份额；汇付天下仅占第三方支付、第三方移动支付份额的2.0%、2.5%。

小微和特定行业成为第三方支付公司的重点对象。有支付行业人士表示，从数据看，受到线下小额支付、高频场景扫码支付等因素影响，2017年第三方支付的单笔金额下降比较大。而且，央行《条码支付业务规范（试行）〉》4月1日起实行，要求基于验证方式设不同的限额，进一步推动第三方支付回归小额定位，这与银行卡收单市场形成互补。

根据汇付天下招股书，该公司小微商户约580万户，超过1500家网贷平台，4000家包括航空、医疗、保健等垂直行业的公司。汇付天下交易量主要是由POS、互联网支付、移动支付、跨境支付几部分，其中移动支付业务量占八成以上，近几年，移动支付交易量增长很快，从2015年的891亿元，增长到2016年的3539亿元，再到2017年的7577亿元。

21世纪经济报道记者统计发现，目前，有三家第三方支付公司正在A股和港股排队等待IPO。其中，放弃借壳的拉卡拉于2017年3月再度冲刺A股IPO。拉卡拉主要收入来源是收单业务，受用户习惯由线下刷卡支付逐渐变更为网络支付影响，个人支付业务交易量和收入均有一定程度下滑。

另一家拟IPO公司，上海漫道金融信息服务股份有限公司也与2018年1月更新招股书。该公司通过下属全资子公司宝付网络进行互联网第三方支付向企业用户提供服务，主营业务收入由互联网第三方支付中的代收及代付两大类业务构成。其中代收业务收入占主营业务收入比例平均为92.65%，代付业务占主营业务收入比例平均为 5.99%，合计占主营业务收入的比例平均为98.64%。

目前，第三方支付行业竞争越发激烈。一方面，随着清理“二次清算”、网联成立等，第三方支付监管持续收紧。2016年-2017年，第三方支付行业罚单频现，央行注销了23张支付牌照数量。包括汇付天下、易宝支付、随行付、富友、海科融通等8家机构由于存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等，被央行于2014年勒令在全国范围内停止接入新商户。直到两年后，汇付天下的收单业务才宣告恢复。这也影响了其之前传出的IPO计划的进程。

对第三方支付行业而言，多数中小型第三方支付机构面临的生存及竞争压力仍在不断增加。21世纪经济报道记者统计发现，A股上市公司中，包括顺丰控股、海尔集团、苏宁云商、用友软件、中兴通讯等10余家上市公司均握有支付牌照，除未公布数据，2016年至2017年上半年，仅2家公司盈利，5家公司处于亏损状态。

业内人士认为，随着央行对支付机构结构优化的逐步引导和整改规范，中小机构需警惕或随着牌照续展等一系列的强监管措施被市场淘汰。