蚂蚁金服加速布局巴基斯坦 入股TMB复制“支付宝”

本报记者 陶力 上海报道

马云正在为巴基斯坦铺就移动支付的“一带一路”。

3月13日晚，挪威Telenor集团与蚂蚁金服联合宣布达成战略合作伙伴关系。蚂蚁金服将出资1.845亿美元购入前者在巴基斯坦的子公司TMB（Telenor Microfinance Bank）45%股权，并通过分享支付宝的技术和经验，为巴基斯坦用户提供移动支付等数字普惠金融服务。

这距离去年5月，马云与巴基斯坦总理见面还不到一年时间，中国金融科技企业首次落子“一带一路”沿线国家。从以往的布局来看，蚂蚁金服很有可能在当地再次打造一个本地版的“支付宝”。

对于这次合作，巴基斯坦总理沙希德·哈坎·阿巴西评价称，希望可以撬动技术和数字支付的力量，给巴基斯坦百姓带来普惠金融服务，创造未来发展的机遇。

作为“一带一路”沿线上的典型国家，巴基斯坦现有人口约2.1亿，有银行账户的人口小于20%。受制于经济条件，当地的移动互联网并不发达。据悉，功能手机用户占约70%的比例，智能手机用户占比为30%。在此情况下，如何展开金融普惠？

入股TMB

世界银行数据显示，目前在巴基斯坦仍有一亿人无法获得基础金融服务。从传统银行卡覆盖来看，巴基斯坦借记卡发行量约为2700万张，信用卡发卡量不到200万，VISA、万事达是当地主流的服务品牌。整体而言，该国大部分人无法享受到传统的银行金融服务。

作为当地第一个获得政府认可的小微金融银行，TMB在巴基斯坦有181家分行、76000家代理网点，主要为当地没有银行账户的人群提供小额融资和相关金融服务。

2009年，TMB推出巴基斯坦首个移动金融服务平台Easypaisa。巴基斯坦国家银行（State Bank of Pakistan）数据显示，目前该平台已经是巴基斯坦排名第一的移动支付和金融服务平台。以无网点的方式服务当地两千多万用户，主要被用来做基础性的转账、水电煤缴费、话费充值、存取现、汇款等等。

由于业务模式与支付宝十分类似，双方从去年开始谈判。TMB母公司Telenor集团（挪威电信）是全球最大的跨国电信运营商之一。该公司CEO斯格维·布雷克表示，引进像支付宝这样强大的合作伙伴，将为巴基斯坦的数字支付业务设立新标准。也符合Telenor将金融服务放在新兴市场的战略。

而在蚂蚁金服CEO井贤栋看来，其目的在于建立一个以技术驱动的开放生态系统，并与全球合作伙伴合作，共同开发和推广移动支付技术及服务。“还是希望可以给个人和小微企业带来更低成本、更高效的用户体验，就像我们在国内做的一样。”

不过，由于Easypaisa的用户大多数仍在使用功能机，主要通过USSD方式来体验移动支付和金融服务，在基础设施上仍然处于培育阶段。

对此，蚂蚁金服内部人士在接受21世纪经济报道记者采访时透露，未来三年内合资公司主要做的，还是在APP和支付平台的迭代开发、开放支付平台打通与当地发卡行的连接，以及日常移动支付场景的拓展等等。”现在国内的手机厂商像华为、小米都在向巴基斯坦渗透，我们相信智能手机时代很快会到来。现在市场处于培育阶段，未来还有更大空间。“

布局“一带一路”

据悉，除了科技金融，阿里巴巴电商平台也早已深入到巴基斯坦。该国的电子商务市场增长迅速，目前规模约为1.5亿美元，预计2020年将增长至10亿美元。

近年来，“一带一路”建设从无到有、由点及面，沿线国家和地区聚焦政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不断深化合作。其中，基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，越来越多的中国企业参与其中。

未来，随着移动互联网的加速发展，以及智能手机的普及，巴基斯坦的电商市场或将有更大的提升。在传统银行卡领域，中国银联也把巴基斯坦看作重点市场，发卡量约500万张。同样，华为、小米、OPPO等中国手机品牌也在当地受到欢迎。

截至2017年底，蚂蚁金服在“一带一路”沿线国家和地区，包括印度、泰国、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾、中国香港打造了7个本地版“支付宝”。这些本地钱包正在做的，就是为当地无银行账户的民众提供转账汇款、账单缴费、电子钱包等普惠金融服务。

在今年全国两会上，“移动支付”首次被写入政府工作报告。中央财经大学金融学院教授贺强认为，政府应支持将移动支付作为“一带一路”倡议的一部分，并从政府间合作、外汇管理、信贷政策等方面鼓励中国企业与当地机构合作。

在对外经贸大学教授殷剑锋看来，不应把移动支付仅仅视作第三方支付。在“一带一路”建设过程中，高铁、大桥这些属于硬件基础设施，而支付体系是软性基础设施，“它是人民币国际化和很多企业国际化的一个基础。”

不过，“一带一路”沿线国家，普遍特征是人口密集、经济处在上升期，互联网用户的消费能力也有限。对于中资企业来说，现在仍然是在加大投入的阶段，尚未到收获利润的时候。此外，在政策和标准方面还面临壁垒，因此，无论是蚂蚁金服还是银联，都亟需参与其中以争夺未来发展的“制高点”。