孙宏斌从乐视网裸辞 曾表示“有时候要愿赌服输”

孙宏斌从乐视网“裸辞” 曾表示“有时候要愿赌服输”

孙宏斌从乐视网“裸辞”

乐视网公告称孙宏斌不再担任乐视网任何职务；深交所称乐视网因近期股票交易波动幅度较大停牌

新京报讯 （记者江波）3月14日，两则新闻将乐视网推向舆论中心。乐视网晚间公告称孙宏斌辞任乐视网董事长，不再担任乐视网任何职务。当天深交所发布消息称，因乐视网近期股票波动幅度大，从下午开始停牌。

孙宏斌曾表示“有时候要愿赌服输”

乐视网昨日晚间发布公告称，董事会于近日收到董事长孙宏斌的辞职报告。孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重孙宏斌先生的个人意愿，接受其辞职申请。孙宏斌原定任期至今年10月13日。

公告称，孙宏斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。经公司董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理刘淑青女士代为履行公司董事长职务。

据媒体报道，2017年12月，刘淑青接任乐视网总经理，当时分析认为，刘淑青晋升上市公司掌门人，显然被寄予厚望。此前，刘淑青曾任乐视网高级副总裁，是掌控乐视上市体系财务等关键命脉的“大管家”。媒体曾援引内部人士的话称，她是孙宏斌的“嫡系闺蜜”。早在2004年，融创成立之日起，刘淑青便担任该公司财务经理，后升至融创中国风控中心高级总经理。

2018年2月23日，乐视网召开复牌后的第一场股东大会，孙宏斌“意外”缺席的消息就曾引发多方疑虑，当时乐视网方面给出的解释是“孙宏斌因临时安排未能赶到会议现场”。

2017年1月13日，孙宏斌以“白衣武士”形象，耗资160多亿深度介入乐视，收获了极大关注。但紧接着便是乐视危机全面爆发，他在贾跃亭出走之后成为乐视网的新董事长，并试图与贾切割。今年1月，孙宏斌在回复投资者提问时称，对乐视关联交易知情。但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。“人有时候要敢教日月换新天，有时候也要愿赌服输。”

乐视网股价一个月上涨58.41%

根据深交所3月14日消息，乐视网近期股票交易波动幅度较大，将于当日下午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关核查公告后复牌，敬请投资者密切关注。当天上午，乐视网早盘大幅高开5%而后快速上攀，盘中最高涨至9.9%一度逼近涨停。

对此，乐视网发布停牌核查公告称，截至2018年3月14日上午，公司股票收盘价为6.59元/股，相较2018年2月13日最低收盘价4.16元/股累计上涨58.41%。

公司股票自2018年1月24日复牌后至今，累计换手率已达200%以上，近五个交易日（2018年3月8日、9日、12日、13日、14日）累计换手率达40%以上。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票于2018年3月14日13：00开市起停牌。

分析人士认为，乐视网股价表现与消息面的短期刺激有关。贾跃亭3月12日在微博上晒出FF91高寒测试的照片，同时，虽然贾跃亭股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，但是市场现已传出可能已有人准备部分接盘的消息，仍待验证。

此前有消息注意到，复牌后乐视网的股东人数较复牌前有了大幅增加。对于这一现象，有分析认为，由于机构层面被监管层窗口指导不得任意平仓，造成自然人股东数量在乐视网复牌后快速上升，这也意味着游资和散户成为主要接盘力量。在乐视网债务情况和重组不明的情况下，这意味着市场风险并未泄洪，反而有所集聚。