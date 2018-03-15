央视曝光共享单车10亿押金打水漂 免押金或成趋势

新浪科技讯 3月15日晚间消息，今年央视315晚会提及共享单车押金问题，据315晚会报道，截止目前，有34家共享单车企业相继倒闭，并留下了超过10亿的押金退还难问题，其中，去年引发北京寒冬里千人排队退押金的酷骑单车被作为典型问题企业曝光。

事实上，共享单车押金退还难的问题，此前就已经引发了社会各界的高度重视，今年2月7日，交通部副部长刘小明介绍，针对单车押金监管政策，目前交通部已经会同人民银行、银监会等部门开展调研，制定初步政策文件，内容基本成熟，不久将会按照程序进行发布落实。

3月13日，哈罗单车宣布，即日起全国范围内信用免押金。芝麻分650以上的用户，通过支付宝“扫一扫”车身二维码，均可在全国免押金骑行哈罗单车。在哈罗单车之前，也有部分单车推出了有条件免押金服务。

哈罗单车CEO杨磊表示，交押金阶段会减少40%的用户，这么多的用户流失是很大的损失，所以哈罗才决定免押金。

消费者都希望免押金，业内人士也表示，免押金是大势所趋。

芝麻信用也在推动免押金行动，“从三年前第一辆免押金的共享单车到现在，我们探索了三年，现在我们越来越坚定，免押金这件事是我们笃定并且将在未来一年All in 的事，我们希望，让免押金这个事儿，在未来都是芝麻大点的事儿。”芝麻信用总经理胡滔表示说，胡滔呼吁更多商家加入免押金行列。

芝麻信用数据显示，截止今年3月，ofo、哈罗单车、永安行等十余家共享单车接入芝麻信用免押金，已经累计有近50个城市的4800万用户累计免除押金金额是98亿元。

针对共享单车押金难退，中消协在持续关注中。此前，2017年12月，中消协4次发文谈及共享单车押金问题。2017年12月5日，中消协在北京召开共享单车企业约谈会，呼吁广大共享单车企业尽可能采取免收押金的方式提供自行车租赁服务。（王上）