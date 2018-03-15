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传阿里最快夏天A股上市 美股市值重回5000亿美元

传阿里最快夏天A股上市 美股市值重回5000亿美元
2018年03月15日 22:10 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间15日晚华尔街日报援引知情人士报道，中国科技巨头阿里巴巴正研究制定在A股上市的计划。知情人士称，如果中国修改了证券法，阿里巴巴在A股上市最快可能在今年夏天。根据现行法规，具有双层股权结构的阿里巴巴被禁止在A股上市。

　　针对该报道，阿里方面回应称，我们在去美国上市那一天就说过，只要条件允许，我们就回来。这个想法没有变化过。

　　受该消息影响，阿里巴巴在美股周四盘初股价大涨，一度涨逾3.5%，逼近200美元心理关口，市值则重回5000亿美元上方。截至发稿，北京时间21:58，阿里巴巴股价涨幅为3.21%，报198.75美元，市值为5060亿美元。

　　自2013年启动修订至今，《证券法》修订草案已经通过一审、二审，何时能够最终修订出台，目前仍没有时间表。

　　全国人大财经委副主任委员乌日图3月12日在十三届全国人大一次会议记者会上曾表示，“将密切关注股票发行注册制改革法律授权实施的情况，及时 总结经验，适时推动全国人大常委会审议通过《证券法》修订草案”。这意味着，股票发行制度改革有望在国务院有关授权之下，先行推进。

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