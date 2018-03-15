蓝色光标：不存在大规模裁员 将按法规处理涉事员工

新浪科技讯 3月15日晚间消息，针对蓝色光标员工发文称遭遇强行辞退一事，蓝色光标官方微博发布声明称，经查后得出结论，蓝色光标并不存在大规模裁员，该发文员工已主动删除文章并道歉，同时蓝色光标将按国家相关法律规定及公司制度处理涉事员工。

今日早些时候， 蓝色光标员工“有点自我”曾发文控诉蓝色光标，称遭强行辞退。

以下为蓝色光标声明全文：

1. 截至2018年2月28日，蓝色光标共有员工约6000人，2018年1-2月总离职人数315人， 经招聘等上岗新进员工人数281人，不存在文章所谓的大规模裁员行为。

2. 鉴于该文章中的不实描述，该员工已主动删除该文章，并发布“澄清并致歉”的声明。

3. 该员工现隶属于蓝色光标旗下蓝标传媒品牌中心，目前并未和公司解除劳动合同，后续该员工的离职程序，蓝色光标将会遵照国家相关法律规定及公司制度妥善处理。同时，公司将对此事件做专项调查，如有发现内部相关失职行为，我们也将及时处理。

4. 面 对媒体环境的巨变和技术的快速进步，蓝色光标将坚决实施向数据科技公司的业务转型，公司也会进行相应的结构优化和人员调整，每年都会有一些同事从蓝色光标 大家庭中离开，但是公司只有不断的发展进步，才能持续不断的为员工带来价值。员工第一是蓝色光标秉承的核心价值观，我们所讲的员工第一，是员工的整体利益 第一，奋斗的员工为公司创造价值的员工群体第一，员工第一绝不应该成为个别人懒惰怠工乃至损害公司利益损害员工整体利益而不受到惩罚的理由和借口。

5. 蓝色光标作为一家上市公司，我们绝不会逃避任何应当承担的责任。感谢所有关心蓝色光标的朋友，在此时以各种方式表达对蓝色光标的情感和支持。梦想与未来不可辜负，期待和所有有责任、有梦想的员工一起携手共同发展！