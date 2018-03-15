易车网第四季度净利润1520万美元 同比增长26%

新浪科技讯 北京时间3月15日晚间消息，易车网(NYSE:BITA)今日发布了截至12月31日2017财年第四季度及全年财报。第四季度，易车网营收为人民币26.9亿元(约合4.135亿美元)，同比增长53.8%。净亏损为人民币8.034元(约合1.235亿美元)，而上年同期净亏损人民币1.517亿元(约合2330万美元)。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币9900万元(约合1520万美元)，同比增长26.1%。

整个2017财年，易车网营收为人民币87.5亿元(约合13.5亿美元)，同比增长51.6%。净亏损为人民币14.3亿元(约合2.193亿美元)，而2016财年净亏损3.38亿元(约合5190万美元)。基于非美国通用会计准则，2017财年净利润为人民币7.184亿元(约合1.104亿美元)，与2016财年相比增长71.4%。

第四季度及全年业绩摘要：

第四季度营收为人民币26.9亿元(约合4.135亿美元)，同比增长53.8%。2017财年营收为人民币87.5亿元(约合13.5亿美元)，同比增长51.6%。

第四季度毛利润为人民币15.8亿元(约合2.427亿美元)，同比增长42.4%。2017财年毛利润为人民币55.2亿元(约合8.479亿美元)，同比增长49.3%。

第四季度运营亏损人民币6.452亿元(约合9920万美元)，而上年同期运营亏损人民币4060万元(约合620万美元)。2017财年运营亏损人民币10.8亿元(约合1.655亿美元)，而2016财年运营亏损人民币1.092亿元(约合1680万美元)。

基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)，第四季度运营利润人民币9350万元(约合1440万美元)，而上年同期运营利润人民币1.409亿元(约合2170万美元)。2017财年运营利润人民币8.77亿元(约合1.348亿美元)，同比增长48.2%。

第四季度净亏损为人民币8.034元(约合1.235亿美元)，而上年同期净亏损人民币1.517亿元(约合2330万美元)。2017财年净亏损为人民币14.3亿元(约合2.193亿美元)，而2016财年净亏损3.38亿元(约合5190万美元)。

基于非美国通用会计准则，第四季度净利润为人民币9900万元(约合1520万美元)，同比增长26.1%。2017财年净利润为人民币7.184亿元(约合1.104亿美元)，与2016财年相比增长71.4%。

第四季度每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损均为人民币10.05元(约合1.54美元)。2017财年每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损分别为人民币23.01元(约合3.54美元)和人民币23.10元(约合3.55美元)。

基于非美国通用会计准则，第四季度每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币0.75元(约合0.12美元)和0.72元(约合0.11美元)。2017财年每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币5.45元(约合0.84美元)和人民币5.07元(约合0.78美元)。

易车网CEO张序安表示：“2017年易车网取得了优异的成绩，总收入达到人民币87.51亿元，同比增长51.6%。交易服务业务表现尤其出色，收入达到人民币38.72亿元，同比增长149.6%。得益于在提升流量、提高转化率以及增强变现能力这三大核心策略上取得的显著成绩，2017年我们的媒体业务增速稳步回升，第四季度广告和会员收入实现同比增长18.2%。”

“展望2018年，易车的战略重点将集中在以下三个方面：进一步强化易车集团及其兄弟企业间的协同效应，整合媒体内容与线上线下用户社区，以及优化技术和加强大数据的分析能力。”

易车网CFO和坤表示：“随着公司继续稳步推进各个业务板块的发展，我们对2018年的利润率充满信心。通过易车和易鑫协作所实现的成本优化，提升媒体业务的运营效率，扩大易鑫的规模效益，我们相信在未来几个季度里易车的利润率将会有所提升。”

第四财季业绩分析：

第四季度营收为人民币26.9亿元(约合4.135亿美元)，同比增长53.8%。

营收增长主要得益于交易服务业务、广告和订阅业务，以及数字营销解决方案业务营收的增长。

来自广告和订阅服务业务的营收为人民币11.0亿元(约合1.689亿美元)，同比增长18.2%。

来自交易服务业务的营收为人民币12.7亿元(约合1.952亿美元)，同比增长115.5%。

来自数字营销解决方案业务的营收为人民币3.219亿元(约合4950万美元)，同比增长39.9%。

营收成本为人民币11.1亿元(约合1.708亿美元)，同比增长73.5%。

毛利润为人民币15.8亿元(约合2.427亿美元)，同比增长42.4%。

销售及行政开支为人民币20.9亿元(约合3.210亿美元)，同比增长103.8%。

产品研发开支为人民币1.631亿元(约合2510万美元)，同比增长9.1%。

股权奖励开支为人民币5.277亿元(约合8110万美元)，而上年同期为人民币1990万元(约合310万美元)。

运营亏损人民币6.452亿元(约合9920万美元)，而上年同期运营亏损人民币4060万元(约合620万美元)。

基于非美国通用会计准则，运营利润人民币9350万元(约合1440万美元)，而上年同期运营利润人民币1.409亿元(约合2170万美元)。

所得税开支为人民币260万元(约合40万美元)，而上年同期为人民币5910万元(约合910万美元)。

第四季度净亏损为人民币8.034元(约合1.235亿美元)，而上年同期净亏损人民币1.517亿元(约合2330万美元)。每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损均为人民币10.05元(约合1.54美元)。

基于非美国通用会计准则，第四季度净利润为人民币9900万元(约合1520万美元)，同比增长26.1%。每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币0.75元(约合0.12美元)和0.72元(约合0.11美元)。

任命首席运营官(COO)：

易车网今日宣布，宣布任命公司高级副总裁刘晓科先生为首席运营官，即刻生效。自2017年2月起，刘晓科担任易车网高级副总裁一职，负责媒体相关业务，包括全面负责易车的品牌、流量、内容以及媒体业务与交易服务业务的整合。加入易车网前，刘晓科曾担任新浪网汽车事业部总经理，在凤凰网和搜狐网等担任高管，负责汽车频道相关业务。刘晓科于英国卢顿大学，拥有工商管理学士学位。

此外，易车网还任命公司副总裁孔祥志先生为首席战略官(CSO)，即刻生效。2015年至2018年3月，孔祥志担任易车副总裁一职，2008年至2015年间先后担任商务发展部总监及易车助理副总裁等职务。孔祥志拥有十年管理咨询经验，加入易车前曾为众多世界500强企业以及领先的科技企业提供战略规划和市场营销咨询服务。孔祥志拥有对外经济贸易大学经济学学士学位。

业绩展望：

易车网预计，2018财年第一季度营收将达到人民币19.60亿元(约3.018亿美元)至人民币20.10亿元(约3.095亿美元)，同比增长37.8%至41.3%之间。

电话会议：

易车网管理层将于美国东部时间3月15日上午8点15分(北京/香港时间3月15日晚上20点15分)举行财报电话会议，易车网将通过公司网站提供电话会议的在线直播和录音，网址为：http://ir.bitauto.com/。(李明)