新浪科技> 互联网 > 正文

易车网第四季度净利润1520万美元 同比增长26%

易车网第四季度净利润1520万美元 同比增长26%
2018年03月15日 19:02 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
易车网第四季度净利润1520万美元 同比增长26%
查看最新行情

　　新浪科技讯 北京时间3月15日晚间消息，易车网(NYSE:BITA)今日发布了截至12月31日2017财年第四季度及全年财报。第四季度，易车网营收为人民币26.9亿元(约合4.135亿美元)，同比增长53.8%。净亏损为人民币8.034元(约合1.235亿美元)，而上年同期净亏损人民币1.517亿元(约合2330万美元)。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币9900万元(约合1520万美元)，同比增长26.1%。

　　整个2017财年，易车网营收为人民币87.5亿元(约合13.5亿美元)，同比增长51.6%。净亏损为人民币14.3亿元(约合2.193亿美元)，而2016财年净亏损3.38亿元(约合5190万美元)。基于非美国通用会计准则，2017财年净利润为人民币7.184亿元(约合1.104亿美元)，与2016财年相比增长71.4%。

　　第四季度及全年业绩摘要：

　　第四季度营收为人民币26.9亿元(约合4.135亿美元)，同比增长53.8%。2017财年营收为人民币87.5亿元(约合13.5亿美元)，同比增长51.6%。

　　第四季度毛利润为人民币15.8亿元(约合2.427亿美元)，同比增长42.4%。2017财年毛利润为人民币55.2亿元(约合8.479亿美元)，同比增长49.3%。

　　第四季度运营亏损人民币6.452亿元(约合9920万美元)，而上年同期运营亏损人民币4060万元(约合620万美元)。2017财年运营亏损人民币10.8亿元(约合1.655亿美元)，而2016财年运营亏损人民币1.092亿元(约合1680万美元)。

　　基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)，第四季度运营利润人民币9350万元(约合1440万美元)，而上年同期运营利润人民币1.409亿元(约合2170万美元)。2017财年运营利润人民币8.77亿元(约合1.348亿美元)，同比增长48.2%。

　　第四季度净亏损为人民币8.034元(约合1.235亿美元)，而上年同期净亏损人民币1.517亿元(约合2330万美元)。2017财年净亏损为人民币14.3亿元(约合2.193亿美元)，而2016财年净亏损3.38亿元(约合5190万美元)。

　　基于非美国通用会计准则，第四季度净利润为人民币9900万元(约合1520万美元)，同比增长26.1%。2017财年净利润为人民币7.184亿元(约合1.104亿美元)，与2016财年相比增长71.4%。

　　第四季度每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损均为人民币10.05元(约合1.54美元)。2017财年每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损分别为人民币23.01元(约合3.54美元)和人民币23.10元(约合3.55美元)。

　　基于非美国通用会计准则，第四季度每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币0.75元(约合0.12美元)和0.72元(约合0.11美元)。2017财年每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币5.45元(约合0.84美元)和人民币5.07元(约合0.78美元)。

　　易车网CEO张序安表示：“2017年易车网取得了优异的成绩，总收入达到人民币87.51亿元，同比增长51.6%。交易服务业务表现尤其出色，收入达到人民币38.72亿元，同比增长149.6%。得益于在提升流量、提高转化率以及增强变现能力这三大核心策略上取得的显著成绩，2017年我们的媒体业务增速稳步回升，第四季度广告和会员收入实现同比增长18.2%。”

　　“展望2018年，易车的战略重点将集中在以下三个方面：进一步强化易车集团及其兄弟企业间的协同效应，整合媒体内容与线上线下用户社区，以及优化技术和加强大数据的分析能力。”

　　易车网CFO和坤表示：“随着公司继续稳步推进各个业务板块的发展，我们对2018年的利润率充满信心。通过易车和易鑫协作所实现的成本优化，提升媒体业务的运营效率，扩大易鑫的规模效益，我们相信在未来几个季度里易车的利润率将会有所提升。”

　　第四财季业绩分析：

　　第四季度营收为人民币26.9亿元(约合4.135亿美元)，同比增长53.8%。

　　营收增长主要得益于交易服务业务、广告和订阅业务，以及数字营销解决方案业务营收的增长。

　　来自广告和订阅服务业务的营收为人民币11.0亿元(约合1.689亿美元)，同比增长18.2%。

　　来自交易服务业务的营收为人民币12.7亿元(约合1.952亿美元)，同比增长115.5%。

　　来自数字营销解决方案业务的营收为人民币3.219亿元(约合4950万美元)，同比增长39.9%。

　　营收成本为人民币11.1亿元(约合1.708亿美元)，同比增长73.5%。

　　毛利润为人民币15.8亿元(约合2.427亿美元)，同比增长42.4%。

　　销售及行政开支为人民币20.9亿元(约合3.210亿美元)，同比增长103.8%。

　　产品研发开支为人民币1.631亿元(约合2510万美元)，同比增长9.1%。

　　股权奖励开支为人民币5.277亿元(约合8110万美元)，而上年同期为人民币1990万元(约合310万美元)。

　　运营亏损人民币6.452亿元(约合9920万美元)，而上年同期运营亏损人民币4060万元(约合620万美元)。

　　基于非美国通用会计准则，运营利润人民币9350万元(约合1440万美元)，而上年同期运营利润人民币1.409亿元(约合2170万美元)。

　　所得税开支为人民币260万元(约合40万美元)，而上年同期为人民币5910万元(约合910万美元)。

　　第四季度净亏损为人民币8.034元(约合1.235亿美元)，而上年同期净亏损人民币1.517亿元(约合2330万美元)。每股美国存托股(ADS)基本和摊薄亏损均为人民币10.05元(约合1.54美元)。

　　基于非美国通用会计准则，第四季度净利润为人民币9900万元(约合1520万美元)，同比增长26.1%。每股美国存托股(ADS)基本和摊薄收益分别为人民币0.75元(约合0.12美元)和0.72元(约合0.11美元)。

　　任命首席运营官(COO)：

　　易车网今日宣布，宣布任命公司高级副总裁刘晓科先生为首席运营官，即刻生效。自2017年2月起，刘晓科担任易车网高级副总裁一职，负责媒体相关业务，包括全面负责易车的品牌、流量、内容以及媒体业务与交易服务业务的整合。加入易车网前，刘晓科曾担任新浪网汽车事业部总经理，在凤凰网搜狐网等担任高管，负责汽车频道相关业务。刘晓科于英国卢顿大学，拥有工商管理学士学位。

　　此外，易车网还任命公司副总裁孔祥志先生为首席战略官(CSO)，即刻生效。2015年至2018年3月，孔祥志担任易车副总裁一职，2008年至2015年间先后担任商务发展部总监及易车助理副总裁等职务。孔祥志拥有十年管理咨询经验，加入易车前曾为众多世界500强企业以及领先的科技企业提供战略规划和市场营销咨询服务。孔祥志拥有对外经济贸易大学经济学学士学位。

　　业绩展望：

　　易车网预计，2018财年第一季度营收将达到人民币19.60亿元(约3.018亿美元)至人民币20.10亿元(约3.095亿美元)，同比增长37.8%至41.3%之间。

　　电话会议：

　　易车网管理层将于美国东部时间3月15日上午8点15分(北京/香港时间3月15日晚上20点15分)举行财报电话会议，易车网将通过公司网站提供电话会议的在线直播和录音，网址为：http://ir.bitauto.com/。(李明)

易车网财报
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有