新浪科技 > 正文

上交所：今年将突出对BATJ类、独角兽企业上市服务

上交所：今年将突出对BATJ类、独角兽企业上市服务
2018年03月15日 18:17 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 3月15日晚间消息，“上交所发布”答热点提问，就在引导市场资金“脱虚向实”方面有何举措的问题，提及2018年将突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。

　　“上交所发布”表示，2018年，上交所将按照“中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的总体要求，围绕供给侧结构性改革主线，进一步推动交易所市场转型升级，增强服务实体经济特别是新经济的能力。具体是找准主板市场定位和突破口，深入实施“新蓝筹”行动，吸引更多优质创新企业选择本所上市。

　　聚焦新技术、新产业、新业态、新模式企业，加强加快优质上市资源培育，突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。加强产业研究，提升市场服务的针对性，为优质创新企业定制针对性服务模式，积极推动建立上交所主板发行上市标准差异化、包容性的制度安排。助力国家扶贫攻坚战，加大对贫困地区IPO、再融资、并购重组、公司债券发行等的支持力度。支持富士康等优质台资企业在大陆上市。

　　在发行上市服务方面，上交所以服务优质创新企业为重心，深入开展了“新蓝筹”企业上市服务行动，积极培育优质上市资源，为扩大股权融资提供有力支持。（李楠）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有