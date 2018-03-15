上交所：今年将突出对BATJ类、独角兽企业上市服务

新浪科技讯 3月15日晚间消息，“上交所发布”答热点提问，就在引导市场资金“脱虚向实”方面有何举措的问题，提及2018年将突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。

“上交所发布”表示，2018年，上交所将按照“中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的总体要求，围绕供给侧结构性改革主线，进一步推动交易所市场转型升级，增强服务实体经济特别是新经济的能力。具体是找准主板市场定位和突破口，深入实施“新蓝筹”行动，吸引更多优质创新企业选择本所上市。

聚焦新技术、新产业、新业态、新模式企业，加强加快优质上市资源培育，突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。加强产业研究，提升市场服务的针对性，为优质创新企业定制针对性服务模式，积极推动建立上交所主板发行上市标准差异化、包容性的制度安排。助力国家扶贫攻坚战，加大对贫困地区IPO、再融资、并购重组、公司债券发行等的支持力度。支持富士康等优质台资企业在大陆上市。

在发行上市服务方面，上交所以服务优质创新企业为重心，深入开展了“新蓝筹”企业上市服务行动，积极培育优质上市资源，为扩大股权融资提供有力支持。（李楠）