支付宝再出海东南亚 进入菲律宾、柬埔寨等四国

新浪科技讯 3月15日下午消息，蚂蚁金服旗下支付宝正式宣布进入柬埔寨、老挝、菲律宾和缅甸。加上此前的新加坡、马来西亚、泰国、越南，至此东南亚已经有8个国家接入支付宝，这也使全球范围内支持支付宝扫码付的国家和地区增加到了40个。

东南亚一直都是中国游客出境游热门目的地，公开数据显示， 2017年柬埔寨、缅甸、老挝、菲律宾这四个国家总共迎来了超过200万的中国游客。支付宝也已经覆盖了该地区包括购物、餐饮、娱乐和酒店在内的消费场景。

柬埔寨旅游部报告显示，2017年柬埔寨接待中国游客突破百万人次，同比增长45%，成为柬埔寨客源“大户”。 目前金边、暹粒和西哈努克三大机场都已支持支付宝消费，包括餐饮连锁汉堡王、costa coffee、点心皇、奶品皇后以及免税店等。

同时根据菲律宾旅游部公布的数据，2017年中国跃升为菲律宾第二大游客来源地，全年共有约96.8万人次中国游客赴菲旅游，马尼拉云顶世界已成为第一批接入的商户，旗下饱含餐饮、酒店、电影院和其他娱乐设施等。

此外，在缅甸仰光，苏莱香格里拉酒店、当地著名餐厅Rangoon Tea House、Yangon Yangon 酒吧等都可以用支付宝支付；在老挝，首都万象购物中心旗下的门店、万象和琅勃拉邦湄公河沿岸的便利商店和一些餐饮店也都接入了支付宝。

支付宝南亚和东南亚跨境业务总经理黄寅表示：“我们希望能为中国消费者提供一种更智能的生活方式，并为他们的出境游带来便利。通过我们的合作伙伴生态系统，将更多的商家，甚至是最小的商家联系起来，在便利游客的同时，也为他们带来商机。”

蚂蚁金服数据显示，目前支付宝已经在全球40个国家和地区接入了数十万线下商户门店，包括北美、欧洲、日韩、东南亚、澳新、中东，范围涵盖餐饮、超市、百货、便利店、免税店、主题乐园、海外机场等，其中29个国家可提供退税到支付宝的服务。(王上)