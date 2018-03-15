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滴滴：顺风车春运运送3067万人次 是去年同期3.62倍

滴滴：顺风车春运运送3067万人次 是去年同期3.62倍
2018年03月15日 16:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月15日下午消息，滴滴顺风车近日公布了今年春运数据。春运期间（2月1日-3月12日），共计3067万人次乘坐跨城顺风车回家和返程，是去年同期的3.62倍。

　　从出行趋势图可以看出，春节前的返乡高峰集中在腊月二十五，这一天有超过90万人在回家的路上。返程则有两个明显的出行高峰：第一个返程高峰出现在正月初六，部分车主和乘客会选择在春节长假结束前一天返回工作城市；另一个高峰则是正月十七，这一天正好是周日，有不少人选择在家度过元宵节再返回工作城市。

　　顺风车披露的数据还显示，春运期间，有1540万人次通过顺风车直达交通不便的乡镇县城。此外，2月1日至3月12日期间，滴滴顺风车共有61969笔订单被免单。

　　春运期间，广州、深圳、东莞成为最热门顺风车出行城市，成都、佛山、惠州、北京、中山、杭州、苏州等城市紧随其后。在珠三角地区、长三角地区、京津冀地区的城际出行中，滴滴跨城顺风车承担着重大的作用。

　　从顺风车公布的数据可以看到，中短途依然是最热门的出行距离，100公里距离以内的订单量最大，占到75%，其次是100公里-300公里距离的订单，占到20.8%。(张俊)

春运顺风车滴滴
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