百世快递公司陷窘境：派件员空号 多门店闭门

原标题：发货半月未到，派件员空号，多门店闭门，这家快递公司百世快递

来源：南方都市报

随着网购的普及，收寄快递已成为现代生活的重要组成部分。但是，快递遭遇“延误”时，则会让消费者无比心烦。

日前，南都接到黄小姐、何小姐等深圳市民报料，称网购物品经百世快递配送，过去半个月后，仍未送到手中。多次拨打派件员电话，竟然是空号。

投诉

从宁波到深圳半月仍未到

2月27日，家住深圳南山的黄小姐从某网站购买了677元的化妆品。下单当天，黄小姐网购的化妆品便由百世快递宁波北仑的收件员揽件。3月2日，快件到达广州黄埔转运中心。

物流单交易进程显示，3月4日凌晨，黄小姐的快递便由深圳转运中心发往南山区十二部。四天后的3月8日，快递到达站点并由百世快递的工作人员进行了派送。

然而，截至3月14日，黄小姐还是没有见到自己的快递。黄小姐说，“从揽件到现在已经过去快半个月了，为什么还没有到？”

家住高新园区的何小姐在年前也遭遇了与黄小姐相似情况。据了解，何小姐曾网购了一份熟食，百世快递到达南山六部后便迟迟不派件。

派件员电话竟是空号

黄小姐告诉记者，快递久寄不到后，她曾多次拨打快递物流信息上所留的派件员电话，“但拨打多次却显示为空号”。

联系客服后，百世客服告诉黄小姐，该站点异常，没办法派送。黄小姐又联系了购物网站客服，“购物网站一直都说在反馈。网购这么多年，头一次碰到这种事。”

何小姐也说，由于好几天不派送，物流显示“站点异常”，她便拨打了派件员号码，但是却显示为空号。“客服电话也联系不上，找了商家催也没有结果，没有办法，只好退款。”

事后，黄小姐将快递物流信息贴在了朋友圈。她告诉南都记者，朋友们评论说，这家快递的深圳公司爆仓了。

走访

店门已关仍有人上门查件

经南都记者查阅，在网上存在大量关于百世快递南山六部、八部、十二部等网点的投诉，投诉主要集中于网点签收后无人派件、派件员电话为空号、打电话给百世客服投诉只称站点爆仓需要时间派送等。

百世快递的配送情况究竟如何？3月14日下午，南都记者来到黄小姐快递最后的“落脚点”——南山区十二部，该网点位于南山区郎山二号路的互联易电商园内。来到园内后，记者发现百世快递南山十二部的店门紧闭。

昨日下午，南都记者来到互联易电商园百世快递南山十二部网点

园区保安称，在年初十左右，百世快递网点就已经搬迁。百世快递搬走以后，几乎每天都有人来咨询快递没有派件的事情。“周末时，一天能来七八个人，他们都说这里的地址是总部给的，但是明明都已经搬走了。”

何小姐快递的配送点——南山六部网点的情况如何呢？在南山区白石洲沙河工业区，附近居民告诉南都记者，该网点在年前就已经搬迁至不远处的新塘中核集团内。然而，记者到达新塘中核集团后，却又被告知已经搬迁。

白石洲中核集团百世快递南山六部网点大门仍然紧闭

按照附近居民的指引，南都记者找到了位于新塘的百世快递南山区二部。据快递员透露，南山二部为百世快递的直营点。“南山六部就是南山十二部的前身，也都是加盟网点，目前为倒闭状态。”

年后快件积压，逐渐恢复中

南山二部一位快递员告诉记者，年后回来，南山二部也存在快递积压的情况，但在一段时间后便恢复正常了。该名快递员称，“过完年回来人手不够，因为工资低，有人投诉的话还会扣款。所以也没什么人受得了那个压力，没多少人来应聘。”

百世快递其他网点的收发情况如何？

百世快递其他网点的收发情况如何？

南都记者随机走访了百世快递福田区赤尾二街网点，到达后也发现该网点早已不在，店面已经用作他途。

该网点对面的店铺老板介绍，“搬走已经两三个月了，因为房租比较贵，工人也招不到。”在位于茶光村的百世快递南山三部网点，该网点快递员介绍，“南山十二部的网点已经倒闭，积压件只能等总部进行处理，目前也对南山六部负责的区域快递进行截件。”

南山三部快递员称，除了塘朗区域会有快递爆仓状况，其他区域收派件都正常。

茶光村的百世快递南山三部网点正常运营

走访快递点大多已更换门庭

3月14日，南都记者来到手机地图显示的百世快递龙井分部，但是却找不到该快递点。在地图所指的位置，龙井村东区40栋一楼，目前已是一家中国邮政快递的收发点。

“这里以前是百世快递的收发点，也是现在这个老板在经营。”该快递点的快递员告诉南都记者，老板经营了一段时间后，便改成了中国邮政快递。更换的具体原因，他也表示不了解。

导航至百世快递丽珠花园小区快递点，南都记者看到了待发件的快递包裹，不过却找不到百世汇通快递的招牌和相关介绍信息。经过询问，工作人员称，该地点目前是中通快递的收发点。据小区保安介绍，该点的百世快递已经搬走一年多，可能是没有快递员的缘故。“该快递点平常需要20个快递员工作，后来只剩五六个，因为找不到快递员送快递，该站点也就撤了。”

百世快递

部分快件派送受到影响

日前，百世回复称，针对提到的站点情况，与当地业务团队了解到是因为末端网点的优胜劣汰，属于正常的网点调整。因为优化过程中需要有更加优质的网络派送规划，衔接过程中人员调整有一定延时，所以会受到影响。

百世表示，近日深圳部分地区因道路交通优化的原因，快递派件三轮车行驶受到限制，导致部分快件派送也会受到影响。“了解情况后，广东团队已经作出处理方案，目前已经增派200多人做支援。”

律师说法

如出现延误或者货物丢失

快递公司应该赔偿

广东君言律师事务所颜昭雄律师表示，快递公司和交寄人之间存在合同关系，快递应按交寄人要求，及时且完好无损完成运送服务。如果出现延误或者货物丢失，快递公司应该赔偿。不可抗力可以免责，例如地震、极端天气。

颜律师告诉南都记者，快递单背面一般会约定如何赔偿，通常约定是有保价的按保价赔，没有保价的按快递费几倍赔。

这种约定有没有法律效力？颜律师称，这要结合合同法关于格式条款规制，合同违约责任的可预见性规则来判断。“我倾向认为有效。交寄人声明了价值，快递公司才能选择接单还是不接，接单后需不需要买保险转移风险。”

颜昭雄律师建议，如果邮寄的是贵重物品，应选择保价，一旦出现纠纷，交寄人不用去证明物品价值。另外，一般是交寄人，而不是收件人可以主张赔偿。

温馨提示

对于千千万万的买家而言，因外因导致部分买家的货物损毁，未能按时收件，买家可以申请延迟收货，同时要求卖家重新发货。如果不想继续购买商品，也可以向卖家申请全额退款。