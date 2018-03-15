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百世快递公司陷窘境：派件员空号 多门店闭门

百世快递公司陷窘境：派件员空号 多门店闭门
2018年03月15日 14:18 新浪综合
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　　原标题：发货半月未到，派件员空号，多门店闭门，这家快递公司百世快递

　　来源：南方都市报

　　随着网购的普及，收寄快递已成为现代生活的重要组成部分。但是，快递遭遇“延误”时，则会让消费者无比心烦。

　　日前，南都接到黄小姐、何小姐等深圳市民报料，称网购物品经百世快递配送，过去半个月后，仍未送到手中。多次拨打派件员电话，竟然是空号。

　　投诉

　　从宁波到深圳半月仍未到

　　2月27日，家住深圳南山的黄小姐从某网站购买了677元的化妆品。下单当天，黄小姐网购的化妆品便由百世快递宁波北仑的收件员揽件。3月2日，快件到达广州黄埔转运中心。

　　物流单交易进程显示，3月4日凌晨，黄小姐的快递便由深圳转运中心发往南山区十二部。四天后的3月8日，快递到达站点并由百世快递的工作人员进行了派送。

　　然而，截至3月14日，黄小姐还是没有见到自己的快递。黄小姐说，“从揽件到现在已经过去快半个月了，为什么还没有到？”

　　家住高新园区的何小姐在年前也遭遇了与黄小姐相似情况。据了解，何小姐曾网购了一份熟食，百世快递到达南山六部后便迟迟不派件。

　　派件员电话竟是空号

　　黄小姐告诉记者，快递久寄不到后，她曾多次拨打快递物流信息上所留的派件员电话，“但拨打多次却显示为空号”。

　　联系客服后，百世客服告诉黄小姐，该站点异常，没办法派送。黄小姐又联系了购物网站客服，“购物网站一直都说在反馈。网购这么多年，头一次碰到这种事。”

　　何小姐也说，由于好几天不派送，物流显示“站点异常”，她便拨打了派件员号码，但是却显示为空号。“客服电话也联系不上，找了商家催也没有结果，没有办法，只好退款。”

　　事后，黄小姐将快递物流信息贴在了朋友圈。她告诉南都记者，朋友们评论说，这家快递的深圳公司爆仓了。

走访

　　走访

　　店门已关仍有人上门查件

　　经南都记者查阅，在网上存在大量关于百世快递南山六部、八部、十二部等网点的投诉，投诉主要集中于网点签收后无人派件、派件员电话为空号、打电话给百世客服投诉只称站点爆仓需要时间派送等。

　　百世快递的配送情况究竟如何？3月14日下午，南都记者来到黄小姐快递最后的“落脚点”——南山区十二部，该网点位于南山区郎山二号路的互联易电商园内。来到园内后，记者发现百世快递南山十二部的店门紧闭。

昨日下午，南都记者来到互联易电商园百世快递南山十二部网点昨日下午，南都记者来到互联易电商园百世快递南山十二部网点

　　园区保安称，在年初十左右，百世快递网点就已经搬迁。百世快递搬走以后，几乎每天都有人来咨询快递没有派件的事情。“周末时，一天能来七八个人，他们都说这里的地址是总部给的，但是明明都已经搬走了。”

　　何小姐快递的配送点——南山六部网点的情况如何呢？在南山区白石洲沙河工业区，附近居民告诉南都记者，该网点在年前就已经搬迁至不远处的新塘中核集团内。然而，记者到达新塘中核集团后，却又被告知已经搬迁。

白石洲中核集团百世快递南山六部网点大门仍然紧闭白石洲中核集团百世快递南山六部网点大门仍然紧闭

　　按照附近居民的指引，南都记者找到了位于新塘的百世快递南山区二部。据快递员透露，南山二部为百世快递的直营点。“南山六部就是南山十二部的前身，也都是加盟网点，目前为倒闭状态。”

　　年后快件积压，逐渐恢复中

　　南山二部一位快递员告诉记者，年后回来，南山二部也存在快递积压的情况，但在一段时间后便恢复正常了。该名快递员称，“过完年回来人手不够，因为工资低，有人投诉的话还会扣款。所以也没什么人受得了那个压力，没多少人来应聘。”

百世快递其他网点的收发情况如何？百世快递其他网点的收发情况如何？

　　百世快递其他网点的收发情况如何？

　　南都记者随机走访了百世快递福田区赤尾二街网点，到达后也发现该网点早已不在，店面已经用作他途。

　　该网点对面的店铺老板介绍，“搬走已经两三个月了，因为房租比较贵，工人也招不到。”在位于茶光村的百世快递南山三部网点，该网点快递员介绍，“南山十二部的网点已经倒闭，积压件只能等总部进行处理，目前也对南山六部负责的区域快递进行截件。”

　　南山三部快递员称，除了塘朗区域会有快递爆仓状况，其他区域收派件都正常。

茶光村的百世快递南山三部网点正常运营茶光村的百世快递南山三部网点正常运营

　　走访快递点大多已更换门庭

　　3月14日，南都记者来到手机地图显示的百世快递龙井分部，但是却找不到该快递点。在地图所指的位置，龙井村东区40栋一楼，目前已是一家中国邮政快递的收发点。

　　“这里以前是百世快递的收发点，也是现在这个老板在经营。”该快递点的快递员告诉南都记者，老板经营了一段时间后，便改成了中国邮政快递。更换的具体原因，他也表示不了解。

　　导航至百世快递丽珠花园小区快递点，南都记者看到了待发件的快递包裹，不过却找不到百世汇通快递的招牌和相关介绍信息。经过询问，工作人员称，该地点目前是中通快递的收发点。据小区保安介绍，该点的百世快递已经搬走一年多，可能是没有快递员的缘故。“该快递点平常需要20个快递员工作，后来只剩五六个，因为找不到快递员送快递，该站点也就撤了。”

　　百世快递

　　部分快件派送受到影响

　　日前，百世回复称，针对提到的站点情况，与当地业务团队了解到是因为末端网点的优胜劣汰，属于正常的网点调整。因为优化过程中需要有更加优质的网络派送规划，衔接过程中人员调整有一定延时，所以会受到影响。

　　百世表示，近日深圳部分地区因道路交通优化的原因，快递派件三轮车行驶受到限制，导致部分快件派送也会受到影响。“了解情况后，广东团队已经作出处理方案，目前已经增派200多人做支援。”

　　律师说法

　　如出现延误或者货物丢失

　　快递公司应该赔偿

　　广东君言律师事务所颜昭雄律师表示，快递公司和交寄人之间存在合同关系，快递应按交寄人要求，及时且完好无损完成运送服务。如果出现延误或者货物丢失，快递公司应该赔偿。不可抗力可以免责，例如地震、极端天气。

　　颜律师告诉南都记者，快递单背面一般会约定如何赔偿，通常约定是有保价的按保价赔，没有保价的按快递费几倍赔。

　　这种约定有没有法律效力？颜律师称，这要结合合同法关于格式条款规制，合同违约责任的可预见性规则来判断。“我倾向认为有效。交寄人声明了价值，快递公司才能选择接单还是不接，接单后需不需要买保险转移风险。”

　　颜昭雄律师建议，如果邮寄的是贵重物品，应选择保价，一旦出现纠纷，交寄人不用去证明物品价值。另外，一般是交寄人，而不是收件人可以主张赔偿。

　　温馨提示

　　对于千千万万的买家而言，因外因导致部分买家的货物损毁，未能按时收件，买家可以申请延迟收货，同时要求卖家重新发货。如果不想继续购买商品，也可以向卖家申请全额退款。

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