新浪科技> 互联网 > 正文

没听说过郭德纲面膜的人 称不上爱自己

没听说过郭德纲面膜的人 称不上爱自己
2018年03月15日 11:37 PingWest
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　爱美女孩们有一个特点：垂涎明星同款。

　　影视剧里的口红、机场装扮的服饰或者真人秀里出现过的墨镜，都是被追随过的对象。仿佛用上了明星同款，就能成为明星本人。

　　明星们呢，也没闲着。

　　比如林允和范冰冰现在转型美妆博主做得风生水起，一个负责给贫民窟女孩安利平价产品，一个现在已经开始推销自有品牌的洗脸仪。

　　像张馨予、刘嘉玲和伊能静们也开创了自己的护肤品牌，而且品牌名都和她们自己的名字紧紧捆绑：

张馨予的Miss Zhang张馨予的Miss Zhang
刘嘉玲的嘉玲面膜刘嘉玲的嘉玲面膜
伊能静的膜法伊人JQUEEN伊能静的膜法伊人JQUEEN

　　就连浓眉小眼的郭德纲都出过面膜……而且不是广告、不是代理，他本人就是负责人。这个BOBIWater一开始还没有代言人，都是郭老师亲自上阵做卖家秀，令我一度怀疑这种面膜的主打卖点是不是分S、M、L码来购买。

　　后来么，郭老师也觉得老是自己出镜不太合适，才找来了马伊琍做代言。

　　如果你连郭德纲老师这么奋力推荐过的面膜都没有听说过，那只能说明你在“爱美”这件上做的还远远不够。

　　01

　　要说明星界下海做微商的人里，张庭可以说是鼻祖。

　　现在突然听到这个名字的可能会有点陌生，但要说起来《穿越时空的爱恋》，那也称得上是伴随一代人长大的电视剧了，也是我本人看的第一部“穿越剧”。

　　当年的张庭活泼可爱，现在的张庭面容上也没怎么变样。

　　这么多年了，张庭再也没有出过什么广为人知的作品了。不过如果你了解她的微商帝国，就会知道现在的张庭如果真的放下生意去拍戏，那简直是每一分钟都在赔钱。

　　早在2014年，张庭就推出了以自己名字命名的护肤品牌TST。而且在宣传上非常努力：在微博要刷屏，上节目要安利，拉着范冰冰、赵薇来做买家秀，当年演戏时候合作过的徐峥和小陶虹也成了股东。

　　按照网络上的说法，张庭旗下的微商代理团队已经有100多万人。张庭的微博也早已转型鸡汤励志微商风，评论区持续被代理们的整齐刷屏占据，晒出来的微商聚会总是人数众多，一个大游轮都站不下的那种：

　　而张庭跟自己老公本人的姿态，就简直宛如登基了。

　　至于TST的代理模式，那跟微商们的按照层级发展下线完全是一个套路，区别可能只有给各级代理们取的名号不太一样。

　　比如界面新闻关于“嘉玲面膜”的报道里就提到，只要拿货够多就可以低价买入。具体来说，如果购买1088盒则价格为73元，而嘉玲面膜的终端销售价格为一盒198元。

　　什么概念呢？嘉玲面膜一盒只有6片，也就是说按照市场价1片要33元！贫穷女孩们不知道，自己吃土买来的面膜，其实一级代理们的进货价也就12块钱。

　　在三声关于“轻氧轻燕”的报道里，这种由范冰冰代言的即食燕窝也是同样的套路。头衔为“预备创始人”的代理人，买到每盒燕窝的价格是170元，而且只要能发展出一个“总监”级别的下线就能净赚5000元。

图片来自三声图片来自三声

　　02

　　明星们自带的流量，让这些产品要比普通微商产品有更好的销售途径。

　　但是这些产品频频被爆出的质量问题，完全是在打她们的脸——只接受医美疗法和大牌产品、拒绝使用自有品牌的那张脸。

　　在各种烂脸事件里，最著名的案例同样来自张庭的TST——“周丫丫事件”。

　　当时，周丫丫在微博曝出自己使用TST之后出现的皮肤问题及照片，我现在想起来那些照片仍然触目惊心。

　　跟周丫丫有同样情况的还有很多人，甚至还有一些代理们也出现了“烂脸”的情况。

　　但是这些在TST看来都不是事儿，客服对于这类反馈的统一回答就是：是在排毒。

　　后来网友们发现TST的很多产品并没有备案，在张庭宣布已备案之后也反复被“责令改正”，还有一些产品的备案信息会显示“已经注销”。

　　正经化妆品品牌们，的备案信息都是在“国家食品药品监督管理局”。但是呢，我在这里并不能查到TST相关信息。仔细一看才发现，原来TST的备案信息是来自“国产非特殊用途化妆品备案平台”，而且TST至今仍存在“责令改正”和“已经注销”的产品，emmm……

　　还有代言大户刘嘉玲，之前上《吐槽大会》时被疯狂吐槽的就是她选代言产品的眼光：

　　代言的燕窝，不合格率高达100%，

　　代言内衣，最后内衣品牌销售模式涉嫌传销，

　　代言护肤品，最后闹上法庭……

　　代言家装，七年间登上质检黑榜。

　　就连嘉玲姐本人推出的“嘉玲面膜”，也是因为“重金属含量超标”而接受过调查的呢。而且这个面膜品牌成立3个月就亏损了233万，直接被收购了。

　　还有秉持着“不老童颜”人设的林志颖，搞出了一套号称可以让肌肤变年轻的胶原蛋白口服液。1瓶50毫升的售价是36元，后来被曝光成本价是4元，可以说是非常暴利。

　　除了价格，产品本身的调查结果也很尴尬：被上海市食品药品监督管理局鉴定为“对身体无害，但并不具备美容功效。”

　　03

　　说到底，这些往脸上抹的东西，稍微动动手指去“国家食品药品监督管理局”的网站查一下备案也能排除掉很多危险选项的。

　　如果是爱学习的贫民窟女孩，建议大家买护肤品之前先了解各种化学成品所针对的皮肤问题，然后查查护肤品的有效成分比重表，选择每单位人民币内有效化学成分含量最高的那款。

　　如果并不爱学习、也不穷，那找一个懂生活的贫民窟女孩做朋友准没错——虽然买不起，但她们真的什么都懂。

明星美容微商
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有