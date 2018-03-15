没听说过郭德纲面膜的人 称不上爱自己

爱美女孩们有一个特点：垂涎明星同款。

影视剧里的口红、机场装扮的服饰或者真人秀里出现过的墨镜，都是被追随过的对象。仿佛用上了明星同款，就能成为明星本人。

明星们呢，也没闲着。

比如林允和范冰冰现在转型美妆博主做得风生水起，一个负责给贫民窟女孩安利平价产品，一个现在已经开始推销自有品牌的洗脸仪。

像张馨予、刘嘉玲和伊能静们也开创了自己的护肤品牌，而且品牌名都和她们自己的名字紧紧捆绑：

张馨予的Miss Zhang

刘嘉玲的嘉玲面膜

伊能静的膜法伊人JQUEEN

就连浓眉小眼的郭德纲都出过面膜……而且不是广告、不是代理，他本人就是负责人。这个BOBIWater一开始还没有代言人，都是郭老师亲自上阵做卖家秀，令我一度怀疑这种面膜的主打卖点是不是分S、M、L码来购买。

后来么，郭老师也觉得老是自己出镜不太合适，才找来了马伊琍做代言。

如果你连郭德纲老师这么奋力推荐过的面膜都没有听说过，那只能说明你在“爱美”这件上做的还远远不够。

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要说明星界下海做微商的人里，张庭可以说是鼻祖。

现在突然听到这个名字的可能会有点陌生，但要说起来《穿越时空的爱恋》，那也称得上是伴随一代人长大的电视剧了，也是我本人看的第一部“穿越剧”。

当年的张庭活泼可爱，现在的张庭面容上也没怎么变样。

这么多年了，张庭再也没有出过什么广为人知的作品了。不过如果你了解她的微商帝国，就会知道现在的张庭如果真的放下生意去拍戏，那简直是每一分钟都在赔钱。

早在2014年，张庭就推出了以自己名字命名的护肤品牌TST。而且在宣传上非常努力：在微博要刷屏，上节目要安利，拉着范冰冰、赵薇来做买家秀，当年演戏时候合作过的徐峥和小陶虹也成了股东。

按照网络上的说法，张庭旗下的微商代理团队已经有100多万人。张庭的微博也早已转型鸡汤励志微商风，评论区持续被代理们的整齐刷屏占据，晒出来的微商聚会总是人数众多，一个大游轮都站不下的那种：

而张庭跟自己老公本人的姿态，就简直宛如登基了。

至于TST的代理模式，那跟微商们的按照层级发展下线完全是一个套路，区别可能只有给各级代理们取的名号不太一样。

比如界面新闻关于“嘉玲面膜”的报道里就提到，只要拿货够多就可以低价买入。具体来说，如果购买1088盒则价格为73元，而嘉玲面膜的终端销售价格为一盒198元。

什么概念呢？嘉玲面膜一盒只有6片，也就是说按照市场价1片要33元！贫穷女孩们不知道，自己吃土买来的面膜，其实一级代理们的进货价也就12块钱。

在三声关于“轻氧轻燕”的报道里，这种由范冰冰代言的即食燕窝也是同样的套路。头衔为“预备创始人”的代理人，买到每盒燕窝的价格是170元，而且只要能发展出一个“总监”级别的下线就能净赚5000元。

图片来自三声

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明星们自带的流量，让这些产品要比普通微商产品有更好的销售途径。

但是这些产品频频被爆出的质量问题，完全是在打她们的脸——只接受医美疗法和大牌产品、拒绝使用自有品牌的那张脸。

在各种烂脸事件里，最著名的案例同样来自张庭的TST——“周丫丫事件”。

当时，周丫丫在微博曝出自己使用TST之后出现的皮肤问题及照片，我现在想起来那些照片仍然触目惊心。

跟周丫丫有同样情况的还有很多人，甚至还有一些代理们也出现了“烂脸”的情况。

但是这些在TST看来都不是事儿，客服对于这类反馈的统一回答就是：是在排毒。

后来网友们发现TST的很多产品并没有备案，在张庭宣布已备案之后也反复被“责令改正”，还有一些产品的备案信息会显示“已经注销”。

正经化妆品品牌们，的备案信息都是在“国家食品药品监督管理局”。但是呢，我在这里并不能查到TST相关信息。仔细一看才发现，原来TST的备案信息是来自“国产非特殊用途化妆品备案平台”，而且TST至今仍存在“责令改正”和“已经注销”的产品，emmm……

还有代言大户刘嘉玲，之前上《吐槽大会》时被疯狂吐槽的就是她选代言产品的眼光：

代言的燕窝，不合格率高达100%，

代言内衣，最后内衣品牌销售模式涉嫌传销，

代言护肤品，最后闹上法庭……

代言家装，七年间登上质检黑榜。

就连嘉玲姐本人推出的“嘉玲面膜”，也是因为“重金属含量超标”而接受过调查的呢。而且这个面膜品牌成立3个月就亏损了233万，直接被收购了。

还有秉持着“不老童颜”人设的林志颖，搞出了一套号称可以让肌肤变年轻的胶原蛋白口服液。1瓶50毫升的售价是36元，后来被曝光成本价是4元，可以说是非常暴利。

除了价格，产品本身的调查结果也很尴尬：被上海市食品药品监督管理局鉴定为“对身体无害，但并不具备美容功效。”

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说到底，这些往脸上抹的东西，稍微动动手指去“国家食品药品监督管理局”的网站查一下备案也能排除掉很多危险选项的。

如果是爱学习的贫民窟女孩，建议大家买护肤品之前先了解各种化学成品所针对的皮肤问题，然后查查护肤品的有效成分比重表，选择每单位人民币内有效化学成分含量最高的那款。

如果并不爱学习、也不穷，那找一个懂生活的贫民窟女孩做朋友准没错——虽然买不起，但她们真的什么都懂。