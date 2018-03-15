毛晓峰妻子隐身ofo投资方？曾推ofo全球总部落户广州

澎湃新闻记者 欧阳李宁

在宣布新一轮融资落地的同时，ofo背后新出现的投资者也引起了外界关注。

3月13日，ofo小黄车宣布，完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。其中，天合资本、灏峰集团、君理资本为新入局的投资者。

有网络媒体称，前民生银行行长毛晓峰复出，隐身灏峰及君理资本背后，投资了ofo，而相关的公司均由毛晓峰的夫人陈亭伽担任法定代表人。

澎湃新闻记者查询发现，天合资本应该来自于ofo创始人戴威的北大校友资源，而灏峰集团、君理资本则与民生系（民生银行、中民投）有着千丝万缕的联系。

招聘网站上，君理资本介绍称，其是一家以文化产业投资为主的资本公司，涉及一二级投资，和民生银行、中民投、中信建投、微影资本基金等机构有密切合作。澎湃新闻记者根据相关网页注册信息查询到，天津君理信息技术有限公司与陈亭伽一起投资了一系列带有“灏峰”字样的文化公司。根据企业工商信息，澎湃新闻记者发现，灏峰和陈亭伽身后隐现民生系的身影。

而所谓毛晓峰复出一说，或与此有关。

2015年初，毛晓峰被带走调查，辞去民生银行行长职务，此后有网络传言称，毛晓峰的妻子为演员陈廷嘉(原名陈丽丽)。陈廷嘉的介绍中称其是北京时裳星缘文化有限公司创始人，但该公司的创始人名单里，出现的是陈亭伽的名字。目前，陈亭伽占股30%，贾跃亭的妻子甘薇占股10%。

陈亭伽与ofo的接触最早可以追溯到去年底。2017年11月15日，南方网报道称，广州南沙开发区管委会和灏峰文化传播有限公司在广州银行大厦签署战略框架协议，灏峰文化董事长陈亭伽表示，将推动ofo全球总部和研发中心等项目落户南沙。

ofo新引入的3家投资方什么来头



官网资料显示，甘肃天合投资管理有限公司是一家创新型私募基金投资管理公司，简称天合资本，成立于2015年10月27日，是中国证监会审核批准成立的基金公司。其依托于北大一八九八咖啡馆众创平台，集聚北大创业资源和全球北大创业联盟，集合自身专业团队；是以企业改制、并购重组、项目孵化、基金管理、技术转化和创业投融资为主专业化投资管理公司。

ofo的创始人戴威正是毕业于北大。

对于灏峰集团及君理资本，公开报道不多。

招聘网站上，君理资本介绍称其是一家以文化产业投资为主的资本公司，涉及一二级投资，和民生银行、中民投、中信建投、微影资本基金等机构有密切合作，公司目前的合伙人均毕业于美国芝加哥大学、哥伦比亚大学、英国剑桥大学等国内外知名高校，都为具有数十年大型PE机构和大型银行的从业经验的业内精英，基层员工均毕业于北大、清华及国外知名高校。

“君理资本”的背后，指向的应该是天津君理信息技术有限公司。

工商信息显示，天津君理信息技术有限公司注册时间为2016年5月26日，注册资本55.56万元，有两位自然人股东：李京梅，持股75%；唐肖明，持股25%。此处的股东唐肖明与君理资本介绍中提到的微影资本创始合伙人唐肖明重名。

官网资料显示，微影资本是一支专业的互联网文化产业投资基金，基金自2015年成立以来，管理基金总规模达40亿元人民币。目前，微影资本已投资了40多家公司，投资领域覆盖影视、体育、演出、新媒体四大领域。作为微影资本创始合伙人的唐肖明，此前曾就职于中国文化产业投资基金，担任执行董事，和投资决策委员会委员，直接主持的投资合计投资金额约15亿元人民币。

天津君理信息技术有限公司对外投资的9家公司中，有三家的名字中有“灏峰”字样：宁波灏峰文化投资管理有限公司、天津灏峰文化投资管理有限公司、广州灏峰金融科技服务有限公司。

上述三家公司成立时间均为2017年5月以后，法定代表人均为陈亭伽，陈亭伽为天津灏峰文化的大股东，其同时通过天津灏峰文化与天津君理一起设立了宁波灏峰文化与广州灏峰金融。

澎湃新闻记者注意到，2017年11月15日，南方网报道《南沙开发区管委会牵手灏峰文化 将推动ofo总部落户南沙》，根据该报道，灏峰文化董事长陈亭伽表示，“灏峰文化将在南沙开发区打造传媒产业集聚平台和消费场景金融生态集群，导入ofo、喜马拉雅、太和娱乐、老故事频道、娱票儿、现代传播等六大龙头产业。灏峰将推动ofo全球总部和研发中心等项目落户南沙。”

ofo投资方身后隐现民生系身影



进一步梳理，天津灏峰文化背后的股东都大有来头，的确和君理资本在招聘网站上宣称的一样，“和民生银行、中民投、中信建投、微影资本基金等机构有密切合作”。

工商信息显示，天津灏峰文化有19名股东，陈亭伽为大股东，持股22%。在其余的18名股东中，至少有3家属于民生系。

天津灏峰文化有19名股东

其中，持股5.36%的林芝中民智德教育有限公司，惟一股东为中民香山（天津）文化投资有限公司。而中民香山（天津）文化投资有限公司背后则聚集了多个民生系的投资机构，中国民生投资股份有限公司（中民投）持有20.18%的股份，中民投资本管理有限公司、中民未来控股集团有限公司等都属于民生系。

官网资料显示，中民投是中国领先的全球化大型投资集团。经国务院批准，中民投由全国工商联发起，59家行业领先企业联合设立，于2014年8月21日在上海成立，注册资本500亿元。

虽然民生银行不承认与中民投存在股权关联，但考虑到两家公司成立之初高度重合的股东背景，外界往往将其联系在一起，统称民生系。

中民香山（天津）文化投资有限公司背后则聚集了多个民生系的投资机构

持股中民香山0.86%的深圳前海民商投资管理有限公司背后是民生电商控股（深圳）有限公司，被称为“中国民生银行最年轻分行行长”的吴江涛裸辞后，就在民生电商控股担任法定代表人。而民生银行旗下民生加银资产管理公司持有民生电商控股21.69%的股份，为大股东。

持股中民香山0.05%的北京民商华岳投资中心（有限合伙），股东之一为深圳民商发展投资管理有限公司，深圳民商发展的法定代表人也是吴江涛。

神秘的陈亭伽与灏峰文化



除了民生系的加持，天津灏峰文化的股东不少来自文化、娱乐圈。

比如先后控股或参股过华谊兄弟、太合麦田等文化公司的太合传媒投资有限公司，持有1.61%的股份；持股3.21%的湖北慧影二期文化产业投资合伙企业（有限合伙），背后更有中金启元国家新兴产业创业投资引导基金、武汉斗鱼网络科技有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）等机构。

此外，陈亭伽于2017年成立了北京亭伽文化咨询公司，其与宣亚集团董事长张秀兵旗下的北京宣亚国际投资有限公司，一起投资了一家叫中民天泽的投资公司。宣亚国际此前曾想要收购映客。

澎湃新闻记者留意到，陈亭伽还于2012参与成立了北京时裳星缘文化有限公司。此后贾跃亭的妻子甘薇也加入了进来。目前，陈亭伽占股30%，甘薇占股10%。

2015年初，毛晓峰因涉调查辞去民生银行行长职务，此后网络上曾有人爆料，毛晓峰的妻子为演员陈廷嘉(原名陈丽丽)。

根据陈廷嘉个人微博介绍，陈廷嘉生于江苏省江阴市，中国大陆女演员，北京时裳星缘文化有限公司创始人。但北京时裳星缘文化有限公司的创始人名单里，出现的是陈亭伽的名字。

据网络媒体报道，此次投资ofo的灏峰及君理资本背后毛晓峰正是幕后的实际控制人。君理资本由毛晓峰的前民生银行部下打理，灏峰系包括天津君理作为股东的天津灏峰文化传播有限公司、宁波灏峰文化投资管理有限公司，以及广州灏峰金融科技服务有限公司等，均由毛晓峰的夫人陈亭伽担任法定代表人。

澎湃新闻记者未能联系到上述公司置评。

现年46岁的毛晓峰曾是民生银行“最年轻行长”，2002年加入民生银行后曾担任民生银行董事长经叔平的秘书，后在内部作为接班人培养，直至2014年出任民生银行行长。2015年初，毛晓峰因涉调查辞去民生银行行长职务。此前媒体报道称，毛晓峰2016年底已结束调查状态。

据上述网络媒体称，早在去年秋天，ofo就与毛晓峰有接触合作。双方很可能在互联网金融领域展开合作。

陈亭伽的号召力

在2017年11月，灏峰文化与南沙区的签约仪式上，就可以看出陈亭伽的号召力。

根据南方网的报道，出席该活动的有中国风险投资研究院院长丁继红、ofo公司创始人兼CEO戴威、喜马拉雅CEO余建军、太合娱乐公司总经理陈聪、现代传媒执行董事李剑、CCTV老故事频道总经理杨宏喜。

南沙区委书记蔡朝林表示，灏峰文化以市场股权投资业务和文化传媒业务为基础，打造金融+文化跨业发展双引擎，以文化产业金融化推动多平台联动、上下游一体化运营。“此次协议的签署掀开了南沙与灏峰文化在全方面领域合作的新篇章，将依托灏峰文化在金融、文化领域的优势资源，全产业链和产业消费场景金融生态平台，通过文化产业金融化平台联动，开展文化娱乐、传媒传播、金融服务等全方位合作。”