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蓝色光标员工发文称遭遇强行辞退 控诉公司坑害员工

蓝色光标员工发文称遭遇强行辞退 控诉公司坑害员工
2018年03月14日 09:15 新浪综合
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　　来源： 公众号“有点自我”

　　今天是我在蓝色光标工作的第713天。

　　HR突然找到我，说：

　　“公司希望你自己主动离职，今天就走。否则我们将会以严重违纪为由开除你，不会给你任何赔偿，给你半天的时间好好考虑下。”

　　“如果你不配合，我会叫保安把你赶出去。”

　　感谢大家和我一样的好奇心，我特么也想知道发生了什么！！

　　1

　　我是蓝标的一名小员工，大蓝标一个普普通通的员工。

　　我是爱蓝标的，大学毕业至今2年多的时间我一直在这里，服务了很多的大客户，期间也获得了很多的成长。这一点我是很感激蓝标的。

　　但是今天，我要站出来，发出自己的声音，让蓝标这个庞然大物明白，你们所默许的潜规则，实际上是多大的恶！

　　去年以来，蓝标进行了大裁员，很多业务组进行了调整。可能也是公司意识到了蓝标有一些大企业病，要针对性的做一些调整，提升效率，这是一件好事情，我也替蓝标感到高兴。

　　蓝标毕竟是上市公司嘛，裁撤冗员相信也会对提升公司的利润率起到正向的效果。

　　大的方向上挺好，我也很支持公司管理层的这个决策。我所在的这个业务组是去年年底搭建，我是跟着老领导一起过来的，我们组之前维护着蓝标几个比较重要的客户，可以不谦虚的说，我们这帮人也算是给公司做出了比较大的贡献的。

　　当时领导找我过来开展新业务，我是很开心的，觉得是自己大展拳脚的时候。后来没想到的是新业务这块进展并不太顺利，里面也有一些高层人事斗争等一些非常复杂的事情，我也说不明白。

　　大体情况就是，我们到了新业务组之后的很长一段时间，总是被要求做一些乱七八糟的业务，正常的业务反倒开展不了。

　　然后就是，因为没有业务嘛，我们这个项目组需要不断裁员。这个也可以理解，我们组的同事基本也都做好了被裁员的准备。

　　2

　　奇怪的事情从这里开始了，蓝标一步一步让我这个老员工寒了心！

　　首先是我的直属领导，虽然他马上就要离职，但是他还是尽职尽责的先裁掉手下的小伙伴。

　　红脸劝退

　　直属领导苦口婆心，希望我自己给公司提离职，这样公司就不用给补偿了，也讲了一些自己提离职的好处。一个即将要离职的人，还在想方设法帮公司减少支出，蓝标的高管们看了应该会很感动。

（唱红脸的领导）（唱红脸的领导）

　　领导的说法可谓是苦口婆心，有理有据。首先先说明，咱蓝标向来没有赔偿金这个说法；然后呢，拿到这个赔偿金啊，对你也没啥好处，我们这样其实都是为你好啊；最后告诉你，小朋友，不如听我的话，早点去找工作才是王道啊！

　　这个逻辑，我真的是特么服气了！公司裁员，不给赔偿还有道理了？

　　回过头来仔细想想就发现逻辑不对，公司由于业务调整方面的原因裁员，会对员工的职业生涯产生不利？有毛病啊，我看人家好多从乐视出来的朋友也走上了人生巅峰。这一点到底算不算变相威胁，我还有点不确定，反正刚看的时候还是吓了一跳。后来想想，不存在的。

　　想了这些，我就断然拒绝了领导的要求。我的想法很简单，公司要裁员，需要给我正当的赔偿，这也是任何一个有良知的公司必须做的事。

　　这样算过了一关。

　　白脸威胁

　　当然，蓝标毕竟是个大公司，手段、策略方面当然也不会就这么单一。领导见拿我没办法，就把我推给了HR。

　　这个HR是我见过的很强势的一个HR，发生了文章开头的那一幕。

　　可能是最近处理这类事物比较多，所以得心应手，上来就给我来了个下马威：

　　你今天最好就主动离职，否则我会以你违纪为由来开除你，这样你不但拿不到赔偿，而且会对你未来的职业生涯产生影响，你自己好好想想，下午来和你确认。。。。。。

　　说实话我被吓到了，这么大的阵仗，真特么吓死了！

　　但她所谓的违纪指的是什么呢？她说我有三次旷工，而三次旷工在蓝标是可以被开除的，并且可以不用付赔偿金，而这个旷工的标准是什么呢？是迟到超过一个小时。

　　这里需要做一些说明，公关广告行业一般是有自己的作息方式。我们作为第三方服务的公司，以客户为重，得按照客户的节奏来。打个比方，我之前服务的一个公司，经常在半夜开会，有一段时间他们策划一个大型活动，我几乎每天都是晚上三点才开完会回家。

　　这些情况，领导也都知情。BOSS也都会通过我们的考勤审批，所以偶尔会出现这种稍微晚一点到公司的情况也实属正常。而且公关公司加班本来就是常态，蓝标向来也没有给加班费的传统。还有一些偶发因素，紧急需要赶稿，沟通客户或者外勤，这样到公司的时间自然就会迟。

　　在HR和我说这件事情之前，我从来没有意识到这会是一个问题，我们的考勤记录领导也都审批了，同时无论留下的，还是被裁员的同事，考勤记录基本都和我一样。这时我才意识到，这只是一个套路，一种手段，来逼你就范。

　　我在蓝标这几年，说不上废寝忘食做业务，但还算是勤勤恳恳，尽职尽责。最后竟然可能会被以这种奇葩的违纪理由开除。我真的不服气，我也忍不下这口气。

　　所以，下午HR在约我的时候，我也留了个心眼，悄悄录了音。大家可以来感受下，考虑到当事人的隐私，声音是做过变声处理的，因为我觉得也不是这个HR的问题。更多的是环境的问题，我们都是受害者，都被institutionalized了。

　　可以想象的是，如果我自己现在或者在更早的时候提出离职，这些“理由”都不存在了，也不会有所谓的违纪。真是可笑，也佩服这些人的执着。

　　3

　　今天被六六写的关于京东的文章刷屏了，不评判这个事情。给我的启示是，这是一个好的时代，作为一个个体，我们也能过发出我们自己的声音，维护自己的权利，我相信这样的声音不会孤单。

　　作为一个公关人，我也只能用写文章的手段来捍卫我原本属于自己的权利，这真的很可悲。但更可悲的是蓝色光标，作为一个所谓的亚洲最大的公关公司，公司制度、文化和价值观竟然堕落到如此地步！！

　　使出威胁、恐吓等手段迫使员工主动离职，以达到不用付出成本补偿员工的目的；对那些不合作的同事，则通过冠上违纪的帽子，强行辞退。可谓是套路满满。

　　蓝色光标这样的行径，不仅违反了劳动法，也体现了公司扭曲的价值观，更为重要的，是伤了我们这些老员工的心，也寒了这些继续为蓝标服务的同事的心。

　　写这篇文章的时候，我也去某职场App看了下，发现了大量了关于蓝标的吐槽，说明这个情况不是个例了，这是有组织的作恶。

（来自员工匿名吐槽）（来自员工匿名吐槽）
（来自回复）（来自回复）

　　一批又一批已经离职和正在离职的员工，我们都是受害者。面对蓝标这个巨无霸，都是那么无助，只能匿名去这些渠道去诉诸公平。我们能做的确实太少，我们耗不起，也承担不起一些可怕的后果。

　　如果有机会，大家可以在后台留言，我们组织起来，请好的律师来给维护自己的合法权益（一定保护大家的隐私，这不是钓鱼贴）。

　　最后还是希望大家能够多多转发，特别是身边有知道或者认识的蓝标人。我的想法很简单，自己的合法权益，我一定会去维护，即使花再大的代价。感谢你能看完。

　　朋友都劝我算了，大事化小，小事化了。这不是我做事情的态度，首先这不是小事，其次我不想再看到其他同事有同样的遭遇。

　　在这里质询一句蓝标CEO Oscar，蓝标企业文化中的第一条：“员工第一”，您还记得吗？

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