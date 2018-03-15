MD王兴程维，磨刀霍霍相向而行

作者：赵陈婷

乍暖还寒的3月北京，空气中弥漫着一种叫做焦急的味道。

“从1月份说到3月份了，美团打车到底什么时候上线？”如今在北京随便叫上一辆专车，司机基本都能和你聊上好一阵美团打车。

让司机们趋之若鹜的是美团打车此前开出的优惠：前一万名注册司机，前三个月免抽成；同时只要单日上线满10小时，保证司机每天500元收入，如超过500元，按不同车型再补贴。

老实说，上述补贴力度远不及2016年Uber和滴滴大战的时候疯狂。最高峰的时候Uber曾给北京的司机开出一周8000元的补贴标准。但是对于这些已经在滴滴一家独大之下熬日子的司机而言，新入局者的出现已经相当值得欢庆。

更何况，现在杀入网约车市场的是怼过阿里，合并了点评最后还成功站队腾讯的美团。

美团点评CEO王兴这一次对出行市场的胃口不小。市场流传的消息是，对于美团打车，王兴的目标是要拿下30%的市场。

第一财经记者从接近美团的人士处了解到，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元，而且上不封顶。“用王兴的话说，打车，美团是一定要做成的。”

距离北京一千多公里外的江苏省无锡市，还有一大波人在等待。

由于滴滴外卖将会在4月1日的愚人节正式在无锡上线，目前不少报名的骑手已经开始培训。

“滴滴骑手招募令”显示，滴滴外卖分为“忠诚骑手”和“自由骑手”，前者只需每周在线大于48小时，就可拿到月保底1万元的收入；后者可自由上线接单，订单收入翻倍。

要知道在北京这样的一线城市，现在美团招聘骑手的广告上给出的薪资待遇也不过6000元保底。

美团和滴滴的开战成功让司机、乘客、外卖骑手和外卖用户们对补贴大战的渴求达到一个峰值。尽管他们大多不太关注最终的战果，但是坚信只要开打就有便宜赚。

美团“烧钱”打车

一开始，王兴并不想过早曝光美团对于出行市场的野心。

即使去年2月份，美团打车已经在南京低调上线了，市场广为流传着王兴和滴滴出行CEO程维的励志故事。

在美团和阿里还在恋爱期时，在支付宝商户事业部的程维负责对接美团的事宜。五年前，从阿里出来创业的程维拿着第一版“滴滴打车”给王兴看的时候，王兴说“这个产品的设计流程太垃圾”，并给出修改意见。

2015年5月，程维出来分享创业经历的时称是王兴的一句“垃圾”骂醒了他，让滴滴走上了精心打磨产品的道路。

后来的乌镇互联网大会上，有媒体组了个局让张一鸣、王兴和程维一起谈谈中国互联网下半场。当时，在互联网界以爱思考出名的王兴谈了不少对出行领域的想法。但现在看来，王兴当时不只是想想这么简单。

事实上，王兴真正开始放手去做出行是在去年10月，美团点评传言了许久的新一轮40亿美元融资终于落定的时候。

对于出行这个通过烧钱补贴培养出消费习惯的市场，这笔融资是美团抢夺滴滴的司机资源的重要砝码。

“你希望我们打车业务试点成功么？希望？那你是代表了大多数消费者的观点。”那个时间点，王兴接受包括第一财经在内的媒体采访时这样回应，他称做打车只是做了一个合理的决策。

之后，美团打车开始了大跨步。

一个多月后的2017年12月1日，王兴通过内部信宣布了公司新成立出行事业部，由美团点评副总裁王慧文负责。

同年12月20日，美团打车开始扩张战略，在内部拟定了北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7个城市。12月28日，美团打车就7个城市站点推出报名网页 ，口号为“何时开通，你说了算”，报名满20万人即可开站。

但上述扩张一度因为网约车牌照问题而停止。目前，牌照问题已经得到解决。

第一财经记者从接近美团点评的人士处了解到，美团打车北京站将在3月20日前后上线。

而目前美团打车对司机的政策是：前1万名注册司机可在前3个月免抽成，单日上线满10小时，保底收入为500元；若超过500元，则按不同车型对司机再补贴。对于用户，美团打车也将推出打车送外卖券等活动，即将上线的北京站还主打1分钱体验。

此外，对于1万名之后注册的司机，目前美团打车开出了平台对车主的抽成只有8%的优惠,相比之下，滴滴目前对司机的抽成在20%以上。

第一财经就此消息向美团点评进行求证，但美团点评方面目前并没有给出正面回应。

尔要战，便战

相比王兴插足打车的“蓄谋已久”，程维做外卖一直被业内解读为被动宣战。一时间，市场都记住了，程维的那句宣言：“尔要战，便战。”

作为回应，滴滴的动作很快。先是秘密成立外卖团队，近期开始大规模招聘骑手。目前，滴滴外卖开出的待遇是，忠诚骑手的月保底高达1万元，自由骑手可随时上线，每单收入翻倍。

第一财经记者拿到的消息是，滴滴外卖将会在4月1日的愚人节，正式于无锡上线，目前部分骑手已经开始培训。

有消息称，王兴此前亲自前往无锡督战，而美团方面也要求骑手和商家二选一——就像美团打车在南京上线时滴滴做的一样。

业界对于滴滴做外卖并不太诧异，毕竟在这一点上，滴滴曾经的老对手Uber已经有过尝试。Uber已经在美国推出Uber EATS（餐饮）、Uber Rush（快递）等业务，而且收益不错。此前公开的数据显示，2017年第二季度，Uber旗下的外卖业务营业额占其全球交易额的近十分之一，约7亿到8.7亿美元。

2015年年底，滴滴战略投资了饿了么，当时就传出两家将就配送业务全面合作，合力搭建两个轮子的电动车加四个轮子的汽车的“2+4”同城配送体系。那个时间点，饿了么研发人员还频繁出入滴滴办公地为合作进行的技术和产品对接。

但上述合作最终并没有掀起多大波澜。

在阿里全资收购饿了么即将落定之际，市场上并不排除滴滴和阿里、饿了么联合围攻美团点评的可能性。毕竟，现在的美团点评已经彻底站到了腾讯这一边。

有意思的是，近日网上还流出美团外卖渠道部2017年年会现场照片，美团渠道部现场提出的口号是：“灭饿除滴，商渠共赢”。

今年2月份，有媒体曝摩拜的新一轮融资已接近尾声，称由美团领投，多个老股东和新资方跟投。并称“本轮融资金额多于10亿美金，领投方美团的钱已于近日到账。”

美团点评公关负责人向第一财经否认了这一信息，称不存在领投一事。但对于美团是否参投，或王兴以个人名义入股，美团点评表示并没有透露更多。

而上一次美团出现在摩拜融资方名单是2016年。彼时美团点评CEO王兴以个人名义参与C+ 轮融资，此后双方开展战略合作。去年9月，美团在APP上线摩拜单车入口，用户通过美团App首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面。

但也正是因此，美团与摩拜都被认为是腾讯系企业，而两家的合作也充满了想象空间，特别是在摩拜聚焦大出行业务之后。