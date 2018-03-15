迅雷公布2017全年财报：总营收同比增43.2%

新浪科技讯 北京时间3月15日早间消息，迅雷今天宣布截至2017年12月31日的第四财季和全财年未审计财报。财报显示，迅雷第四财季总营收为8240万美元，同比增长128.5%。

第四财季财务要点：

- 总营收为8240万美元，同比增长128.5%，环比增长83.9%。

- 在线广告营收（主要来自移动广告）为780万美元，同比增长70.6%，环比增长36%。

- 其他互联网增值服务营收为5190万美元，同比增长431.6%，环比增长184.1%。互联网增值服务包括云计算和除订阅及广告之外的服务。

- 持续经营业务贡献的净利润为300万美元，上季度净亏损2680万美元。上季度的净亏损包括1360万美元的资产减值。

全年财务要点：

- 总营收为2.019亿美元，较2016年增长43.2%。

- 在线广告营收（主要来自移动广告）为2250万美元，较2016年增长33.2%。

- 其他互联网增值服务营收为9450万美元，较2016年增长178.3%。

- 持续经营业务贡献的净亏损为4420万美元，2016财年净亏损3080万美元。2017年的净亏损包括1360万美元资产减值。

财报分析：

截止2017年12月31日，迅雷全年总营收约为2亿美元，较2016年增长43.2%。第四季度总营收约为8240万美元，同比增长128.5%，是迅雷连续8个季度营收增长以来的最高增幅。

财报显示，2017年Q4持续经营业务净收入为300万美元，上一季度为2680万美元净亏损，环比实现扭亏。其中，Q4在线广告收入约为780万美元，同比增长70.6%；包括云计算在内的其他互联网增值服务收入约为5190万美元，同比增长431.6%。云计算收入同比增长517.2%。

2017全年，迅雷全年在线广告收入约为2250万美元，较2016年增长33.2%；包括云计算在内的其他互联网增值服务收入约为9450万美元，较2016年增长178.3%。

值得注意的是，在所有业务中，云计算业务的收入增长最多。在玩客云、星域CDN等云计算业务的影响下，公司2017年四季度毛利润环比增长149.8%，毛利率由前一季度的35.5%大幅增长至48.2%。同时，带宽成本也由1710下降至1470万美元，占整体收入的比重由38.2%大幅降至17.9%。

此外，迅雷Q4还有一笔一次性收入，该笔收入约580万美元。财报称，该笔费用属于为小米提供技术解决方案服务获得，双方将继续探索合作机会。

迅雷首席执行官陈磊表示，随着云计算业务在2017年第四季度的快速增长，公司第四季度的收入再超预期值。对于2018年，首要任务是不断扩大市场份额，并提高净利润。(韩大鹏 樵夫)