宜人贷第四季度营收18亿元 净利同比增18%

新浪科技讯 北京时间3月15日早间消息，宜人贷（NYSE：YRD）今天发布了该公司截至2017年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。报告显示，宜人贷第四季度总净营收为人民币18.248亿元（约合2.805亿美元），与2016年同期的人民币10.711亿元相比增长70%；净利润为人民币4.488亿元（约合6900万美元），与2016年同期的人民币3.798亿元相比增长18%。

据雅虎财经统计的数据显示，5名分析师此前平均预期宜人贷第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为0.89美元。财报显示，宜人贷第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币7.25元（约合1.11美元），超出预期。

此外，4名分析师此前平均预期宜人贷第四季度营收为2.4682亿美元。财报显示，宜人贷第四季度总净营收为人民币18.248亿元（约合2.805亿美元），超出预期。

雅虎财经统计的数据还显示，7名分析师此前平均预期宜人贷2017年全年营收为8.2294亿美元。财报显示，宜人贷2017年全年的总净营收为人民币55.434亿元（约合8.520亿美元），超出预期。

第四季度及全年主要业绩：

-2017年第四季度，宜人贷通过其在线平台促成的借款金额达到了人民币134.385亿元（约合20.655亿美元），较上年同期增长95%，共有202370名符合资格的个人借款者获得了贷款。其中，74.6%借款人是通过在线渠道获取的；在线贷款量中近100%都是通过宜人贷移动应用促成的。

-2017年第四季度，宜人贷为233374名投资者促成了总金额为人民币159.674亿元（约合24.542亿美元）的贷款，其中100%都是通过其在线平台促成的，92%是通过移动应用促成的。

-宜人贷第四季度总净营收为人民币18.248亿元（约合2.805亿美元），环比增长21%，同比增长70%；净利润为人民币4.488亿元（约合6900万美元），环比增长48%，同比增长18%。

-2017年全年，宜人贷通过其在线平台促成的借款金额达到了人民币414.061亿元（约合63.640亿美元），同比增长102%，共有649154名符合资格的个人借款者获得了贷款。其中，72.9%借款人是通过在线渠道获取的；在线贷款量中有近100%都是通过宜人贷移动应用促成的。

-2017年全年，宜人贷为592642名投资者促成了总金额为人民币480.741亿元（约合73.889亿美元）的贷款，其中100%都是通过其在线平台促成的，87%是通过移动应用促成的。

-宜人贷2017年全年的总净营收为人民币55.434亿元（约合8.520亿美元），同比增长71%；净利润为人民币13.718亿元（约合2.108亿美元），同比增长23%。

业绩详情：

促成借款总额：

2017年第四季度，宜人贷通过其在线平台促成的借款金额达到了人民币134.385亿元（约合20.655亿美元），较上年同期的人民币68.834亿元增长95%，这反映了公司产品和服务的强劲需求，尤其是从在线渠道所获客户的需求。截至2017年12月31日，宜人贷已累计促成的借款总额约达人民币739亿元（约合114亿美元）。

总净营收：

第四季度，宜人贷的总净营收为人民币18.248亿元（约合2.805亿美元），与2016年同期的人民币10.711亿元相比增长70%。促成净营收增加的因素主要为贷款发起量增长、向投资者实收的服务费增长以及向借款人实收的每月费用增长。

实收总费用（不按照美国通用会计准则）：

第四季度，宜人贷实收服务费为人民币29.440亿元（约合4.525亿美元），与2016年同期的人民币16.304亿元相比增长81%。该季度，宜人贷向借款人实收的预付费为人民币23.769亿元（约合3.653亿美元），与上年同期的人民币14.683亿元相比增长62%，主要由于贷款发起量增长；向借款人实收的每月费用为人民币3.843亿元（约合5910万美元），与上年同期的人民币1.313亿元相比增长193%，这种同比大幅增长主要是由于来自于在线渠道的贷款量增长；向投资者实收的服务费为人民币3.398亿元（约合5220万美元），与上年同期的人民币1.357亿元相比增长150%，这种同比大幅增长主要是由于资产管理总额增长。

运营支出：

宜人贷第四季度销售和营销支出为人民币9.898亿元（约合1.521亿美元），与上一季度的人民币8.442亿元相比增长17%，而2016年同期为人民币5.380亿元。第四季度销售和营销支出在宜人贷期内促成的借款金额中所占比例为7.4%，高于上一季度的6.9%，但低于上年同期的7.8%。销售和营销支出在宜人贷期内促成的借款金额中所占比例的环比上升，是由于在公司扩大在线财富管理服务之际，投资者获取支出有所增长；以及由于核准率小幅下降，这是因为公司预计行业监管措施收紧可能导致借款人的信用表现发生波动。

宜人贷第四季度发起和服务成本为人民币1.469亿元（约合2260万美元），相比之下上一季度为人民币1.190亿元，2016年同期为人民币5670万元。第四季度发起和服务成本在宜人贷期内促成的借款金额中所占比例为1.1%，高于上一季度1.0%和上年同期的0.8%。

宜人贷第四季度总务和行政支出为人民币1.551亿元（约合2380万美元），相比之下上一季度为人民币1.726亿元，2016年同期为人民币7970万元。第四季度总务和行政支出在宜人贷总净营收中所占比例为8.5%，相比之下上一季度为11.4%，上年同期为7.4%。宜人贷第四季度总务和行政支出中包含了一项人民币6100万元（约合940万美元）的支出，这项支出与质量担保计划有关；还包含了一项人民币1790万元（约合280万美元）的抵消费用，这项费用与2016年第三季度发生的一次有组织欺诈事件有关。

宜人贷第四季度所得税支出为人民币9740万元（约合1500万美元）。从2017年第一季度开始，公司旗下子公司宜人恒业科技发展（北京）有限公司被地方税务当局认定为符合软件企业的资格，从而可免除2015年和2016年的企业所得税，并可在2017、2018和2019年中享受12.5%的优惠企业所得税率。

净利润：

第四季度，宜人贷净利润为人民币4.488亿元（约合6900万美元），与上一季度的人民币3.030亿元相比增长48%，与2016年同期的人民币3.798相比增长18%。

调整后EBITDA（不按照美国通用会计准则）：

第四季度，宜人贷的调整后EBITDA为人民币5.427亿元（约合8340万美元），与上一季度的人民币4.224亿元相比增长35%，与2016年同期的人民币4.011亿元相比增长35%。宜人贷第四季度的调整后EBITDA利润率为29.7%，相比之下上一季度为27.9%，2016年同期为37.5%。

每股美国存托凭证基本收益：

第四季度，宜人贷的每股美国存托凭证基本收益为人民币7.40元（约合1.14美元），与上一季度的人民币5.00元和上年同期的人民币6.36元相比有所增长。

每股美国存托凭证摊薄收益：

第四季度，宜人贷的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币7.25元（约合1.11美元），与上一季度的人民币4.91元和上年同期的人民币6.28元相比有所增长。

经营性活动产生的净现金：

宜人贷第四季度经营性活动产生的净现金为人民币12.753亿元（约合1.960亿美元），与上一季度的人民币3.463亿元和上年同期的人民币8.361亿元相比有所增长。

截至2017年12月31日，宜人贷所持现金和现金等价物总额（不计入风险准备金余额）为人民币18.572亿人民币（约合2.854亿美元），相比之下截至2017年9月30日为人民币14.035亿元。截至2017年12月31日，宜人贷持有至到期的投资余额为人民币990万元（约合150万美元），可供出售的投资余额为人民币9.698亿元（约合1.490亿美元），相比之下截至2017年9月30日的持有至到期的投资余额为人民币1.689亿元，可供出售的投资余额为人民币9.967亿元。

逾期率：

截至2017年12月31日，逾期15-29天、30-59天和60-89天的借款的逾期率分别为0.8%、0.9%和0.7%，相比之下截至2017年9月30日分别为0.5%、0.7%和0.6%。

3个月以上累计净坏账率：

截至2017年12月31日，2015年发放贷款的累计净坏账率为9.3%，相比之下截至2017年9月30日为8.8%。截至2017年12月31日，2016年发放贷款的累计净坏账率为5.9%，相比之下截至2017年9月30日为4.6%。随着2015年和2016年发放的贷款陆续到期，坏账水平符合公司的风险表现预期。

股息：

公司董事会已经批准了一项每股普通股人民币0.9298元（约合0.14美元）、即每股美国存托凭证人民币1.8596元（约合0.28美元）的2017年下半年股息发放计划，这笔股息预计将于2018年5月15日向截至2018年4月30日营业时间结束为止的普通股股东发放。

其他运营指标及经营业绩：

截至2017年12月31日，剩余良好贷款本金总额为人民币406亿元（约合62亿美元），较截至2017年9月30日的人民币342亿元增长19%，较截至2016年12月31日的人民币208亿元增长95%。

2017年第四季度，发放给A、B、C、D四种级别借款人的贷款分别占公司产品组合的2.0%、8.8%、13.0%和76.2%，I、II、III、IV、V级贷款在公司产品组合中所占比例分别为7.4%、23.6%、26.7%、25.5%和16.8%。

业绩展望：

声明：基于本新闻公告发布当日的可用信息，宜人贷给出如下业绩展望，这些预测仅反映了公司当前的初步观点，有可能在未来发生改变。以下业绩展望并未考虑股权奖励支出的影响，以美国通用会计准则ASC 606号收入确认原则为基础。

2018年第一季度：

1、预计促成借款总额在人民币110.00亿元至人民币112.00亿元之间。

2、预计总净营收在人民币15.30亿元至人民币15.70亿元之间。

3、预计调整后EBITDA（不按照美国通用会计准则）在人民币4.30亿元至人民币4.50亿元之间。

注：本财报中的人民币兑美元汇率为6.5063：1。

电话会议：

财报发布后 ，宜人贷管理团队将于美国东部时间2018年3月14日晚上8点（北京/香港时间3月15日上午8点）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

国际：+65 6713-5090

美国：+1 866-519-4004

中国香港：800-906-601

中国内地：400-620-8038

会议ID：8097206

电话会议结束后，直至2018年3月21日，可拨打以下电话重复收听：

国际：+61 2-8199-0299

美国：+1 646-254-3697

密码：8097206

此外，宜人贷网站投资者关系频道yirendai.investorroom.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，宜人贷股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨0.56美元，报收于41.72美元，涨幅为1.32%。在随后截至美国东部时间18：42（北京时间15日6：42）的盘后交易中，宜人贷股价下跌1.96美元，至43.68美元，跌幅为4.70%。过去52周，宜人贷的最高价为53.50美元，最低价为22.76美元。（唐风）