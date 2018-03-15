携程发布第四季度财报 净营收同比增长26%

新浪科技讯 北京时间3月15日早间消息，携程网（Nasdaq：CTRP）今天发布2017年第四季度及全年未经审计的财务业绩。2017年第四季度，携程净营业收入为64亿元（9亿8000万美元），同比增长26%。2017年第四季度净营业收入环比下降19%，主要受季节性因素和国内机票产品调整的影响。截至2017年12月31日，全年净营业收入为268亿元（41亿美元），同比增长39%。

2017年第四季度及全年业绩概要：

携程在2017年第四季度和全年取得了出色的财务业绩。

2017年第四季度净营业收入为人民币64亿元，同比增长26%，全年净营业收入为人民币268亿元，同比增长39%。

2017年第四季度毛利率为83%，相比2016年同期的78%有所提升，与上季度持平，主要得益于运营效率的进一步提升。

2017年全年营业利润率为11%，相比2016年为-8%。若不计股权报酬费用的影响，2017年全年非美国通用会计准则营业利润率为18%，相比2016年为10%。

携程的国际业务维持健康增长的态势。

2017年第四季度非中国相关的纯国际机票继续高速增长，已占到国际机票总量的30%。

2017年第四季度天巡的直接预订收入几乎是2016年同期的2倍。

得益于天巡的直接预订，Trip.com的机票预订量连续五个季度都取得了三位数的增长。

公司继续在低线城市渗透上取得进展。

2017年公司在目标城市的渗透率平均增长超过50%。

2017年公司共新开了1，000多家携程和去哪儿品牌加盟店。这些线下门店以及5，000家旅游百事通品牌门店的总交易额在2017年共增长超过30%。

“虽然有一些短期的挑战，我们在第四季度依然取得了出色的财务业绩，” 携程旅行网首席执行官孙洁女士表示。“我们继续贯彻执行公司的增长战略，在国际扩张和低线城市渗透上都取得了令人欣喜的进展。 随着用户对携程独特的“一站式”旅游平台的便利性有越来越多的感知和认可，我们的业务未来发展的机会也会更大、更加令人兴奋。”

“我为我们团队取得的成绩而感到骄傲，同时我们也在持续致力于让旅行更美好的公司使命而不懈奋斗。” 携程旅行网董事会执行主席梁建章先生表示。“我们会在提升公司商业价值的同时，不断扩大携程的社会公益影响力。 基于一致、透明和平等的根本原则，我们将不断地改进产品和服务。”

2017年第四季度及全年财务业绩和业务进展

2017年第四季度，携程净营业收入为64亿元人民币（9亿8000万美元），同比增长26%。2017年第四季度净营业收入环比下降19%，主要受季节性因素和国内机票产品调整的影响。

截至2017年12月31日，全年净营业收入为268亿元人民币（41亿美元），同比增长39%。

2017年第四季度住宿预订营业收入为23亿元人民币（3亿5600万美元），同比增长25%，主要受益于住宿预订量的增长。2017年第四季度住宿预订营业收入环比下降18%，主要受季节性因素影响。

截至2017年12月31日，全年住宿预订收入为95亿元人民币（15亿美元），同比增长30%。2017年住宿预订收入占总收入的35%，2016年为37%。

2017年第四季度交通票务营业收入为29亿元人民币（4亿5000万美元），同比增长20%。增长主要来源于票务预订量的增长以及自2016年12月31日起对天巡财务业绩的合并。2017年第四季度交通票务营业收入环比下降15%，主要受国内机票产品调整的影响。

截至2017年12月31日，全年交通票务营业收入为122亿元人民币（19亿美元），同比增长38%。2017年交通票务营业收入占全年营业收入的45%，与2016年的占比保持一致。

2017年第四季度旅游度假业务营业收入为6亿2300万元人民币（9600万美元），同比增长34%，主要是由于团队游和自由行业务量的增长。2017年第四季度旅游度假业务营业收入环比下降40%，主要受季节性因素影响。

截至2017年12月31日，全年旅游度假业务营业收入为30亿元人民币（4亿5700万美元），同比增长29%。2017年旅游度假业务收入占总收入的11%，2016年为12%。

2017年第四季度商旅管理业务营业收入为2亿零700万元人民币（3200万美元），同比增长15%，增长主要受益于旅行产品覆盖的扩大。2017年第四季度商旅管理业务营业收入环比增长2%。

截至2017年12月31日，全年商旅管理业务营业收入为7亿5300万元人民币（1亿1600万美元），同比增长24%。2017年商旅管理业务收入占总收入的3%，与2016年的占比保持一致。

2017年第四季度的毛利率为83%，相比2016年同期为78%，与上季度持平。

截至2017年12月31日，全年毛利率为83%，相比2016年为75%。

2017年第四季度产品开发费用为21亿元人民币（3亿1900万美元），同比增长20%，主要由于产品开发人员相关费用的增加。2017年第四季度产品开发费用环比下降5%，主要由于产品开发人员相关费用的减少。2017年第四季度产品开发费用占净营业收入的33%。若不计股权报酬费用，2017年第四季度产品开发费用占净营业收入的29%，与2016年同期的27%和上个季度的25%相比均有所上升。

截至2017年12月31日，全年产品开发费用为83亿元人民币（13亿美元），同比增长7%。2017年全年产品开发费用占净营业收入的31%。若不计股权报酬费用，全年产品开发费用占净营业收入的27%，相比2016年为29%。

2017年第四季度销售与市场营销费用为20亿元人民币（3亿1300万美元），同比增长38%，主要是由于营销相关活动的增加。2017年第四季度销售与市场营销费用环比下降14%，主要是由于营销相关活动的减少。2017年第四季度的销售与市场营销费用占净营业收入的32%。 若不计股权报酬费用，2017年第四季度的销售与市场营销费用占净营业收入的31%，与2016年同期的28%和上个季度的30%相比有所上升。

截至2017年12月31日，全年销售与市场营销费用为83亿元人民币（13亿美元），同比增长42%。2017年全年销售与市场营销费用占净营业收入的31%。若不计股权报酬费用，全年销售与市场营销费用占净营业收入的30%，与2016年的28%相比有所上升。

2017年第四季度的管理费用为7亿零100万元人民币（1亿零800万美元），同比增长30%，主要是由于咨询费和应收款减值准备的增加。2017年第四季度管理费用环比增长4%，主要是由于应收款减值准备的增加。2017年第四季度的管理费用占净营业收入的11%。若不计股权报酬费用，管理费用占净营业收入的9%，与2016年同期和上个季度的7%相比有所上升。

截至2017年12月31日，全年管理费用为26亿元人民币（4亿零300万美元），同比增长4%。2017年全年管理费用占净营业收入的10%。若不计股权报酬费用，2017年全年管理费用占净营业收入的7%，与2016年保持一致。

2017年第四季度的营业利润为5亿零800万元人民币（7800万美元），相比2016年同期为2亿零700万元人民币，上个季度为14亿元人民币。若不计股权报酬费用，营业利润为9亿零800万元人民币（1亿4000万美元），相比2016年同期为7亿9700万元人民币，相比上个季度为17亿元人民币。

截至2017年12月31日，全年的营业利润为29亿元人民币（4亿5000万美元），相比2016年为亏损16亿元人民币。若不计股权报酬费用，营业利润为48亿元人民币（7亿3200万美元），相比2016年为20亿元人民币。

2017年第四季度的营业利润率为8%，相比2016年同期为4%，上个季度为17%。若不计股权报酬费用，营业利润率为14%，相比2016年同期为16%，上个季度为22%。

截至2017年12月31日，全年营业利润率为11%，相比2016年为-8%。若不计股权报酬费用，营业利润率为18%，相比2016年为10%。

2017年第四季度的所得税费用为2亿8900万元人民币（4400万美元），相比2016年同期为1亿1000万元人民币，相比上个季度为3亿1300万元人民币。集团有效所得税率的变化主要是由于税率不同的子公司利润的变动以及一些不可纳税抵扣的损失，如股权报酬费用。

截至2017年12月31日，全年所得税费用为13亿元人民币（1亿9700万美元），相比2016年为4亿7800万元人民币。

2017年第四季度归属携程股东的净利润为5亿零400万元人民币（7700万美元），相比2016年同期为6亿4500万元人民币，相比上个季度为12亿元人民币。若不计股权报酬费用，归属携程股东的净利润为9亿零400万元人民币（1亿3900万美元），相比2016年同期为12亿元人民币，相比上个季度为16亿元人民币。

截至2017年12月31日，全年归属携程股东的净利润为21亿元人民币（3亿2900万美元），相比2016年为净亏损14亿元人民币。若不计股权报酬费用，归属携程股东的净利润为40亿元人民币（6亿1100万美元），相比2016年为21亿元人民币。

2017年第四季度经稀释每存托凭证盈利为0.88元人民币（0.14美元）。若不计股权报酬费用，2017年第四季度经稀释每存托凭证盈利为1.56元人民币（0.24美元）。

截至2017年12月31日，全年经稀释每存托凭证盈利为3.82元人民币（0.59美元）。若不计股权报酬费用，全年经稀释每存托凭证盈利为6.90元人民币（1.06美元）。

截至2017年12月31日，现金及短期投资余额为481亿元人民币（74亿美元）。

最新收入确认会计准则

自2018年1月1日开始，公司采用了新的收入确认准则——《会计准则更新第2014-09号（新收入准则）》。如果按新准则进行追溯，公司预测新准则对2018年对比期的收入影响非常小。

业绩展望

公司预计2018年第一季度净营业收入同比增长约为9%~11%。这是依据新的收入确认准则并以2017年已公告数据为基础计算所得。该预测反映了携程根据当前形势所做出的初步判断并有可能发生调整。

电话会议

财报发布后，携程管理团队将于美国东部时间3月14日晚8点（上海/香港时间3月15日上午8点）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

美国：+1-855-8219-305 或 +1-240-254-3156

中国香港：+852-3077-3569

中国大陆：800-820-8527 或 400-612-6501

国际：+65-6653-5870

密码：07034263#

预登记请点击下列链接：

http://aerp.arkadinasia.com/e-142/nasdaq-ctrip-com-international

2018年3月21日前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

国际：+65-6653-5846

密码：515076012#

此外，携程网站投资者关系频道http://ir.ctrip.com将进行电话会议网络直播，并提供录音，录音将在网站上保留12个月。