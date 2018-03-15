不止比特币期货 Cboe交易所酝酿加密货币衍生品

新浪美股讯 北京时间3月15日彭博消息，Cboe Global Markets希望继比特币期货之后推出更多的加密货币衍生品，这家位于芝加哥的交易所正在快速成为加密货币的最大支持者之一。

Cboe的比特币期货合约自12月份推出以来每天交易数千次，代表数千万美元的比特币。Cboe希望推出其他加密货币的衍生品。

“愿景是形成一个加密货币产品组合，”Cboe总裁Chris Concannon周三在佛罗里达州举行的期货业协会会议上表示。他补充道，数字货币将存在下去。

比特币期货已经将加密货币热潮带给新一类投资者，这类投资者在受监管的交易所交易比特币的同时，也希望进行杠杆交易和卖空。衍生品的推出表明加密货币正在进入华尔街更专业的投资者的视野。

Concannon和Cboe首席执行官Ed Tilly没有透露他们着眼的其他加密货币。根据Coinmarketcap.com，规模仅次于比特币的其他加密货币分别是以太币、瑞波币、比特币现金和莱特币。两位Cboe高管表示，他们的决定将取决于客户的需求以及与监管机构的沟通。Tilly表示，Cboe还计划上市与加密货币挂钩的交易所交易产品。