蚂蚁金服曲线进入巴基斯坦

关健

[蚂蚁金服以1.845亿美元（约合12亿人民币）从挪威电信巨头Telenor设在巴基斯坦的子公司TMB手中收购了45%股权，后者曾在2009年上线了当地首款“电子钱包”Easypaisa。]

最近被融资与IPO传闻包裹的蚂蚁金服因一起海外并购“转移”了人们的视线。

13日晚间，蚂蚁金服确认了入股巴基斯坦小微金融银行TelenorMicrofinanceBank（TMB）的消息。

第一财经记者获悉，蚂蚁金服以1.845亿美元（约合12亿人民币）从挪威电信巨头Telenor设在巴基斯坦的子公司TMB手中收购了45%股权，后者曾在2009年上线了当地首款“电子钱包”Easypaisa。

蚂蚁金服在其中的主要角色是技术输出者，模式将参照它在印度、印尼、菲律宾这一区域的投资模式。由于巴基斯坦并非中国游客出境热门目的地，因此将支付宝“空降”到当地直接参与商业交易的可能性并不大。

业内人士认为，此举属于支付宝国际化战略中的另一条路。目前，整个阿里系仍在加紧业务布局“一带一路”相关国家，表现出支付、云等基础设施先行的模式，而亚马逊在这一地区喜欢“重仓单干”，并锁定在电商与物流领域。两家公司在南亚的投资路径不同，但竞争交集渐多。

首要任务做电子钱包

与蚂蚁金服此前入股的印度、印尼等地的电子钱包不同，巴基斯坦市场是一个更复杂的三方关系。

TMB背后股东是历史悠久的挪威电信Telenor，它目前在斯堪的纳维亚、中东欧、亚洲的12个市场共计服务1.78亿用户。2008年时，Telenor集团以51%的股份并购了当地公司TameerBank，后将其改名为TelenorBank，并推出在线金融工具Easypaisa。

其实，早在去年9月份，包括PakistanToday在内的巴基斯坦当地媒体就曾爆料说蚂蚁金服在与TMB接触并谈判，当时猜测入股比例在40%。

如今蚂蚁金服实际入股比例45%比此前传闻还要大。这一比例在蚂蚁金服投资的一系列海外电子钱包中占比算高的。据接近这笔交易的人士对第一财经记者透露，在签约仪式上，巴基斯坦政府要员也出席了。从这一背景看，这笔投资获得了当地政府的审批，谈判流程也比单纯商业化的谈判要长一些。

此前，蚂蚁金服对印度最大的移动支付平台Paytm的投资与技术输出为后者显著增加了活跃用户数与应用场景范围，也推动了印度政府推进无现金社会的进展。周边国家看到这一效果后，很可能产生了效仿意愿。

该人士称，TMB推出的Easypaisa还不能算是严格意义上的电子钱包，目前还没有App上线，但可用手机登录，它现在更像是一个网上转账的工具，提供存取现、水电缴费、话费充值等简单功能。它现在已经开始拓展线下业务，可在当地一些小商店使用，支付方式并没有主流的扫码付款那样便捷。

蚂蚁金服方面在回应第一财经记者时称，未来三年内将把合作重点放在App和支付平台的开发与迭代，打通支付平台与当地发卡行的连接，以及日常移动支付场景的拓展等方面，帮助Easypaisa完成由支付工具到本地生活服务平台的转变。

目前，Easypaisa背后的TMB作为当地第一家小微金融银行，开有181家分行，76000家代理网点，已经在服务当地平民、经济实力较弱的年轻人，以及没有银行账户的人群，为其提供小额贷款。在巴基斯坦现有的2.1亿人口中，有银行账户的人口比例低于20%。传统的借记卡约2700万张，信用卡（Visa、MasterCard为主）发卡量只有200万张左右。在这个背景下，TMB的服务具有明显的普惠性质。

但与邻国印度的基础设施相比，巴基斯坦相对更薄弱些。当地的手机渗透率在七成左右，但智能机用户只占30%，离移动互联网时代还较远。这也预示着支付宝与TMB的合作空间很大，但难度也不小。挪威电信在当地推进3G、4G网络设施建设的节奏一定程度上会左右移动支付的进展。

烫手的南亚市场

眼下，美国总统特朗普的政策让一部分涉及美国企业的并购案被搁浅或暂缓，前有蚂蚁金服对MoneyGram（速汇金）的收购，现有博通对高通的收购。此事的影响或许让整个阿里和其他中国互联网公司更坚定地将当下的海外投资放在南亚与东南亚这些“一带一路”相关国家。

据记者梳理，蚂蚁金服以入股、合资公司等方式合作本土电子钱包的对象已有近10个，除中国香港市场的支付宝HK、韩国市场的KakaoPay之外，其余均集中在南亚与东南亚区域。此次曲线进入巴基斯坦后，已基本上在这一区域具有人口规模的国家和地区都有布局。

伴随去年9月那次传闻，当时市场还传出阿里巴巴正在与巴基斯坦当地电商Daraz谈判合作，但该传闻后来未被证实。由于阿里先前重点投资的东南亚电商Lazada与Daraz背后属于同一家德国基金及孵化器，因此对阿里进入巴基斯坦电商的猜测尤甚。Daraz除服务巴基斯坦外，还辐射到孟加拉国、缅甸、斯里兰卡等国。

整个阿里在这一区域的投入正表现出基础设施先行的特点。在马来西亚是支付、数据中心、物流园同步投资，在印度是先投资了支付工具Paytm，后者分拆成立独立电商板块PaytmMall后阿里才控制了它。中国卖家的货进入Lazada和PaytmMall平台则是后来的事。

相比，另一家巨头亚马逊在该地区的投资路径是直接从电商和物流入手，做自营电商，自建物流并寻求当地第三方配送，模式相对更重。亚马逊在印度市场持续投资，它在当地的仓储物流业务AmazonSellerServices（子公司）今年年初刚得到一笔来自母公司的195亿卢比（约合3亿美元）投资。亚马逊正展现出电商与物流先行，逐渐拓展到支付、内容制作、影视服务的路径。

尽管上述两家公司的投资与业务路径不同，但竞争交集正在增加。特别是腾讯、京东也开始在这一区域与电商公司入股合作后，会让外来资本与业务的争夺更激烈。这个领域虽然不具备区块链这样的全球热度与眼球效应，却是扎实、持续投入的一个细分市场，可谓慢工出细活。

阿里从支付切入，支付可作为一个中转站，向上可以带动当地电商交易，向下可以撬动生活服务的互联网化。它与物流具有同样的基础设施作用，最终诉求是从支付、物流延伸到更广泛的交易场景中。

目前可以比较清晰地看到，蚂蚁金服自身的金融色彩正有所淡化，更突出其技术形象与科技感。现在蚂蚁金服的国际化战略可以分三个板块，围绕中国出境游客的支付是重头戏之一，此外还包括“全球收全球付”（全球移动支付网络），以及用技术输出解决普惠金融问题。即便从IPO角度看，国际化程度以及服务用户的广度也会帮助它提升未来估值水平。