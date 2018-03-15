假货层出不穷 阿里花上亿买可疑商品反制

江旋

阿里巴巴去年花了上亿元来买自己平台上的东西。

不用羡慕，虽然买买买是阿里打假特战队的工作之一，但这仅限于购买疑似假货——阿里平均每年会发起十万余次抽检，并且购买可疑商品进行鉴定，一旦确定为假冒伪劣商品，阿里会立刻对商家进行处理，轻则整改下架，重则关店清退。

这是阿里打假特战队的“神秘抽检”。阿里提供的数据显示，2017年，平台上每1万笔订单中有1.49笔为疑似假货。

揭秘“神秘抽检”

关于“神秘抽检”，阿里巴巴平台治理部打假专家郭颖对第一财经记者说，购买什么样的商品进行抽检，并不是由人来决定的，而是通过对可疑商品的监控分类，在大数据的基础上由机器“决定”的，买回来后再由第三方机构进行鉴定。

在进阿里打假特战队之前，郭颖在公安系统任职。特战队是阿里内部一支最神秘的队伍，在2016年初成立。据此前媒体报道，这支队伍中有四到五成是公安出身的老警察，他们能够运用侦查经验和警察思维，从诸多的数据线索中甄别信息，进行筛查后再报到公安、工商、质检、食药监等执法部门。

据悉，特战队已经和全国23省执法机关联动，队员现在每人负责一两个省，而且几乎天天跟公安机关在一起。

不过，打假特战队还是属于企业行为。因此，目前所做的工作主要集中在两块：一是通过大量的数据筛选出公安机关立案侦查的案件线索，二是向公安机关提供互联网侦查的工具和技术。

除了神秘抽检，特战队还有一项工作是主动布防，对平台全部商品及用户异常行为进行实时扫描判定，并对系统判定为疑似假货的商品、高危商家，在第一时间进行拦截处置。目前，系统每日可识别商品图片约6亿张，其中文字识别每秒扫描约2000万个文字，识别准确率97.6%。

阿里提供的数据显示，2017年全年，累计向公安机关推送远超5万元起刑点的涉假线索1910条，捣毁窝点数1328个，涉案金额约43亿元。

为什么假货打不完？

阿里平台治理部知识产权保护总监叶智飞认为，犯罪成本的低廉、量刑标准和实际执行的差异、制售假者不断变化策略等多种因素导致了假货屡禁不止。

阿里提供的数据显示，在2017年参与办理的案件当中，63个判决书当中共判决人数129人，但是判了缓刑的有104个，缓刑的比例接近81%。

此外，叶智飞认为，现行的量刑标准跟实际情况也存在差异。他举例道，2017年浙江省人民法院对于李某跟刘某销售假冒的三星包括金士顿的硬盘、内存条的案子进行了宣判。根据案件现场和平台上的销售数据，算出来累计涉案金额达到了1540余万元，但是这些销售金额最终只被采用了10%，原因有很多，证据认定的困难，但是也有现实当中比如说他没有贴标。

郭颖称，也有快递公司在帮助造假。他举例道，今年刚刚和深圳市公安局破获的一起“小熊饼干”案件，商品其实从东莞发货，但全部由某快递公司虚拟成香港发货。

此外，还有配套的假票据、假POS机单，目前也没有现行的法律来进行打击。很多卖家在售假以后收到投诉，他会有一个申诉的阶段，他就会去伪造相关的专利证书、相关的假的海外授权书等文件。但是涉及国家专利的一些问题上，目前也没有地方进行核查。

“整个环节没有打通，我们没有办法进行对比，这个（证书）到底是真的还是假的。”郭颖认为，这些不单单是公安机关所打击的，还涉及其他的行政监管部门。

两会期间，国家工商总局局长张茅在接受采访时称，目前假冒伪劣的违法违规成本过低。赞成增加违法违规成本，从工商总局角度对企业违规经营、不讲信用、假冒伪劣、不公平竞争，这些方面的监管力度和惩治力度，还是需要进一步加大。全国人大代表、茅台集团副总经理张德芹则称，茅台深受假货之害，呼吁国家从立法层面加大打假力度，全社会像打击酒驾一样打击假货。

阿里此前也呼吁像治理酒驾一样去治理假货，共同推进直接入刑，并且引入惩罚性赔偿。