融资租赁PK汽车贷款 揭互联网公司新零售野心

每经记者 陆佳丽 每经编辑 毕陆名

“基于阿里巴巴的新零售优势，雷诺将携手天猫汽车在新零售展开深入合作。”3月7日，雷诺宣布将与天猫实现大数据下的人货场对接，探索新销售渠道和原有渠道的能力及效率的提升。

雷诺并不是第一个宣布要与天猫共同探索新零售的车企。去年12月，福特汽车与阿里巴巴集团也签署了合作意向书，宣布双方将在车联网、智能移动服务和数字营销等领域开展多维度合作。在合作初始阶段，双方将重点进行针对汽车新零售数字解决方案的试点研究，利用数字渠道挖掘新零售机会。

一时之间，由马云提出的新零售概念迅速扩展至汽车领域，汽车新零售也开始成为行业的热词。去年，12月13日，天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”正式在上海、南京两城落地，阿里也正在用自己的角度诠释汽车新零售该如何理解。

与此同时，以大搜车、瓜子为代表的二手车电商也在争相进入新车销售领域，大举汽车新零售的牌子。一场围绕汽车新消费的暗战正在进行中。

互联网巨头争相布局

所谓新零售，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。

关于汽车新零售，业内人士众说纷纭。“不知道该如何定义‘汽车新零售’，这似乎更多只是互联网公司的一种宣传手段，买车仍要去4S店看车和交钱付款。”3月9日，中国汽车流通协会副秘书长罗磊在接受《每日经济新闻》记者采访时说。

虽然业内对“汽车新零售“没有一个约定俗成的具体定义，但互联网公司却十分喜欢用这一概念为自己造势。在BATJ四大互联网巨头中，动作最大的当属阿里巴巴。

记者了解到，天猫的自动贩卖机第一站以“超级试驾”形式面向用户。运作层面，天猫主要通过与大搜车合作开展汽车融资租赁业务。大搜车旗下的“弹个车”业务做的就是汽车融资租赁，即“1成首付 先用后买”购车新模式。

“超级试驾”后若消费者感到满意，想购买该车辆需通过融资租赁模式进行，即以最低1成首付、月供千元的价格将新车开回家。体验一年后，消费者有三个选择：继续租用、支付尾款买下或换辆车开。

而天猫通过大搜车布局汽车新零售，其中的缘由是，在大搜车的E轮融资中，阿里巴巴是领投者，即是大搜车管理层外最大的股东。

阿里入局，百度、京东和腾讯也不落下风。据了解，腾讯、京东和百度三家均投资了易车旗下的汽车零售交易平台——易鑫集团。

此外，去年京东金融已接入易鑫车贷平台，双方合作推出了一个名为“汽车白条”的汽车贷款互联网平台。其主打优势是：最低10%起的首付，一张身份证就可以快速获批贷款。此前，京东金融还曾联合第1车贷推出了车生活一站式金融服务——小白用车。

与阿里、京东相比，腾讯则更像是做财务投资，对人人车、优信、易车、易鑫都进行了投资。而百度的精力则更多放在自动驾驶领域。

“一成首付购车”渐火

事实上，不只是互联网巨头开始将目光投向汽车新零售，大批新互联网公司以及二手车电商也开始加入到这一场战役中，并纷纷瞄准了融资租赁。

去年10月31日，瓜子二手车宣布公司升级为车好多集团，除了原本的瓜子二手车电商品牌外，还增加了新成立的新车销售电商品牌——毛豆新车网；同日，优信二手车也推出了“优信新车一成购”产品。

记者了解到，毛豆新车网、优信新车一成购和易鑫车贷的“开走吧”等宣传的“一成首付购车”都是通过“融资租赁”的方式出售新车，也就是业内常说的“以租代售”。消费者购车约付10%首付款就可将新车提走，一年后，消费者可选取分期付款或一次性付清剩下余款形式完成购车。在车款未完全付清前，车辆所有权归电商平台所有，待余款付清时后再过户给消费者。

大搜车旗下的“弹个车”就是类似的模式，不同的是，在租赁车辆一年后，除了尾款购车和分期付款之外，弹个车还可以选择再续租一年和申请退车。而毛豆新车网的退车则需支付车价5%的违约金，弹个车不需要支付。

目前，传统汽车4S店的贷款购车首付一般在三成或五成之间，打出0或一成首付的互联网公司为何“尺度”这么大？

“ 现在国内有25家汽车金融公司，都是由银监会批准设立的，受到高级别监管，牌照也是银监会发的，这是与互联网公司最大的不同。”3月8日，一位汽车金融公司内部人士告诉记者，互联网公司的牌照是由商务部颁发的，属于融资租赁牌照。

所以与银行和汽车金融公司相比，互联网公司在监管上相对宽松。“我们必须要严格遵守首付不低于20%的规定。”上述人士指出。

是“坑”还是噱头？

那么，与4S店购车相比，这些低至一成首付的融资租赁购车方式对消费者来说是不是一笔划算的买卖？

记者粗略计算了一下，以毛豆新车网的一辆荣威RX5 2018款20T两驱自动互联网智惠版（指导价14.38万元）为例。第一年消费者需支付的费用包括首付1.43万，月供3696元，分12期付款，提车服务费2900元，共计61552元。之后可以选择两种方式付清尾款，第一种是分期支付尾款，月供3997元，分36期付清，加上第一年的费用，总共需要支付20.5万元；第二种是一年后付清全部尾款，则共需支付17.47万元。以上均包含了购置税和第一年的保险费。

“电商平台走的就是差异化路线，针对的用户群体是觉得4S店首付太高，以及没有征信记录的人。在全国大约还有9亿人是没有征信记录的。”一位互联网汽车金融平台的相关人士告诉《每日经济新闻》记者，像易鑫、毛豆、大搜车这类汽车电商平台的优势就是审批快、首付低，针对的多数是没有征信记录的人群。“我们在车源和价格上肯定比不上传统4S店，因为我们赚的就是利率。”

在车源上，记者观察到，一些热销车型特别是主流合资品牌畅销车，很少能够在以上平台买到。比如，在毛豆和大搜车上，记者均没有找到畅销的上汽大众途观L车型，只有老款途观。

“互联网企业的痛是整车厂把控着新车资源，并且议价权在整车厂，这就导致互联网企业很被动。”一位长期关注汽车金融的业内人士告诉记者，低首付购车的价值在于，用金融杠杆撬动年轻群体，让他们更早拥有一辆车。

传统渠道并不畏惧

虽然互联网公司大肆宣传，但传统渠道中汽车经销商似乎并没有被打乱阵脚。

“这些互联网公司将触角伸向新车销售领域，现在来看更多作用是为整车厂消耗库存车和滞销车。并且，4S店的稳定性压倒一切，互联网的增值服务点并不多，长期的增值服务还是掌控在4S店手里，所以不管是二手车电商还是新兴互联网企业要想通过融资租赁打开市场，都不是一件容易的事。”以上业内人士说。

“整车厂和4S店是利益共同体，他们要保护自己的利益，所以是不会让互联网公司动到属于4S店的奶酪。”在罗磊看来，融资租赁模式有很明显的天花板。

“确实，末端车企以及那些没有自己汽车金融公司或者自己的汽车金融公司不太强势的车企，更愿意与我们合作，而那些强势汽车品牌的合作意愿就会比较弱，4S店才是他们的主阵地。”上述互联网汽车金融平台的相关人士告诉记者，正因如此，传统渠道的汽车经销商并不畏惧这些新势力的崛起。

普华永道近日发布的报告中显示，2016年，国内融资租赁类公司在汽车消费信贷中占比约为7%，而2013年这一数字尚不到1%。与汽车融资租赁渗透率约达46%的北美成熟市场相比，国内汽车融资租赁更多还处于“炒概念”阶段。

据公开数据显示，2017年，我国新车乘用车的汽车金融渗透率达到38.9%，虽然还低于发达国家70%的平均渗透率水平，但中国的汽车金融渗透率正保持着高速增长。

而从我国新车金融市场的参与主体来看，从事新车金融业务的金融机构主要以银行、汽车金融公司和融资租赁公司为主，其中汽车金融公司和银行占据了新车金融的90%以上，其业务主要覆盖一二线城市。而在三四五六线城市，由于汽车金融公司和银行渠道下沉不足，融资租赁才逐渐成为一种新的力量。

“虽然刚刚兴起，但是融资租赁对于加速汽车流通来说却是一股不可忽视的力量。“上述互联网汽车金融平台的相关人士对记者强调。