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网上买花 也要警惕被“扎伤”

网上买花 也要警惕被“扎伤”
2018年03月15日 02:57 每日经济新闻
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　　每经记者 王星平 每经编辑 文 多

　　人类对美的追求从未停止过。消费升级，让鲜花这种天然具备美学属性的商品也逐渐成为高频消费品。在新消费背景下，满足消费者鲜花需求，且相比于线下花店更具价格优势的电商平台近年异军突起，成为资本新宠。

　　花香四溢，陶醉于其中的人越来越多。当人们逐渐习惯在鲜花电商平台消费的便捷，鲜花电商的市场规模也不断扩大，随之而来的鲜花电商所暴露的问题也越来越多：鲜花品类少、品质不稳定、活动宣传陷阱等，让消费者这一新消费需求受到一定程度的伤害。

　　鲜花电商异军突起

　　北京白领斯斯定期会在鲜花平台预订鲜花，来装点自己的办公环境。而像这样会在鲜花电商定期订花的人士，目前数量与日俱增。对他们来说，鲜花不再只是节日才能收到的惊喜，而是日常生活中不可或缺的调味品，这也让鲜花消费从礼仪商务消费为主逐渐转入日常消费领域。

　　艾媒咨询近期发布的《2017-2018中国鲜花电商市场研究报告》显示，2017年中国鲜花电商行业市场规模达235.5亿元，预计2019年市场规模达622亿元。

　　迷人的花香也吸引了资本的驻足，鲜花电商融资不断。据媒体报道，仅2017年，“花+”宣布完成亿元融资，“花点时间”完成上亿元B轮融资，“宜花”也完成了B轮融资。此外，爱尚鲜花（836638，OC）已在新三板挂牌。

　　记者了解到，目前用户线上购买鲜花的平台主要包含针对大众消费的垂直电商、主打高端奢侈品类的垂直电商、综合类电商、外卖平台下的自商店及小众微商四种模式。

　　花香背后亦有“荆棘”

　　记者从目前市面上主流的几家鲜花电商平台官网了解到，各平台提供给消费者的鲜花订购套餐相差无几，“预购+周期购”是目前鲜花电商普遍采用的模式，其中99元包月套餐最为普遍。由于价格相对较低，且购买便利，这些模式受到不少消费者的青睐。

　　但在逐渐升温的市场背后，品控成了鲜花电商们绕不过去的难题。“原本想要通过订花来调味下生活，但时不时会收到一些蔫儿了或是折断的花，反而会觉得有点生气。”斯斯对记者抱怨道。像斯斯所遇到的鲜花品质问题在消费者中并不少见。“照片和实物差距大”“频繁配送廉价品种”“送货太慢”……记者打开某鲜花电商社区，也能看到不少网友的吐槽。

　　众所周知，鲜花作为非标准化产品，和生鲜一样，具有保质期短，对温度、湿度等环节要求较高的特点，极易导致品质不稳定。如何保证鲜花的新鲜度，成为电商需要克服的一大难点。

　　一位资深业内人士告诉《每日经济新闻》记者：“目前鲜花电商70%以上的鲜花都来源于云南，而最大的消费人群集中于北上广深等一二线城市，鲜花生命周期短的时间难题与远距离运输的空间难题，都是鲜花电商需要想办法解决的。”

　　记者从业内了解到，目前大部分鲜花电商在平台前端都采用专业的鲜花冷链运输，因此损耗并不大。但在城市的落地配送方面，大部分鲜花电商借助第三方物流公司完成配送，这便让鲜花在运送的过程中可能存在包装被挤压、物流时间不确定、粗暴装卸等风险。

　　“很多鲜花问题就出现在抵达前的‘最后一公里’上。”一位业内人士告诉记者说，加强供应链管控将成为鲜花电商行业下一阶段发展重点。

　　此外，由于消费者主要以“套餐”的形式在鲜花电商上订花，平台只是承诺在套餐期限内会给消费者提供鲜花次数，并未明确配送鲜花的种类与数量，这增加了平台鲜花配送的随意性，品质没有保障。对此，一位业内人士表示，“如果平台都能以用户需求为导向，时刻以消费者利益为核心，消费者就不会遇到这么多的消费陷阱。”

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