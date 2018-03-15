乐视网刚暴涨64% 董事长孙宏斌就不干了

每经记者 许恋恋 舒曼曼 赵 云 每经编辑 任芷霓

3月14日午间，深交所发布公告称，乐视网（300104，SZ）近期股票交易波动幅度较大，下午开市起停牌。《每日经济新闻》记者注意到，最近的乐视网股价，可谓“华丽逆袭”。而14日晚间，乐视网公告称，孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务。

事实上，自2月14日创出4.01元的最低股价以来，乐视网3月14日截至午间收盘大涨6.98%，报6.59元/股，最近一个月已反弹64%。这也让不少业界人士直呼看不懂，引发资本市场热议。

《每日经济新闻》记者从多位行业内知情人士处独家获悉，近期，有业内消息称乐视网可能迎来新的重磅投资者。对此，乐视网相关人士回应称不知情。而在本月初，乐视网相关人士向《每日经济新闻》记者透露，本月底乐视将筹备一场关于乐视电视的发布会，但具体内容未披露。值得注意的是，作为乐视网核心业务的电视业务已经很久未传出新的消息或召开大型发布会。

乐视网股价逆袭背后

3月14日开盘，乐视网（300104，SZ）股价高开5.68%，股价报6.51元。随后，多方资金展开厮杀，盘中一度逼近停板，上午乐视成交金额达24.9亿元。

从2月14日春节前夕开始，乐视网便进入上升通道，其间仅仅一根阴线，其余全部红盘报收。在最近四个交易日里，乐视网均有小幅上涨，3月以来，涨幅已超过20%；而倘若以2月14日当天乐视网的最低价4.01元/股计算，截至3月14日停牌前约6.59元/股，短短一个月的涨幅，达到了惊人的64.34%。

如此看来，在一批前期因为遭遇“黑天鹅”股价出现大幅下杀的个股中，乐视网担纲逆袭先锋。乐视网股价为何如此强势？《每日经济新闻》记者梳理发现，主要有如下原因。第一，消息称贾跃亭要在国内投产电动车。据《每日经济新闻》此前报道，法拉第未来的关联公司在广州市南沙区新注册了项目公司，拟进行车辆研发等业务。该项目公司设立条件与广州南沙一块电动汽车项目用地的竞买条件十分吻合。报道推测贾跃亭有意在国内投设电动车生产线。

第二，贾跃亭晒法拉第。日前，贾跃亭在微博上晒出法拉第FF91正在明尼苏达州进行冬季高寒测试的现场图，这款车预计今年年底前交付，定位豪华电动SUV，国内售价可能达到200万元。

第三，与创业板指数的整体反弹有关。乐视网虽然复牌股价羸弱，但是也赶上了创业板指数整体反弹的大好时光，在一众成长股股票都出奇上涨的时候，想让乐视网股价落单的难度较大。

第四，与公司“否极泰来式”的反转预期有关。证券时报分析认为，虽然公司目前未收到贾跃亭关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知，但是市场已经传出部分实力雄厚的个人或者财团或部分接盘的声音。尽管截至目前并没有确切消息验证，但没有阻挡投机资金的提前豪赌。

孙宏斌回归融创

然而，3月14日晚间，乐视网发布公告，董事长孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。

对于孙宏斌来说，辞任乐视网董事长正式回归融创，也正印证了此前他在接受《每日经济新闻》在内的媒体采访时说的，“我不想干乐视网董事长，融创的买卖比乐视网大多了。”

而孙宏斌接下来的动作以及工作重点是什么？融创方面相关人士向《每日经济新闻》记者透露，3月15日融创内部将也将讨论这一主题。

一向真性情的孙宏斌在2018开年以来略显低调，最近一次公开露面是在亚布力中国企业家论坛上。他直言，“我们是房地产公司，主业是房地产，没有做好就没有钱，别说投什么。”

过去一年，融创经历了一系列并购整合动作，规模快速做大，2017年合同销售金额从2016年的1506亿元提升至3620亿元，行业排名从第七跃至第四位，然而如何“保四进前三”成为孙宏斌不得不思考的现实问题。