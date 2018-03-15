美的“踢馆”云米科技 家电专利战已成常态

[编者按]在2018年中国家电及消费电子博览会上，云米科技旗下云米洗碗机因涉嫌侵犯美的专利权遭遇现场调查。

事件一方是传统家电巨头，另一方是互联网巨头小米的生态链企业，因此备受外界关注。

至于侵权行为是否成立，目前双方各执一词，孰是孰非，未有定论。不过，在此之前，家电企业之间已发生多起专利诉讼。在这背后，可以看到，行业知识产权保护意识越来越强，家电企业对技术、对创新的重视与日俱增。

每经记者 陈鹏丽 每经编辑 姚治宇

在日前上海举办的中国家电及消费电子博览会（AWE）上，最劲爆的新闻，要数互联网家电厂商佛山市云米电器科技有限公司（以下简称云米科技）旗下的云米洗碗机被美的现场“踢馆”。据《北京商报》报道，在AWE展会第一天，云米科技旗下云米洗碗机因涉嫌侵犯美的专利权遭遇现场调查。

云米科技是小米生态链企业。3月10日晚，云米科技就迅速通过官方微博对外发布声明称，现场检查发现并无侵权行为。不过，3月13日，《每日经济新闻》记者从美的方面获得回应则是，现场拆机比对发现云米洗碗机涉嫌侵犯美的包括外观设计和实用新型专利在内的多件专利。

对于是否有侵权行为，目前双方各执一词。记者注意到，美的“踢馆”背后，是家电专利战已成为常态。

双方各执一词

在AWE现场发生的云米洗碗机产品遭遇现场调查事件一发生，立刻引来各方关注。《每日经济新闻》记者注意到，3月10日晚间，云米科技就迅速通过其官方微博“云米全屋互联家电”发布《声明》称，“个别媒体关于云米洗碗机因专利涉嫌侵权下架的文章，报道失实。云米洗碗机展会期间正常展出，并无报道所讲述下架情况。”

此外，云米科技还称，云米充分尊重并重视知识产权的保护，经上海浦东新区知识产权协会工作人员现场确认，“并无侵权行为。”

云米科技还表示，云米是一家注重产品创新的公司，对于歪曲事实的媒体和个人，云米保留追究法律责任的权利。

《每日经济新闻》记者了解到，云米科技是小米生态链企业，其实控人兼CEO陈小平此前是美的集团的核心研发人员。

不过，对于云米科技“并无侵权”的声明，3月13日，美的集团方面向记者确认，“现场拆机比对发现，云米洗碗机涉嫌侵犯美的包括外观设计和实用新型专利在内的多件专利。美的后续在积极准备通过司法途径维护自身合法权益。”

3月11日下午，记者就云米是否侵权等相关问题联系陈小平，但截至发稿，陈小平未对记者的采访作出回应。对于是否侵权，目前双方仍旧各执一词。

行业知识产权保护意识增强

记者获悉，在AWE上，云米科技对外正式发布首款互联网智能洗碗机，市场零售价为1999元。家电行业专家张彦斌则认为，洗碗机的消费群体是高端消费者，他们在乎的是产品品质而不是价格。美的“踢馆”是在表明一种态度，任何核心技术专利受到了侵犯，美的都要维护合法权益。

无论如何，在美的与云米在洗碗机上的专利纠纷背后，是一个新兴的洗碗机市场以及一堆摩拳擦掌的分羹者。

记者从奥维云网（AVC）获得的统计数据显示，2017年国内洗碗机市场规模为43.7亿元，同比增长129%，实现翻番增长。与此同时，2017年洗碗机领域的新入局品牌数量也几近翻番，2016年洗碗机品牌市场仅为32家，而到2017年底，这个品牌数量已经增加到59家。

奥维云网分析师沈晓妍告诉记者，相对于其他厨电产品，洗碗机的确具有一定技术门槛。美的“踢馆”事件反映的是，家电行业对知识产权保护意识越来越强。

“行业竞争是激烈的，今年的AWE，几乎所有的厨电厂家都在展出洗碗机产品。”沈晓妍表示。记者注意到，在AWE期间，由于水槽洗碗机的发明者方太认为不少企业仿造水槽洗碗机产品，涉嫌专利侵权，从而对部分企业发起专利诉讼。

行业已发生多起专利战

家电行业分析师刘步尘3月13日在接受记者采访时表示，中国此前鲜有“踢馆”事件，但是类似行为其实在国外经常发生。刘步尘举例说，早在2008年，柏林国际电子消费品展览会（IFA）上就曾发生过类似事件，当时当地执法部门大规模没收中国参展企业展品、查封展台。“这次的事件其实与IFA上发生的事件非常类似。过去发生在国外，这次却在中国发生，这说明一个问题，就是美的的专利权意识已经非常强。”

家电观察人士洪仕斌表示，家电是耐用消费品，非常讲究专利技术沉淀，家电厂商对专利保护也很重视。

《每日经济新闻》记者了解到，近两年，家电行业的专利战已经成为常态。在本次AWE上，除了美的与云米之间爆发专利矛盾外，美的还与TCL空调发生专利纠纷。此外，2017年6月份，格力电器（000651，SZ）也先后与奥克斯、美的在空调专利上“对垒”。在那场“对垒”中，格力与美的的“专利战”还被外界认为是家电企业竞争提升到新高度的标志性事件。2017年6月底，格力在北京起诉美的“制冷王”系列空调侵犯其实用新型专利权，索赔5000万元。随后美的开始“反击”，在一周内连续对格力空调发起3起诉讼，累计索赔4000万元。