法拉第未来广州设点 贾跃亭探路国内造车

来源：北京商报

乐视生态梦的破裂让贾跃亭“败走麦城”，这也成为他一直难以放下的心结，最近，一家位于广州的法拉第未来（以下简称“FF”）关联公司出现在公众视野中，或将成为贾跃亭卷土重来的据点。定位于超高端，FF汽车瞄准的是市场空间大、但又竞争激烈的电动车市场，在国内，补贴政策和环保政策确实促进了新能源车的发展，但FF能否禁得住市场的检验目前还不得而知。

隐蔽设点谋国产

有消息称，一家名为睿驰智能汽车（广州）有限公司（以下简称“睿驰智能”）的企业与法拉第未来之间颇有关联。

工商资料显示，睿驰智能成立于2018年2月12日，注册地址为广州市南沙区海滨路171号9楼（仅限办公用途），注册资本3亿美元。公司主要人员包括丁大巍、吴黎、王志刚。睿驰智能的业务大多与汽车相关，经营范围包含汽车销售、汽车零配件设计服务、汽车维修工具设计服务等。

北京商报记者观察到，睿驰智能惟一股东为SMART MOBILITY。据中国香港企业注册处披露的资料显示，SMART MOBILITY成立于2016年10月20日，该公司属于私人股份有限公司。值得注意的是，SMART MOBILITY原来的名称为FF Hong Kong Holdings Limitied，中文名称为法法汽车生态（香港）有限公司（以下简称“法法汽车生态”）。

资料显示，法法汽车生态为法法汽车（中国）有限公司（以下简称“法法中国”）的控股股东，持股比例为95%。也就是说，睿驰智能为法法中国的兄弟企业。法法中国成立于2017年3月3日，注册资本为5000万元，从企业类型看，是一家“台港澳与境内合资”的有限责任公司。法法中国董事长为王佳伟。据了解，法拉第未来官方微博认证的公司正是法法中国，法拉第未来发布声明和有关产品消息等渠道也是该微博。另外，法法中国的另外一个股东为法法互联网智能电动车有限公司，该公司于2017年5月24日变更为“乐视汽车科技（北京）公司”。

对于这家新成立的公司，法拉第未来中国公关部门回应称，FF目前在贾跃亭带领下正全力以赴为FF 91量产而努力，对于此类传言，公关部没有收到公司的相关信息。

有猜测称，这家公司将执行FF在国内的量产任务，这种猜测或许与一则拍地相关。

据悉，广州市南沙区近期公开挂牌出让三宗工业用地。三宗地分别要求竞买申请人须为从事无人机技术开发、财富500强智能机器系统生产、国际一流纯电动汽车研发的企业。

根据申报条件，竞买申请人项目注册资本不低于3亿美元。按照要求，竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目。同时，竞得人须在项目开工后5个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准等要求。对比来看，睿驰智能十分符合上述竞买人的情况。

高端定位面临竞争

实际上，北京商报记者此前已曝出“FF91在国内的价格将超过200万元，并将于2018年底交付第一批车”。

在今年CES上，就有FF高管透露，预测FF91在美售价为25万美元左右，而用户目前可缴纳5万元订金提前预订首批量产FF91。春节前，FF在美国举行了超200人规模的供应商大会。一位FF的合作伙伴表示，FF91定位为豪华电动车，在美国的售价为25万美元左右。

全国工商联汽车经销商商会专家顾问颜景辉认为，对于贾跃亭这个没有汽车背景的人来说，在短短两三年的时间内造出一辆超豪华车很不容易。北京商报记者了解到，特斯拉问世便成为新能源车企对标的对象，但FF91却没有将对标者对准特斯拉，反而想成为新能源汽车领域的宾利和劳斯莱斯。

不过，并不是只有FF看到了高端电动车市场的利好，此前，全球各国已列出禁售燃油车时间表，新能源汽车成为共识，宝马、奔驰、宾利、劳斯莱斯等各大豪华汽车品牌、全球范围内众多巨头纷纷重金投入电动车领域。

然而，这也意味着，FF未来的竞争对手将更加强大。对于这一点，一位接近FF中国的业内人士透露，FF在推出超高端产品后，在中国市场还将发布一些价位在中高端的产品，与这一价位的品牌竞争。

回归中国前景难料

综合各种因素，FF能否打开中国市场，释怀贾跃亭在乐视业务上失败的心结，目前来看，是优劣势并存。

数据显示，今年2月，我国乘用车产销分别完成143.9万辆和147.6万辆，环比分别下降38.2%和39.9%，同比分别下降22.1%和9.6%。1-2月，乘用车产销分别完成377万辆和393.2万辆，产量同比下降3.8%，销量同比增长2.1%。

值得一提的是，新能源汽车继续保持高速增长。2月，新能源汽车产销分别为39230辆和34420辆，同比分别增长119.1%和95.2%。1-2月，新能源汽车生产81855辆，销售74667辆，同比分别增长225.5%和200%。其中纯电动汽车产销分别完成56706辆和50253辆，同比分别增长168.4%和164.3%。

也就是说，在汽车市场整体下滑的情况下，国内对于新能源汽车的需求在大幅增长，对于FF来说，这确实是一个市场利好的信号。

不过，颜景辉指出，FF91能否成为富豪的选择，还有待于市场的检验，如果能获得这些消费者的认可，FF才可能站稳脚跟。

近日，财政部等四部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称“补贴新政”），补贴新政从2018年6月12日正式实施。在提高补贴上限的同时，新政策对新能源汽车的技术指标也有了更高的要求。

另据央视报道，在此前1月20日举行的中国电动汽车百人会2018年会上，工信部部长苗圩在谈到2020年后新能源汽车补贴将取消时表示，补贴政策调整将分段平稳退出，并将有替代措施。

有分析称，若FF电动车投放国内甚至以后在国内投产，相关政策将对其构成何种影响，也有待观察。这首先取决于FF到底是否符合补贴政策，如果能被列入补贴名单，对消费者的吸引力将增加，如果难以列入，FF只能跟特斯拉一样，处在不平等的位置与其他品牌竞争。当然，不管现在如何，到2020年取消补贴，才是见真章的时候。

另外，FF在国内的发售情况会不会受到乐视危机和贾跃亭信誉的影响，也是一个未知数。目前来看，消费者对于这两者的态度显然已经不像过去那样推崇。

值得注意的是，燃油车时代，国内车企基于市场换技术的模式，一直无法在汽车高端市场上有所建树，高端市场长期被宝马、奔驰和奥迪垄断；而在新能源汽车市场上，中国车企与国外车企都在同一条起跑线上。因此，贾跃亭梦想将FF91打造成世界知名汽车的目标并不是没有理由的。“种种迹象表明，转移到美国的贾跃亭仍不愿意放弃中国市场。不过，即使贾跃亭将FF91带回国内，其残留的信任值还有多少，仍是个未知数。”颜景辉说。

北京商报记者 石飞月/文 张彬/制表