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孙宏斌辞任乐视网董事长 乐视或有新的接盘方

孙宏斌辞任乐视网董事长 乐视或有新的接盘方
2018年03月14日 22:24 一财网
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　　孙宏斌辞任乐视网董事长 ，乐视或有新的接盘方

　　第一财经App 王珍

　　乐视网（300104.SZ）3月14日公告透露，孙宏斌已辞任乐视网董事长，由乐视网董事、总经理刘淑青暂时代为履行公司董事长职务。

　　一位长期观察乐视的业内人士对第一财经记者表示，接下来要看孙宏斌的接任者是不是融创系，如果不是，那很有可能说明是股权处置有动作，比如贾跃亭的股权处置，有新的接盘方出现。

　　另一位业内资深人士向第一财经记者透露，乐视网新的接盘方有可能是来自互联网的顶级企业。

　　孙宏斌的原定任期至2018年10月13日。乐视网在公告中表示，近日收到孙宏斌的辞职报告，孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。公司董事会尊重孙宏斌的个人意愿，接受其辞职申请。

　　乐视网表示，孙宏斌的辞职不会对董事会的运作产生影响，也不会影响公司的日常经营和管理。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。即日起至产生新董事长之前，由乐视网董事、总经理刘淑青代为履行公司董事长职务。

　　3月14日晚，乐视网还公告透露，公司3月13日、14日连续两个交易日收盘价格涨幅分别为10%和6.98%。截至3月14日上午，公司股票收盘价为6.59元/股，相较2018年2月13日最低收盘价4.16元/股累计上涨58.41%。

　　乐视网的股票自2018年1月24日复牌后至今，累计换手率已达200%以上，近五个交易日累计换手率达40%以上。

　　鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据创业板的相关规定，乐视网股票于3月14日下午13：00点开市起停牌，公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

　　奥维云网（AVC）副总裁董敏向第一财经分析说，孙宏斌无意做董事长早有端倪，包括缺席今年乐视网复牌后第一次临时股东大会、在亚布力中国企业家论坛上避谈乐视等等。目前，刘淑青代行董事长职务，仍代表孙宏斌的意志。

　　至于乐视网的后续走向，董敏认为，需要看接下来3月底的新进资本能否顺利进来。

　　3月14日有传闻称，乐视网将申请破产，而董敏对乐视网将申请破产的消息表示怀疑，乐视并未对此作出回应。

　　乐视网目前最大的营收来源是电视业务。作为中国家电业的风向标，刚刚闭幕的2018AWE（中国家电及消费电子博览会）上，互联网电视阵营的声势比去年明显减弱，乐视的电视只出现在2018AWE的新闻中心。不过，在电视大屏内容运营的春天即将来临之际，乐视以往积累的智能电视用户、大屏运营的模式，仍有相当价值。

　　乐视网2017年预计巨亏116亿元，大股东贾跃亭质押的股票大部分过了“平仓线”。贾跃亭所持的乐视网股权到底如何处置？谁将是孙宏斌之后、乐视网下一个“接盘侠”？到3月底预计会揭晓。

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