孙宏斌上任8月离职 或与乐视网经营颓势或许有关

21世纪经济报道 21财经App 饶守春 北京报道

3月14日晚间，乐视网（300104.SZ）发布公告称，公司董事会于近日收到董事长孙宏斌的辞职报告。孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。

2017年1月，孙宏斌携融创中国（1918.HK）的150亿元巨资入股包括乐视网、乐视致新和乐视影业在内的三家“乐视系”公司，并在此后话语权不断上升。至去年5月，贾跃亭宣布辞去乐视网总经理，改由梁军担任后，至7月贾跃亭再度辞去乐视网董事长一职，此后乐视网通过股东大会选举孙宏斌等人进入董事会，并在此后成为乐视网董事长。

这意味着，孙宏斌在任乐视网董事长一职的时间，前后仅八个月。

乐视网方面没有就孙宏斌的辞职作出回应。

不过21世纪经济报道记者了解到，孙宏斌的离职，与乐视网迟迟不见扭转的经营颓势或许有关。

2月28日，乐视网披露了2017年业绩快报。公告显示，乐视网去年营业总收入74.63亿元元，较2016年同期下降66.06%；归属于上市公司股东的净利润亏损116亿元，较2016年同期减少2192.53%；基本每股收益为-2.9146元，比2016年同期减少2151.09%。

业绩的巨亏，与乐视网目前一直在推进的与“乐视系”非上市体系的关联业务切割分不开联系。数据显示，乐视网去年116亿元的净利润亏损中，有79亿元来自于资产减值，占比高达68%。巨额的资产减值，主要源于对“乐视系”非上市体系关联账款的无法收回。

与此同时，乐视网还面临包括贾跃亭在内多个股东股权质押平仓的风险。此前乐视网公告称，通过邮件确认，目前贾跃亭的股权质押已全线处于平仓线以下，但由于这部分股权被司法冻结，因此并没有出现强制执行的情况。这意味着，虽然贾跃亭仍为乐视网第一大股东，但依然存在极大的不确定性。

值得注意的是，21世纪经济报道记者了解到，近日市场中有相关人士传出乐视网恐申请破产重整的消息。但这一消息的真实性存疑，并且乐视网同样未对这一消息进行回应。