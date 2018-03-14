新浪科技> 互联网> 停牌九个月后乐视网复牌专题 > 正文

孙宏斌上任8月离职 或与乐视网经营颓势或许有关

孙宏斌上任8月离职 或与乐视网经营颓势或许有关
2018年03月14日 20:47 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　21世纪经济报道 21财经App 饶守春 北京报道

　　3月14日晚间，乐视网（300104.SZ）发布公告称，公司董事会于近日收到董事长孙宏斌的辞职报告。孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。

　　2017年1月，孙宏斌携融创中国（1918.HK）的150亿元巨资入股包括乐视网、乐视致新和乐视影业在内的三家“乐视系”公司，并在此后话语权不断上升。至去年5月，贾跃亭宣布辞去乐视网总经理，改由梁军担任后，至7月贾跃亭再度辞去乐视网董事长一职，此后乐视网通过股东大会选举孙宏斌等人进入董事会，并在此后成为乐视网董事长。

　　这意味着，孙宏斌在任乐视网董事长一职的时间，前后仅八个月。

　　乐视网方面没有就孙宏斌的辞职作出回应。

　　不过21世纪经济报道记者了解到，孙宏斌的离职，与乐视网迟迟不见扭转的经营颓势或许有关。

　　2月28日，乐视网披露了2017年业绩快报。公告显示，乐视网去年营业总收入74.63亿元元，较2016年同期下降66.06%；归属于上市公司股东的净利润亏损116亿元，较2016年同期减少2192.53%；基本每股收益为-2.9146元，比2016年同期减少2151.09%。

　　业绩的巨亏，与乐视网目前一直在推进的与“乐视系”非上市体系的关联业务切割分不开联系。数据显示，乐视网去年116亿元的净利润亏损中，有79亿元来自于资产减值，占比高达68%。巨额的资产减值，主要源于对“乐视系”非上市体系关联账款的无法收回。

　　与此同时，乐视网还面临包括贾跃亭在内多个股东股权质押平仓的风险。此前乐视网公告称，通过邮件确认，目前贾跃亭的股权质押已全线处于平仓线以下，但由于这部分股权被司法冻结，因此并没有出现强制执行的情况。这意味着，虽然贾跃亭仍为乐视网第一大股东，但依然存在极大的不确定性。

　　值得注意的是，21世纪经济报道记者了解到，近日市场中有相关人士传出乐视网恐申请破产重整的消息。但这一消息的真实性存疑，并且乐视网同样未对这一消息进行回应。

我要反馈
相关专题： 停牌九个月后乐视网复牌
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有