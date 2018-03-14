哈罗单车CEO杨磊：和戴威关系挺好 但不聊合并

哈罗单车CEO杨磊

来源：界面

作者：柯晓斌

哈罗单车与ofo之间的“内战”一触即发。

昨日，哈罗单车正式宣布上线“全国免押金”服务，蚂蚁金服副总裁、芝麻信用总经理胡滔出马为其站台。

同样在昨天早间，ofo官方宣布完成E2－1轮8.66亿美元融资，由阿里巴巴领投，灏峰集团、天和资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。两家共享单车抢着上头条，忙坏了各自的公关。

“公关战”虽未直接开打，但逐步脱离滴滴、急于加入阿里阵营的ofo，和哈罗单车迟早必有一战。谁会是亲儿子？谁将沦为弃子？或者，它们会合并么？

哈罗单车CEO杨磊表示，和戴威关系挺好，也一起交流行业发展，但合并话题从未谈过。并表示，目前合并不在考虑范围内，或者说没时间想它。

进击的哈罗单车

自今年1月以来，哈罗单车就开始试探性的在北京投放单车，对一线城市的野心可见一斑。

哈罗单车虽然2016年11月才入局，在资本上却可以和双寡头摩拜、ofo一较高下。不久前，界面新闻从接近哈罗单车的知情人士处了解到，哈罗单车最近一轮10亿美金融资已落地。昨日，杨磊也从“免押金需强有力的资金支持”侧面印证了哈罗单车的新一轮融资。

去年12月份，ofo陷入融资困境，摩拜也爆出挪用用户押金的传闻，二者都在资金链上出现不同程度的问题。哈罗单车借机逆袭，连续获得两轮融资，总额超过33亿元人民币，以阿里“亲儿子”的身份加入共享单车战局，和摩拜、ofo呈三足鼎立之势。

不过，哈罗单车因入局较晚，只能选择“农村包围城市”的打法切入赛道。彼时，在一线城市主流战场上，摩拜、ofo为抢占市场，正进行价格激战，成为头部玩家。

这也导致了哈罗单车在品牌知名度，市场声量上相对较小。不过，随着融资体量的不断扩大，这个新晋的头部玩家野心也慢慢浮现，急需完成新的卡位，为即将到来的“终极杀”做准备。

一位和摩拜和ofo都有接触的投资人表示，随着牌桌上的玩家数量减少，2018年，“收入”将是共享单车这个赛道的主旋律，价格战或已结束。

与之相对应的是，摩拜、ofo都取消了“1元包月”的月卡，将月卡调整为20元包月。不过，哈罗单车执行总裁李开逐在接受界面记者采访时表示，“战争”依然会是2018年共享单车赛道上的关键词，不过相较于去年，今年的战争会更加理性。

此前，在市场上异常谨慎的哈罗单车，2018年伊始，便开始动作频频。

昨日下午，哈罗单车宣布全国推行信用免押金。而此前，在摩拜、ofo都歇战时，哈罗单车并无休战之意，先是试探性的在北京投放，而后继续推行“1元包月”，狙击摩拜和ofo。

其目的很明显，继续通过价格战抢占市场，弥补市场占有率的不足。“我们也有在一线城市布局，不过不是重点，2018年，会加大运营力度，在政府的指导下有序开展运营。”哈罗单车COO 韩美说。

市场、营收，哪个处于优先级？从战略上，这是眼下哈罗单车不得不思考的问题。

尽管杨磊表示，2018年，哈罗单车重点是发展，修炼内功的同时更好的传递品牌、提供更好骑的车。李开逐页表示，希望在用户规模的基础上追求健康的营收。

但从哈罗单车今年以来的动作来看，短期内的答案已经很明显。不过，不管如何，弯道超车的哈罗单车，已成为ofo最为直接的对手。

拥抱阿里的ofo

“阿里一直想要的是ofo，哈罗单车不过是在阿里在求ofo不可得的情况下，选择的棋子。”一个礼拜前，ofo内部人士对界面新闻记者表示。

彼时，ofo刚刚通过资产抵押的方式拿到阿里17.7亿元的借债，代价是ofo几乎将其旗下的单车全部抵押给了阿里，未来一年内，ofo必须悉数偿还这17.7亿元的借债。

此前，一位不愿具名的律师对界面记者分析，如果ofo持续亏损，估值下滑，将其剩余的车辆拍卖依然无法归还阿里的钱时，阿里就能和其他小股东一起和滴滴谈判，将对ofo的债权转为股权，增加在ofo的股权，甚至成为控股股东。届时如滴滴不接受，那么ofo将只剩下空壳。

“ofo故意接受阿里这笔钱，对ofo而言，可以联合阿里反制滴滴，同时，阿里有可能破局，迎来新局面。”与摩拜和ofo都有接触的投资人分析。

确定的是，随着这笔债权融资的推进，阿里已经破局，并接近阿其夙愿——主导ofo。于此同时，ofo也正慢慢挣脱滴滴的束缚，无限靠近阿里。

这次交易，阿里图谋已久，ofo则迫不及待。

对于阿里而言，虽此前已入局ofo，但苦于入局较晚，并没有太多话语权。而同为共享单车的另一头部玩家，摩拜早已站队腾讯。雪上加霜的是，在1公里短途出行场景上，没有王牌在手的阿里，随着滴滴、快的合并，滴滴加入腾讯阵营后，在网约车市场上，阿里也没有代言人。

作为高频、痛点、刚需的现象级入口，共享单车市场是阿里和腾讯，在布局“征信体系”、“推广移动支付”体系的必争之地，同时，也是切入“大出行”领域的绝佳机会。

对于阿里而言，ofo的战略价值不言而喻。

同样，因和其机构大股东，并拥有一票否决权的滴滴矛盾公开化后，ofo在融资市场上，遭遇了很长的“沉默期”，举步维艰，通过债权进行融资的方式也将其资金上的困境显现无疑。

拿下阿里17.7亿人民币的债权融资，ofo解决了燃眉之急，对于眼下急于加入阿里阵营的ofo而言，它将迎来属于它的下半场，如果说，上半场是和滴滴、摩拜的较量，下半场将是和阿里、哈罗单车之间的博弈。

ofo和哈罗单车的较量才刚刚开始。

谁会是弃子？

原本迷雾重重的共享单车市场，随着阿里的破局，战局逐渐明朗。

在单车牌桌上，顶层是阿里和腾讯的角力。作为摩拜的最大机构股东，同时，滕讯手中还握有滴滴这张王牌。而阿里也通过成功加码ofo，相较之前，手上多了些筹码。

而在阿里和腾讯之下，是摩拜、哈罗单车、ofo，滴滴的多方角逐。

在哈罗单车逆袭之路上，“阿里系”一直扮演着重要角色。作为永安行低碳科技（下文简称，用安行）的资方，在永安行和哈罗单车合并后，永安行的无桩单车品牌交由哈罗单车统一运营管理。

历史或将再次重演，主角是阿里，不过配角变成了哈罗单车和ofo。是继续加码ofo，还是大力发展哈罗单车，抑或是两者并存？这是阿里不得不做的选择。

目前来看，哈罗单车和ofo，双方优劣势都很明显，或可形成互补。

《中国企业家》援引蚂蚁金服人士消息称，“ofo想要拿到阿里的资金，必须免押金，有计划、有控制的对现在的运营计划做调整，改变粗放模式”。2017年上半年，为了围剿摩拜，ofo进行闪电战，大量铺车。

此前，和摩拜与ofo都有接触的投资人对界面记者表示，因为是大学生创业，ofo在团队管理上很不成熟。他的说法，早已在和滴滴矛盾公开化时便得到验证。“和滴滴矛盾公开化，会让资方对ofo变得非常谨慎。”

反观，哈罗单车，整个团队更稳定，也鲜有负面。同时，相较于ofo每个月接近3亿元人民币的运营成本，哈罗单车的运营更佳精细化。“每一台车每日运维成本只有0.3元，折旧成本是0.6元，总共0.9元，意味着每台车每天收入1元钱就能盈利。”杨磊说。

不过，主打二三线城市的哈罗单车，和在一线城市已经运营许久，并大量铺车的ofo在市场上差异化上可以形成互补。

若想在这场和ofo的竞赛中，拿到更多话语权，对于哈罗单车而言，2018年，将是关键一年，而一线城市的主流战场是其必争之地。

收复“失地”的战役即将开始。