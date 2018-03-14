中金分析师：区块链具颠覆者潜质 警惕泡沫风险

中金分析师：区块链具颠覆者潜质，警惕乌托邦故事下泡沫风险

澎湃新闻见习记者 林倩

随着区块链话题持续升温，区块链概念股再度迎来上涨小高峰。

3月13日，区块链概念股延续前一个交易日的活跃，多只个股盘中大涨。精准信息（300099）再收涨停，四方精创（300468）涨幅超6%，赢时胜（300377）、卫士通（002268）、远光软件（002063）、高伟达（300465）新晨科技（300542）涨幅居前。

消息面上，工业和信息化部官网动态显示，近期，信息化和软件服务业司就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究。

中金公司计算机分析师卢婷认为，区块链具备颠覆者潜质，但需要警惕乌托邦故事下的泡沫风险。目前二级市场上区块链概念仍然是主题投资。大概有30多家上市公司涉及区块链概念，基本上以股权投资和预研为主，基本没有成体量的收入。可以关注相关公司的技术投入和商业落地进展，但不建议盲目炒作相关标的。

区块链指数今年以来上涨9.83%

早在2017年，依靠区块链技术发行的虚拟货币比特币就迎来火爆行情，但当时并未给区块链概念本身带来太多的关注度。在2018年1月初，随着美股市场对比特币等相关数字货币概念的炒作，资金对于区块链概念股的热情从海外市场的中概股蔓延到了A股。

以区块链第一股易见股份（600093）为例，在1月8日至11日连收4个涨停板后，于1月12日停牌核查。虽然易见股份已经表示：“当前及未来公司并未有以研究开发区块链技术产品作为主营业务的规划”，但是，在1月16日复牌，易见股份仍一字板涨停。

虽然区块链概念股在1月下旬有所回落，但自3月以来区块链话题升温，区块链指数又开始缓步上升。

据《证券时报》报道，3月9日上午，央行行长周小川在回答媒体提问时表示，数字货币发展有技术上的必然性，但要慎重发展数字货币；研发数字货币要经过充分测试，可靠后再推广。

另外，近期多位两会代表、委员提出了一些促进区块链技术健康发展的建议。全国人大代表、58集团CEO姚劲波在3月4日对澎湃新闻表示：“我希望区块链除了发币以外，有真正好的业务出现，推动社会进步。”

3月3日，全国人大代表、腾讯公司董事会主席马化腾在媒体沟通会上表示，区块链技术可以应用在很多领域，它具有一个划时代的意义，“腾讯也在积极地探索区块链在各个场景中的应用，但是目前还是发展的早期，现在大家所有人都在盯着数字货币，我觉得先解决这个问题区块链才能继续发展。”

Wind统计显示， 2018年以来至3月13日，区块链指数已经上涨9.83%，在题材概念股中涨幅居前。具体到个股，被市场称为区块链龙头的易见股份涨幅达57.84%，但这还不是最高的涨幅，用友网络（600588）以89.22%的涨幅居于首位。科蓝软件（300663）、暴风集团（300431）、新晨科技、赢时胜、精准信息年初至今的涨幅分别为44.03%、35.14%、31.76%、25.16%、24.46%。

2018年以来涨幅居前的区块链概念股股票。 数据来源：Wind

区块链概念仍然是主题投资

二级市场上，区块链概念股被热炒，市场投资者最关心的问题则是区块链技术的具体技术落地和商业场景应用进展情况。

中金公司计算机分析师卢婷在接受澎湃新闻记者采访时表示，区块链能够解决的根本问题是信用建立的高成本问题。通过去中心化的架构使得系统参与方共同维护一套以技术标准为约束制度的信用体系，这套信用体系无需人为参与，全部依靠技术手段，同时技术手段也能够保障信用体系不被篡改和破坏。传统行业中凡是与信用和认证相关的场景，都能够通过区块链技术解决其经营过程中产生的经济、时间、人力、风险等成本问题。

从区块链应用的商业模式上看，卢婷认为，主要有几个方向：一是加密货币投资，涉及交易所/钱包厂商、矿机生产商、矿池组织等；二是ICO融资，ICO主体、交易所、中介机构等；三是区块链技术服务，即帮助将区块链技术应用于各种行业，涉及公链/区块链云、应用平台等；四是衍生应用及服务：包括数字资产管理、众筹等。

Wind数据显示，2018年以来已经有6家上市公司发布主题为区块链业务进展的相关公告，其中包括精准信息、爱康科技（002610）、欧浦智网（002711）、商赢环球（600146）、远光软件（002063）、中南建设（000961）。而根据上述上市公司发布的公告来看，主要属于“区块链技术服务”方向。

针对区块链技术的发展程度，卢婷对澎湃新闻记者表示：“区块链技术目前属于早期阶段，如果用Garnter曲线描述，目前还处于触发期。而关于区块链技术的具体落地也在探索过程之中。”

区块链技术应用场景。数据来源：中金公司。

谈及应用场景，卢婷指出，区块链将在金融行业最先落地。一方面是供应链金融，在目前的供应链金融环境下，贸易和金融环节的信息不能充分对接，存在极大的信用风险。应用区块链技术可以做应收账款、票据、仓单等资产确权，并留下数据存证，从而降低金融机构的风险；另一个方面是跨境支付，如Ripple在区块链上建立了一个全球化的开放支付网络。

但中泰证券分析师戴志峰则认为，区块链技术在金融行业的应用进展缓慢，大规模低于预期，大型金融机构之间难以形成联盟链，作为大型金融机构对于话语权的要求高，各家金融机构本身的系统和业务存在差别，在技术标准的制定上很难以平等的方式达成协议，大规模应用很难一蹴而就。

澎湃新闻记者发现，自2018年以来，有多家上市公司在投资者互动平台上对投资者关于区块链的问题做出积极回应，均称目前正在进行区块链技术的应用和研究，或参股公司有相关业务。甚至有公司表示，将密切关注包括“区块链”技术在内的相关新技术、新材料的最新进展。

卢婷对澎湃新闻记者表示：“目前二级市场上区块链概念仍然是主题投资。大概有30多家上市公司涉及区块链概念，基本上以股权投资和预研为主，基本没有成体量的收入。我们认为可以关注相关公司的技术投入和商业落地进展，但不建议盲目炒作相关标的。”

据中金公司统计，目前约有30余家A股上市公司涉足区块链技术，股权投资和预研是主要方式。综合多家券商的观点，澎湃新闻整理了比较受市场关注的4只区块链标的股相关信息，供投资者参考。

恒生电子（600570）

恒生电子是一家从事金融、证券软件开发的企业。2016年6月1日，金融区块链合作联盟深圳成立，恒生电子是25个发起成员之一，运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。

海通证券在研报中指出，恒生电子的区块链技术已进入测试阶段。恒生电子FTCU 联盟链的基础服务已推出，支持合同链、私募股权链等业务场景的接入。目前，FTCU 联盟链的基础服务已完成技术研发。

2月6日，恒生电子和关联法人共同设立浙江鲸腾网络科技有限公司，该公司其中的一个使命就是探索区块链基础应用，探索区块链技术落地转变为行业应用，包括身份认证、智能合约、数字资产等各基础应用的研究和落地。

值得注意的是，恒生电子在2016年的营业收入为21.7亿元，同比下跌2.49%；净利润为1829.14万元，同比下跌95.97%。恒生电子2017年三季报显示，营业收入为16.5亿元，同比增长23.41%；净利润为2.89亿元，同比增长41.15%。

易见股份（600093）

易见股份是一家从事供应链管理和商业保理业务的企业，2017年4月13日，易见股份（曾用名禾嘉股份）在其公司官网公布，与IBM推出基于区块链的医药采购供应链金融服务平台“易见区块”，是使用超级账本Fabric的许可区块链平台，已投入生产，由公司与包括一家药商、医院以及银行在内的多个参与方进行商业交易。

在易见股份的官网中，也可以看到多处关于产品和业务的介绍，但在1月15日，易见股份发布公告，澄清区块链技术产品并非公司主营业务。

其在1月19日的公告中再次澄清，“公司目前运营的线上系统，主要用于商业保理业务，相关技术应用与市场热议的区块链概念有极大不同，唯一相似之处是交易记录一旦生成不可篡改。截至目前，系统仍无法解决初始贸易真实性问题，无法增加参与方的信用度，未能减少风险控制成本，对公司业务价值尚无实质贡献。”

精准信息（300099）

精准信息是一家从事煤矿安全、军工和通信业务的企业。3月9日，精准信息发布公告称，控股子公司富华宇祺已经在2016年成立了区块链技术应用研发部，一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究，目前技术和产品已基本成熟，现处于推广应用阶段。2018年3月8日，中标了中国铁塔股份有限公司整个区块链项目的一个区域内的部分业务。

但与此同时，精准信息也发布补充公告称，富华宇祺从事的区块链业务目前只是在中国铁塔股份有限公司业务内推广应用，其他行业领域内的应用及推广，仍存在诸多不确定性，对公司未来业务 规模和业绩的影响尚需验证。

精准信息发布的业绩快报显示，2017年精准信息的营业收入为4.23亿元，同比增长83.41%，净利润为9771万元，同比增长226.66%。

用友网络（600588）

用友网络是一家提供企业管理软件、企业移动应用和企业云服务的企业。2017年4月，用友网络发布公告称，增资博晨技术，积累持有其21.03%的股权。博晨技术是一家定位于区块链技术标准与解决方案的研究、开发、区块链应用系统的部署和运营的创新企业。核心团队有一定的区块链领域研究积累和开发经验。

用友网络在2017年半年报中表示，公司“基于区块链的数字票据在供应链金融中的应用”获得由工业和信息化部主导的首届中国区块链开发大赛一等奖。

最新的动态是，2017年10月，用友网络与用友研究所共同发起设立用友融联公司，通过云计算、区块链技术等技术将银行等金融机构的金融能力与企业应用的管理系统的业务场景有效结合。