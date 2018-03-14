ofo宣布8.66亿美元新融资 靠拢阿里抗衡滴滴

陷入资金链困境的ofo获得了阿里的支援——3月13日，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元，由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。ofo在公告中表示，此轮融资将采取股权与债权并行的融资方式。

艾媒咨询CEO张毅向21世纪经济报道记者分析认为，ofo越来越接近成为阿里“砧板上的肉”。以阿里一贯的投资风格来看，先少量投资，逐步控股进入董事会，最后可能全资收购对方，使其成为阿里生态的一部分，ofo也可能成为阿里的盘中餐。

换得救命钱

ofo在此轮融资前的最近的一次融资发生在2017年7月。在此之前，密集的融资保障了它的不断扩张，两次融资间隔最长的一次是D轮和E轮之间的4个月。

数月没有资金注入让ofo屡次传出资金链紧张、用户押金被挪用等负面消息。与此同时，其与大股东滴滴的关系紧张和微妙博弈也被反复提及。

2016年9月，ofo获滴滴数千万美元B+轮融资。至2017年上半年，滴滴已通过多轮融资跻身ofo第一大机构股东，拥有近30%股份和两个董事会席位。在诸多报道中，ofo和滴滴在控制权以及企业的后续的发展上产生了分歧，滴滴向ofo派驻高管后进一步激化了矛盾。

阿里被认为是ofo引进来制衡大股东滴滴的选择。工商信息显示，ofo创始人戴威通过动产抵押方式，先后两次将其资产共享单车作为质押物，换取阿里巴巴共计17.7亿元的借款。

需要注意的是，若扣除掉换取阿里巴巴共计17.7亿元（约2.8亿美元）的借款，ofo本轮实际融资可能只有5.8亿美元。根据公开数据，ofo全球拥有的单车数量约为1200万辆。也就是说，它几乎是以目前运营的所有单车换取了阿里的借款，这也从侧面反映了ofo的融资困境和压力。

据称，阿里系股东已经进入了ofo董事会，ofo方面并未对此进行回应。张毅认为，阿里对ofo的控制是迟早的事情。对于阿里来说，ofo的单车和用户足够多，对自身来说是绝好的流量入口，就像阿里收购UC和高德一样，这都符合阿里拓展流量入口的战略需求。

同时，阿里、滴滴也都留有后手。在去年年末，阿里促成了哈罗单车与永安行合并，并成为其实际控制人。与摩拜、ofo在一线城市厮杀不同，2016年11月才入场的哈罗单车最开始便选择了布局二线以下城市的策略，这也被称为“农村包围城市”。而日前，滴滴自营的共享单车平台也先后在南昌、合肥两地上线。

未来前景

去年下半年以来，共享单车市场陷入危局。多家单车品牌接连倒闭，悟空单车、小鸣单车、小蓝单车等几十余家企业皆已退市。作为共享单车行业的头部企业，摩拜和ofo双方一直在融资上紧咬对方，市场占有率也相当接近，合并一直被认为是两者的最终命运，至少在投资人眼中是如此。

但目前来看，两者距离这个结果更远了一些。连此前称“行业格局已定，唯有两家合并才有可能盈利”的朱啸虎去年12月在接受采访时也改变了口吻，称摩拜和ofo合并“没那么容易”，“不光要看创业者的格局，还要看双方股东们的选择，这是很复杂的，以前合并案的经验是不可复制的。事实上，我们都不希望两家公司打到山穷水尽再合并”。

阿里进一步投资ofo后，阿里和腾讯在共享单车领域的竞争格局超于复杂化。腾讯自己投资了摩拜，腾讯与阿里共同持股的滴滴又投资了ofo，看起来共享单车领域两大头部企业咬合未定，而此次阿里领投滴滴则表明，后者更靠拢阿里。

在哈罗单车获得蚂蚁金服投资后，马化腾则在朋友圈评论，“被当做支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死。”

资本之外，行业自身的成长也至关重要。微创中国董事长唐骏认为，共享单车的下一步是找到成熟的盈利模式。“行业的困境核心问题还是出在由烧钱大战所引发的无序竞争。如果继续烧钱，不仅一个17亿救不了ofo，两个17亿也救不了。共享单车企业一定要从根本上提升自己的盈利能力。一方面是靠技术创新，比如解决单车在天气恶劣的情况下的使用问题，单车损坏问题，提高用户体验等。另一方面是靠模式创新。分时租赁的盈利模式太过单一，未来可以考虑加强和广告、旅游等行业的结合，真正形成一个成熟且丰富的转化路径。”

ofo方面也向21世纪经济报道记者介绍，未来会加强精细化运营，举例来说，在线下进行网格化运维，配备足够的线下运维人手，配合后台大数据系统等技术手段的利用，来提升单车的管理和运维。