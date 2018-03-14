爱康国宾私有化将落地？阿里系借民营体检切线下医疗

国内民营体检的“双雄之争”又有了新进展。

北京时间3月12日晚间，爱康国宾（NASDAQ：KANG）发布公告称，收到来自云锋基金和阿里巴巴的收购提案，提议收购价为20美元/ADS（美股存托股份）或40美元/股。

受此消息影响，爱康国宾美股盘前涨超11%，报19.58美元/股；截至3月12日美股收盘，爱康国宾股价报收18.8美元/股，涨4.91%。

公告称此前成立的特别委员会继续与云锋进行磋商、审议和评估此项提案，但目前并未就此提案作出任何决定。

3月13日，爱康国宾相关人士回复21世纪经济报道问询进展时称“目前一切以公告为主。”

从2014年纳斯达克上市开始，爱康国宾经历了主动私有化、狙击美年大健康并购、陷入长达两年的私有化僵局。一方面，随着2017年美年大健康完成对“第三名”慈铭体检的收购，国内民营体检市场曾经的“三国争霸”已经演变为“双雄对决”；另一方面，在互联网、新零售等领域你来我往，企业纷纷站队阿里、腾讯两大寡头的情势下，医疗行业由于天然的高门槛让目前跃跃欲试的双方都较为保守，“阿里系”在此时靠拥有庞大实体优势的爱康国宾入场线下医疗，让局面有了新看头和更多的意味。

坎坷私有化

2017年7月，爱康国宾在北京、上海连做了两场战略升级发布会。

“现在这个行业还是一种单一的服务模式，需要一定程度上的多元化，延伸出更多的客户价值。”爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚其时在接受21世纪经济报道专访时表示，商业化体检的“多元化能不能找到方向、找到好的出路非常关键，如果只是卖一次服务，公司价值肯定是有限的。”

张黎刚表示这是基于“体检报告看不懂”、“体检查出异常如何复查和确诊”、“体检后确诊患癌如何找到对口的专业医疗资源”等一系列“体检之后没人管”的痛点推出的最新发展战略。

这也是继一年前爱康国宾私有化股权纷争之后的新动作。

2015年8月，上市仅1年多的爱康国宾宣布收到张黎刚和方源资本组成的买方集团的非约束性要约，报价17.8美元/ADS收购全部尚未持有的股票。其后11月，对手美年大健康宣布以22美元/ADS出手竞购，与张黎刚公开竞争。

双方剑拔弩张多个回合，直到2016年6月爱康国宾称收到来自云锋基金的私有化要约建议信，报价为20-25美元/ADS，高于此前爱康国宾管理层发起的私有化要约价格，最高价和美年大健康发起价格持平。之后张黎刚、美年大健康在对峙数月之后先后表示退出。

2017年7月，张黎刚对21世纪经济报道表示，“我本人不再参与私有化，由特别委员会接管这些事宜，评估邀约是否可行，从公司层面，管理团队更关注如何更好的运营公司。”

实体优势

1998年国内首家民营体检中心在北京开业，商业体检行业发展近二十年，在一线城市已经成规模化发展。

截至2017年3月底，爱康集团在全国33个城市拥有全资或控股107家体检中心。“去年爱康（财年）收入超过29亿人民币，但由于投资了三家连锁体检中心，以及私有化需要几百万美金的费用，并表后造成净利亏损，但并不是我们经营带来的亏损。”

爱康国宾近几年的财报显示，收入增速逐年放缓，2014-2016年收入分别为2.9亿、3.7亿、4.35亿美元，每年同比增速为45%、27%和17.5%。

一方面是市场需求下、体检中心不断高速扩张带来的资金流紧张；另一方面，阿里看中的也正是其已成规模的线下医疗标的。

“目前民营体检占整个市场还不到10%，还有很大的增长空间。”清华大学医院管理研究院研究员曹健在接受21世纪经济报道采访时表示，对于阿里来说，围绕着线上做了好几年的医疗“外围”技术优化，“其产业布局需要从线上拓展到线下，通过爱康国宾这样的实体往线下延伸，而爱康国宾已经是健康体检行业里有规模的公司，有品牌有资源的同时它自己也遇到了扩张时缺钱的困难，需要解决融资渠道的问题。”

相较于美年大健康董事长俞熔倾心资本运作和整合，张黎刚更喜欢侧重强调爱康国宾的中高端和精准化体验。

爱康手里的大数据和企业用户也被业内认为是阿里看中的资源之一。

据张黎刚介绍，2016年财富全球500强在华企业的212家，福布斯榜上中国100强的89家都选择了爱康作为自己的健康管理服务提供商。目前爱康国宾的企业客户和个人客户占比分别为80%和20%，“个人的比例在上升，个人比例一方面来自自费体检，另一方面是企业员工体检时加购项目。”

此外，爱康国宾宣布了多项合作，包括为复旦大学医学院捐资600万人民币，成立精准医学与大数据研究中心。

“北京一年有400多万人做体检，其中超过一半在私营体检，在大城市，私营体检中心已经超过了一半的市场，但收入还没到。”张黎刚认为，“资本泡沫造成医疗行业的虚假繁荣，实际上体检行业已经是充满着危机。”

体检行业有淡旺季之分，第一季度的淡季会带来体检中心的巨额亏损，季节性对运营与利润提出了非常大的挑战；单一模式难以延伸更多的客户价值；体检总体质量远待升级。

“对于每个人的健康状况，目前其实没有真正做好评估。对体检结果也需要做深层的数据分析，如果发现隐患，需要深度筛查。”张黎刚介绍，爱康国宾未来将在体检之外把齿科作为第二大线下业务来发展，“牙科有希望成为爱康第二大业务。”