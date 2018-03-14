从新零售到直播 腾讯买买买背后有何玄机?

原标题：继斗鱼、虎牙之后 腾讯33亿再购新丽传媒股份 腾讯买买买背后有何玄机

“有钱任性”的腾讯继续买买买。日前，光线传媒发布公告称，以人民币33.1704亿元的对价将持有的新丽传媒27.6420%的股份出售给林芝腾讯。近几个月来，腾讯投资的消息接连被公布，从新零售到直播，从在线教育到二手车，腾讯投资的版图越来越大。分析师表示，这是腾讯开放投资战略的表现，腾讯的投资策略是仅进行股权投资，以谋求业务合作；另外腾讯还喜欢在某一行业多点布局，多方押宝。

腾讯从光线手中购买新丽传媒股份

日前，光线传媒发布公告称，公司于2018年3月10日与林芝腾讯科技有限公司签署了《股份转让协议》，以人民币33.1704亿元的对价将持有的新丽传媒27.6420%的股份出售给林芝腾讯，本次交易后，公司将不再持有新丽传媒的股份。

新丽传媒官网显示，其是一家集电视剧、电影、网络剧制作以及全球节目发行、娱乐营销和艺人经纪为一体的专业综合性影视机构。其代表作包括电视剧《我的前半生》《虎妈猫爸》《白鹿原》等，电影《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》《妖猫传》等。

对此，腾讯方面表示，早在 2011 年，腾讯就已投资新丽传媒，双方业务合作良好。目前新丽传媒已向中国证监会上报 IPO 申请，但由于排队企业众多，上市等待期较长，因种种不确定因素和公司发展战略考虑，决定暂时放弃 A 股 IPO。公司也在积极帮助老股东寻求退出方式，此时腾讯加入不仅可以解决老股转让问题，稳定股权结构；更将加深双方合作，为行业带来更多口碑式作品。

至于具体“合作方式”，腾讯方面表示，腾讯一直致力于互联网＋文创产业布局，在腾讯生态中，既有以阅文集团为代表的IP培育平台，又有涵盖海量用户的在线视频平台。新丽传媒有持续制作头部影视内容的能力，后续双方将利用各自优势资源，深入合作，为行业带来更多口碑式作品。

腾讯近来买买买不停

投资新丽传媒只是腾讯投资版图的一角，过去几个月，腾讯投资、入股其他企业的消息不断：3月10日，动漫公司幕星社宣布获得腾讯4000万元天使轮融资；3月9日，游戏直播公司斗鱼、虎牙相继宣布收到腾讯数亿美元投资；3月5日，在线教育公司考虫宣布获得腾讯2000万美元融资；3月1日，二手车电商车好多宣布完成腾讯领投的8.18亿美元融资；2月23日，零售巨头步步高宣布以8.87亿元向腾讯转让6%股份……

过去6年来，腾讯投资的进程不断加速。有数据显示，腾讯目前投资的企业超过600家。其中不乏一些目前国内的互联网巨头，如京东、美团、滴滴、58等；也不乏一些体量小但发展势头迅猛的新兴互联网公司，如摩拜单车、快手、哔哩哔哩、拼多多等。腾讯总裁刘炽平在去年腾讯投资年会上表示：“这些企业所新增加的价值已超过腾讯本身的市值。”去年，腾讯投资的企业包括阅文集团、搜狗、众安保险、易鑫等纷纷挂牌上市，腾讯也获得了投资回报。

不过，从近来的投资领域来说，腾讯更加偏向于新零售、直播等领域。在新零售领域，腾讯在过去的半年密集投资或入股了步步高、永辉超市、每日优鲜、家乐福中国、万达商业、海澜之家、唯品会等等，同时又与京东、美团、拼多多等保持良好投资和业务合作关系。尤其是京东，腾讯不仅是京东的最大股东，并且在投资许多线下零售企业时都会与京东同时入股。

腾讯财务+战略投资相结合

“这是腾讯的开放投资策略”，DCCI互联网研究院院长刘兴亮对北青报记者表示，腾讯自从3Q大战以来就实行开放策略，不断投资布局。他说，近几个月来腾讯的投资看上去感觉很“激进”，但实际上是有腾讯内在的投资逻辑在里面，“腾讯跟阿里不太一样，阿里喜欢全部买下，腾讯喜欢股权投资，占比大概20%左右甚至更少。目前很多大公司都有腾讯的身影，比如美团、滴滴、摩拜、58等等，新零售更是有腾讯的布局，跟京东一起。”

刘兴亮称，腾讯的财务+战略投资结合得很好，在其主业游戏领域入股了好多公司，包括未来对游戏影响越来越大的游戏直播公司斗鱼、虎牙及一些国外公司。而投资新丽传媒也是加强腾讯在娱乐传媒领域的布局，目前腾讯视频已经在第一阵营，阅文集团也已上市，腾讯在娱乐传媒领域再下一城。

互联网分析师丁道师则表示，“腾讯至少有5个直播产品，但还是投资了斗鱼、虎牙，这说明腾讯特别看好直播，特别是游戏直播。腾讯不管布局哪个领域，都不会只投资或做一个产品，只要其中的一个成功了，其他的失败了也无所谓，当然，即使如此，腾讯在一些领域也不可能一家独大全部通吃。”

文/本报记者 温婧