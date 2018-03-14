海航科技回应缘何收购当当：填补C端流量入口

本报记者 陶力 上海报道

“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟！祝愿文化电商独角兽当当网敢作敢当当。淡出公众视线良久的当当网CEO李国庆，发出的这条微博，算是为海航收购当当网给出了肯定答案。

3月13日，海航科技相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，收购事宜现在正在推进中，双方还没有签订协议。天海投资收购主要是看中当当在电商领域积累的客户运营经验、大数据和品牌。“现在已经明确了ABCD[A（人工智能）B（区块链）C（云计算）D（大数据）]战略，但目前的资源主要集中在B端 ，而面向C端的当当则可以很好地完善天海的业务板块布局，实现联动协同效应。”

就在上周，海航系旗下的天海投资披露重组进展，标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

据悉，当当网估值为10亿美元。2016年，该公司以5.56亿美元的市值进行私有化，这一市值不及上市之初的四分之一。老牌电商将何去何从？当当网董事长俞渝并不认为股权变化会影响公司发展。她在回应中称，股权层面发生变化，反映了这个年代选项越来越多。

当当没落

当当网成立于1999年，由李国庆、俞渝夫妇创办，曾被称为中国的“亚马逊”。早年受到电商红利影响，当当网由图书起家并逐步扩展成为综合性电商平台，成为电商领域的老牌劲旅。2010年，当当网在美国纽约股票交易所上市。

不过，当当网的主营业务很快迎来了“劲敌”京东商城。由于转型不及时，加上电商外部环境发生变化，京东、阿里迅速崛起，尤其是在电商的数次“烧钱”大战中，当当并未跟上转型步伐，离一线越来越远。

彼时，当苏宁易购与京东、天猫，都在扩展电商品类、自建物流和金融业务时，当当仍固守着自己的图书业务。李国庆多次公开表示，“烧钱”的做法不可取，无法赢利的销售额毫无意义。不过，他也因此错过了发展的机会。

最令人唏嘘的，莫过于2012年。当当网以最大的商家身份入驻天猫，百万种商品以图书、日用百货两大类目旗舰店的方式入驻。李国庆在微博中道出了合作的缘由，“无论是入驻天猫还是腾讯，我都给出明确指引：从了。谁让人家流量大呢。”一语道出了自己的无奈。

在阿里巴巴和京东两大巨头攫取了行业70%以上的市场份额后，垂直电商的生存更加不易。易观数据显示，2017年第三季度，京东以36.2%的市场份额成为线上图书销售第一，第二则为当当，市场份额为35.1%。

中国电子商务研究中心主任曹磊对21世纪经济报道记者表示，十年来，网上购物的用户需求已经发生了巨大变化，在其他领域没有被渗透时，图书作为日常用品首先被用户接纳，一定程度上是红利的优势成就了当当。“现在的用户需求在升级，无论是新零售、跨境电商都是在挖掘更多的消费场景。显然，当当想依靠图书获得新的机会，已经很难。”

海航走向C端

实际上，除了海航外，当当网此前与亚马逊、腾讯等均传出过绯闻。21世纪经济报道记者通过“企查查”发现，当当网旗下子公司有30多家，北京当当科文电子商务有限公司成立于2004年8月24日，注册资本为2000万元，俞渝、李国庆各自持股比例为50%。

目前，当当网主要经营图书、音像、母婴、美妆、家居、数码 3C、服装、鞋包等产品，自营超过300万SKU，其中图书产品超过120万种，招商平台上约有 3000多个第三方卖家，并经营 200多家实体书店。

其面向C端的经营性质是天海投资出手的重要原因。此前，海航在全球范围内的收购涉及航空、物流、酒店、金融服务等诸多领域，而进入C端市场是它的下一个目标。

对于外界传言的当当网估值约10亿美元，前述海航科技人士称，这有待于公司公告再透露具体细节。天海投资控股股东为海航科技集团，持股天海投资占比20.76%，而海航集团则持有海航科技集团96.41%的股份。

去年年底，海航集团宣布将全面战略转型。海航集团董事局董事童甫在新闻发布会上称，将投资500亿元人民币打造数字化新旅游平台HiApp，主要用于平台自身的运营，引入合作伙伴，同时不排除通过并购方式进行资源整合。

虽然该公司旗下不乏航空、酒店、机场等线下场景，但缺少触达用户的流量入口。有投资业内人士分析认为，天海投资此前收购了美国IT供应链公司英迈，不惜斥资60亿美元。在收购当当后，双方可能在IT、金融领域进行打通，以谋求更大的市场空间。

可以预见的是，作为电商行业的开拓者，李国庆夫妇不会轻易放弃当当的发展。俞渝坦言，进入海航系只是目前探讨的几个可能性之一。“当当网的前缀、后缀，不必永远挂着国庆或者我。当当即便发生股权变化，新股东跟钱没仇，也愿意当当更好。”

（编辑：黄锴）