阿里系要约私有化爱康国宾云峰基金回应：以公告为准

原标题：阿里系再要约私有化爱康国宾云峰基金回应：以公告为准

■本报记者 张 敏

3月12日晚间，爱康国宾发布公告称，收到云峰基金和阿里巴巴的收购提议。据了解，这项收购提议，将收购爱康国宾的全部A类普通股、C类普通股和美国存托股份，提议收购价为20美元/ADS，或每股40美元。

这是阿里系第二次向爱康国宾抛出收购提议。对于此次收购提议，《证券日报》记者致电云峰基金，不过公司人士向记者表示：一切以上市公司公告为准。

对此，香颂资本董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示，阿里系在所谓新零售领域和腾讯系展开竞赛，爱康国宾的体检业务的大数据有很长的产业链可以延伸。此外，爱康国宾在美股的市值并不高。

私有化之路多波折

资料显示，爱康国宾于2014年在美国纳斯达克上市，是中国领先的提供体检和就医服务的健康管理机构。爱康国宾于2015年8月31日收到公司董事长张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约。

此后，由美年大健康等组成的财团向爱康国宾提出私有化要约。但对于美年健康的私有化要约，爱康国宾并不买单。2016年6月初，爱康国宾官网发布消息称，公司收到云锋基金私有化要约建议信，云锋基金拟以每份美国存托股份20美元-25美元或每股普通股40美元-50美元的价格，收购爱康国宾发行在外的全部A类和C类普通股。

之后，市场又传出中国人寿杀入爱康国宾私有化的竞购中。自此，爱康国宾的私有化之路随着公司低调处理落下帷幕。

今年3月12日，云峰基金联合阿里巴巴一起再次向爱康国宾发起私有化要约。此次爱康国宾的私有化能否顺利进行，也引起了外界的关注。

阿里觊觎体检行业大数据

在外界看来，阿里此次要约收购爱康国宾，或与爱康国宾掌握的体检行业大数据有关。

爱康国宾官网显示，截至2017年3月底，爱康集团已在北京、上海、香港、广州、深圳等32个大城市中设有100余家体检与医疗中心。

沈萌认为，阿里系如若将爱康国宾纳入旗下，或有望将其对接到公司的健康板块当中。

值得一提的是，无论爱康国宾此次私有化是否成功，其已经与竞争对手美年健康产生了距离。

彼时，爱康国宾曾在官网上宣称：“在国家鼓励社会办医的当今，建立体检中心并没有门槛，爱康作为体检行业的第一家上市公司，有足够的储备资金以及畅通的融资能力，完全可以在全国自建行业内最多的体检中心。”

不过，在业内人士看来，从几家龙头专业体检机构来看，美年健康借助资本的力量已经率先走上并购扩张之路，当前无论从门店数量、渗透区域、服务人次来看，美年健康作为龙头体检机构已经把握住市场发展节奏。

美年大健康官网显示，公司深耕布局北京、深圳、沈阳、广州等200余个大城市，布局400余家医疗及体检中心。

另外，3月13日，爱康国宾的市值约为12.88亿美元，而美年健康的总市值约为640.7亿元人民币。