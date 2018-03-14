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ofo获8.66亿美元融资 阿里入局打破合并摩拜传言

ofo获8.66亿美元融资 阿里入局打破合并摩拜传言
2018年03月14日 03:15 证券日报
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　　原标题：ofo获8.66亿美元融资 阿里入局打破合并摩拜传言

　　■本报记者 贺骏 见习记者 余若晰

　　共享单车的融资大战终于开始了新的回合。3月13日，ofo小黄车宣布，刚刚完成了E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。据不完全统计，该金额创下了共享单车行业单笔融资的最高纪录。

　　值得一提的是，从ofo宣称的E2-1轮来看，后续还将有E2-2轮融资，换言之，ofo小黄车E轮融资的金额还要高于目前这个数字。

　　据悉，本轮8.66亿美元融资，采用的是股权与债权并行的融资方式。此前，瓜子二手车获得腾讯领投的8.18亿美元融资时，也包含了债权融资。不过，不论是瓜子二手车还是ofo，都未透露债权融资所占的比例。

　　ofo 小黄车创始人兼CEO戴威表示：“当前，以ofo为首的共享单车行业已由高速发展走向高质量发展的新阶段。作为共享单车领域最具运营经验的公司， ofo将始终坚持用户第一的原则，通过技术革新和高效运维继续引领共享单车行业发展。”

　　来自共享单车全球发展报告显示，ofo在中国和海外市场均稳居行业第一，预计在未来两年内，ofo在全球还将拥有超过10亿骑行人口的潜在用户和增长空间。

　　数据显示，共享单车已经成为征信应用的重要场景。来自ofo的数据显示，截至2017年底，芝麻信用已经累计为4150万用户免押金超过400亿元，换言之，仅ofo一家企业就占到芝麻信用各行业免押金用户数的超70%，并占到全量免押金额的10%。由此，也就不难解释阿里系资本为何要领投ofo了。

　　随着天气渐暖，共享单车的使用率正在快速提升，不久前，ofo和摩拜都将月使用费提升到了20元。在业界看来，这在一定程度上体现出两家公司的默契，减少无谓的恶性竞争，尽快实现现金流为正才是要义。 

　　必须强调的是，去年下半年，随着一批共享单车的消亡，关于ofo和摩拜合并的传闻一波高于一波。双方的投资人不断抛出橄榄枝，力促双方的合并。

　　但在业内人士看来，随着ofo敲定融资，以及阿里的入局，双方合并的可能性大大的降低了。

　　近日，戴威在接受媒体采访时表示，共享单车行业合并的概率很小，合并的动机也不大。“在有竞争的行业中，企业才能更快成长。”

阿里OFO摩拜
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