E2轮融资开闸 ofo钱荒暂缓

来源：北京商报

质押借款17.7亿元后一个月，ofo小黄车（以下简称“ofo”）于3月13日宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。值得关注的是，有业内人士表示，“E2-1”表示这是E2轮的第一笔钱，后续可能还将有第二笔、第三笔。同时，本轮融资采取股权与债权并行的方式，由阿里领投、蚂蚁金服等跟投。在业界看来，连续接受阿里的资金，这是ofo进一步向阿里靠拢的信号，也意味着ofo即将启动突围战，持续数月的共享单车僵局能否被打破，ofo、资本方和竞争对手都跃跃欲试。

紧密拿钱

被钱荒困扰已久的ofo终于可以松一口气。3月13日，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资采取股权与债权并行的融资方式，由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投，此轮融资再度刷新共享单车行业单笔最高融资纪录。

但ofo对本轮融资的细节讳莫如深，甚至并未披露本轮融资的用途，以及E2-1轮的含义。对于股权和债权具体的占比，ofo更是三缄其口，仅表示将于近期集中披露融资细节。

投资机构人士张玮（化名）告诉北京商报记者，“有E2轮，就一定是有E1轮融资的”。ofo公关部则向北京商报记者表示，E1轮就是ofo在2017年7月完成的超过7亿美元第一轮（E轮）融资。“所谓的E2-1轮一般是指E2轮的第一笔钱，说明可能还有第二笔或第三笔。这次8.66亿美元和之前传言的阿里投资10亿美元还有1亿多美元的差距呢。”张玮进一步说。

对于分两批融资，是否意味着估值变化，业界也有两种不同观点。一位不愿具名的业内人士认为，“E2-1轮融资意味着是在整体E轮的架构中，估值没有变化，很可能是跟去年7月的7亿美元融资一起就谈好的，尤其是阿里的角色，只不过是滴滴那边出了点问题，ofo包括资本方一直在周旋，所以拖到现在。如果估值没有变化或者变化不大的话，那说明投资方认为在这段时间ofo没什么成长，或者说没有之前那么高的成长性了”。

但是张玮表示，“估值应该会有变化，只要有一笔新的钱进来，那一定是用原来的股份换的，或者是别的方式，如果不知道具体的交易情况，是算不出估值来的，这个得看企业跟资本方的具体谈判，不能一概而论”。

有关本轮融资股权和债权的占比更是引发业界关注。据了解，债权融资是指企业通过举债的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业需要支付利息，并在借款到期后向债权人偿还本金。股权融资则指企业通过出让部分企业所有权，通过企业增资引进新股东的融资方式。通常情况下，当投资人对企业未知风险存在疑虑时，会要求使用多重手段保障自身权益。一般债权融资在互联网企业融资案中并不常见。

一位ofo内部人士向媒体透露，该轮融资中包含此前ofo以动产抵押的方式换取阿里的17.7亿元借款。不过他没有透露股权和债权融资的具体占比。

三方博弈

“从阿里进入ofo的进程和ofo的融资方式来看，ofo与投资方一定是进行了长时间而且复杂的博弈。”智察大数据分析师刘大伟如是说，“从现在的竞争局势来看，这个博弈最重要的三方就是ofo、阿里和滴滴，最终的结果是阿里的钱进来了，那一定是各方同意的，也说明ofo与滴滴的关系缓和了。”

从2017年的E1轮融资开始，ofo与股东滴滴的关系确实十分微妙。公开信息显示，滴滴自2016年9月-2017年7月，曾三次注资ofo，并在2017年3月将ofo接入滴滴App，双方的合作一度成为业界美谈。但在2017年11月，多位ofo在职的滴滴系高管集体休假，这被认为是ofo与滴滴关系破冰的信号。

此后，双方的关系愈加剑拔弩张。2018年1月滴滴开始亲入战局，对共享单车密集布局。除了宣布托管小蓝单车之外，滴滴先后在北京、深圳、成都上线共享单车平台，用户可以在滴滴App中的单车入口选择骑行小蓝单车、ofo小黄车，1月下旬又在成都推出滴滴共享单车自有品牌青桔单车。

业界甚至风传，在2017年底ofo与阿里达成投资协议，但由于滴滴不肯签字而搁浅，最后ofo不得不质押单车向阿里借款17.7亿元。对此，ofo不予置评，滴滴发言人则在接受媒体采访时称，滴滴从未在ofo融资方面使过否决权。在ofo本轮融资宣布后，滴滴对此干扰ofo融资的说法再度回应称，从未行使否决权。不过曾连续参与ofo C轮、D轮和E轮融资的滴滴并未出现在本轮投资方名单中。

此前，一位蚂蚁金服的匿名人士曾告诉媒体，“对阿里来说，这个钱还是出得起的。阿里接盘，关键是ofo想拉阿里进来，需要滴滴同意，那就得谈条件，得谈以什么样的价格来收，收了以后覆盖的权益是什么”。另有知情人士透露，此轮融资后，阿里已经正式进入ofo董事会。对此，ofo不予回应。

阿里系竞赛

尽管从ofo的D+轮融资起，阿里已经第四次对ofo输血，但是后者却并不是阿里在共享单车的惟一赌注，自2017年四季度开始，哈罗单车作为共享单车的最大变量，哈罗单车在合并前后两次获得蚂蚁金服的投资，目前蚂蚁金服已经成为哈罗单车的第一大股东，共享单车整个行业也因此陷入空前复杂的竞争中。

在刘大伟看来，“哈罗单车和ofo虽然都不止一次获得了阿里系的投资，但是这并不代表双方不产生竞争，抢占共享单车赛道是两家企业同样的目标，何况谁赢的几率大谁肯定获得的支持更多，这是阿里的算盘”。他进一步说，“从整个行业来看，目前共享单车前三名的格局已经稳定，阿里系企业占了两家，二打一的胜算相对大一些，另外，和通过网约车推动移动支付一样，阿里在共享单车上也有自己的期许，那就是信用体系的场景扩张、数据采集和人群覆盖”。

近来，ofo与哈罗单车已经在免押金骑行上暗战不断。ofo宣布新融资消息的下午，哈罗单车开启全国范围的信用免押金，预计到今年底可辐射1.6亿用户，免除押金总额超过300亿元。

在ofo融资空窗期的8个月，共享单车还呈现出立体化的竞争格局，滴滴、摩拜、哈罗单车纷纷将赛道从共享单车拓展到共享汽车、共享电单车领域。而在此期间，ofo最为低调，对于共享单车之外的布局几乎从未提及。

“除了面对单车之外的比拼、阿里系内部竞争之外，ofo还需要警惕摩拜和滴滴这两家腾讯系的公司。”刘大伟向北京商报记者直言，“粮草已经准备好，加上马上要进入单车出行的旺季，共享单车行业的战争又要开始了”。不过，之前是粗放式竞争，下阶段将进入精细化运营阶段，对于历经风波的ofo来说，则是突围战。

北京商报记者 魏蔚/文 王飞/制表