哈罗单车芝麻分650以上免押金 行业格局有望被搅动

3月13日，哈罗单车宣布，即日起全国范围内信用免押金。芝麻分650以上的用户，通过支付宝“扫一扫”车身二维码，均可在全国免押金骑行哈罗单车。在哈罗单车之前，也有部分单车推出了有条件免押金服务。

共享单车押金问题一直备受关注。今年两会期间，交通运输部党组书记杨传堂就“押金监管”表示，“交通运输部组织做了充分的市场调研，与其他部门已经制定了初步的押金和服务金的监管办法，会尽快发布实施。”

芝麻分650以上免押金

哈罗单车宣布，凡芝麻分650以上的用户，通过支付宝“扫一扫”车身二维码，选择授权芝麻信用，即可在全国免押金骑行哈罗单车。此外，哈罗单车还将推出免押购卡“9元包30天用车”的选项，通过多元化的方式增加免押辐射范围。

哈罗单车方面表示，这项活动预计到今年年底可辐射1.6亿骑行用户，免除押金总额超过300亿元。在过去三个多月，哈罗单车在20个城市开展的芝麻信用免押，已为用户免除了约18.89亿元押金。

采用信用免押，在共享单车领域已有先例。2017年3月，ofo在上海试点信用免押金模式，芝麻信用650分以上用户，可免押金骑车。摩拜单车也与腾讯合作在广州推出信用免押金。

芝麻信用数据显示，截至今年3月，已有ofo、哈罗单车、永安行等十余家共享单车接入芝麻信用免押金，累计已为近50个城市4800万用户减免押金超过98亿元。

“哈罗单车给行业开了个好头。这标志着依靠腾挪用户押金来维持企业经营的不健康模式将被取代，还在收取押金的单车企业应该感到压力。”一位互联网资深人士说。

有业内人士指出，共享单车在人群覆盖面和消费频次上无疑是第一大出行流量入口，推行全国免押无异于拿到了流量的通行证，再以“高频”打“低频”，对开展立体化共享出行业务将是一张绝佳的好牌，这将成为今年共享单车格局中的最大变量。

哈罗单车CEO杨磊也表示，交押金阶段会减少40%的用户，这么多的用户流失是很大的损失，所以哈罗才决定免押金。

押金存量规模200亿-600亿元

押金难退，押金去哪儿了？一直是公众关心的问题。去年下半年，小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车先后“沦陷”，共享单车押金难退一度蔓延。近期，中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年12月底，国内共享单车用户规模已达2.21亿。按主流单车企业押金在99元-299元之间估算，国内共享单车用户的押金存量规模为200亿-600亿元。业内人士称，此前共享单车企业纷纷入局，其中不少是奔着押金来。

共享单车企业把用户的押金放到哪儿了？新京报记者注意到，不少中小型共享单车企业的押金是由自己公司保管。此前，3Vbike创始人巫盛华告诉记者，“公司收的当然公司保管。公司收了押金，就要负责任保证安全。”

除此之外，也有不少企业称会选择设立专门的银行账号，进行第三方监管。酷骑单车就曾表示押金保管在招商银行，随后又说与民生银行达成合作。不过这两家银行都否认了。

此前报道称，为了缓解企业资金紧张，摩拜单车和ofo挪用了高达60亿元的押金来填补缺口。摩拜单车向新京报记者回应，该报道与事实严重不符，确保用户押金安全、可退。小黄车方面表示，公司各项业务有序运转，各渠道均可顺利退还押金。

蚂蚁金服副总裁、芝麻信用总经理胡滔表示，哈罗单车在全国范围免押金，使得一直饱受争议的单车押金问题得到加速解决。

有业内人士表示，信用免押可能成为共享单车的标配。

押金监管方案正在制定中

2017年12月，中消协4次发文谈及共享单车押金问题。2017年12月5日，中消协在北京召开共享单车企业约谈会，呼吁广大共享单车企业尽可能采取免收押金的方式提供自行车租赁服务。针对酷骑单车押金问题，2017年12月中消协表示，已向有关公安机关提交刑事举报书，酷骑公司及其主要负责人涉嫌刑事犯罪，申请公安机关立案侦查。

与此同时，因小鸣单车拖欠消费者押金、资金账户管理不规范，广东省消费者委员会将小鸣单车经营方广州悦骑信息科技有限公司起诉至法院，提出判令被告立即停止拖延退还消费者押金的行为。

滴滴与小蓝单车达成托管合作后，小蓝单车由滴滴继续负责运营，并继续在广东深圳投放，对此，深圳交通委多次约谈滴滴出行，要求暂停投放。1月23日，广州交通委明确表示，在未解决小蓝单车遗留问题前，滴滴以托管形式在广州开展单车运营属违规。

今年两会期间，针对共享单车押金难退问题，交通运输部党组书记杨传堂接受新京报采访时表示，“近期，部分共享单车企业因经营不善陆续停业，出现了用户押金退还难的问题。对此，交通运输部高度重视，会同人民银行、银监会等有关部门一起分析存在的问题，制定相关管理办法，针对押金和预付金的监管办法正在制定过程中，将按照工作程序报批后尽快发布实施。”

■ 对话

哈罗单车CEO杨磊

合并不在考虑范围内

新京报：今年1月份，有传言称哈罗单车获得蚂蚁金服与复星集团领投的10亿美元的融资？

杨磊：哈罗单车用实际情况在证明这个事情，免押是相当消耗资金的事情，我觉得一直以来我们不太希望对外讲我们融了多少钱，这个都不重要，最重要的是消费者是否满意了。

我们融资是有自己的节奏，不会像一些公司一直融资，我们是根据自己的打法和节奏制定融资规划。

新京报：押金在一些企业看来是流动资金的来源，哈罗单车为什么选择全国范围免押金？

杨磊：我们后台数据反馈，用户从注册、提交身份证、验证、交押金呈漏斗式分布，到交押金阶段的用户会减少40%。很多用户对交押金有很大的担忧，后台数据显示，不少用户在使用的时候交了押金，但是用完了以后马上又退掉了，对于我们来说，这么大量的用户流失是很大的损失。所以我们决定免押金。

新京报：ofo小黄车与摩拜合并传言已久，ofo也刚获得阿里8.66亿美元融资，同为阿里系的ofo与哈罗单车有没有整合的可能？

杨磊：我们当前还是关注自己手里的事，我们很幸运去年活下来了，今年希望有不一样的发展，合并这些事情可能不在我们的考虑范围内，或者说没时间想它。这些事情未来能出现的话，在一些时间点或者机缘巧合可能会出现。

新京报记者 陈维城