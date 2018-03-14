起底币圈自媒体：借“私募”之名收费荐币诱导投资人

来源：微信公众号 寻找中国创客

记者 | 刘景丰 王全浩 马芊

编辑 | 赵力 刘素宏

无论是否承认，被认为将引发巨大变革的区块链技术，其唯一被大众所知的应用即为比特币等大量虚拟货币的发行和交易。发币ICO，成为一些人一夜暴富的手段。

去年9月，监管层将ICO定性为非法融资，代币不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，ICO涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。且“各类代币发行融资活动应当立即停止。”

暴利之下，不少国内交易所和项目迁往国外，而国内的ICO推广交易则转入地下。

ICO地下重生，一些区块链自媒体作为流量入口，正成为这条产业链不可或缺的一环。

从2018年初至今，已有数百家区块链自媒体诞生，部分自媒体通过流量吸引地下ICO项目，将项目对接至交易所上币，项目方则提供服务费、软文费；发币之后，自媒体还会通过发布文章、测评等方式炒作代币价格。有些甚至炮制监管部门的新闻，以期提振“币市”。

环环之下，ICO借壳重生。寻找中国创客（ID：xjbmaker）发现，更有用户参与了一些自媒体组织的投资群，跟随群主参与海外ICO，但代投结束后，群主却人间蒸发，投资者损失惨重。

以“私募”为名推广地下ICO

“一些区块链自媒体的本意，就是想参与ICO这一场赌博，”区块链门户媒体创业者乐行（化名）告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker）。

2017年9月4日国内ICO被禁后，国内ICO项目及交易转入地下，一些区块链自媒体成为他们的流量推手和宣传工具。ICO发币、对接交易所和“韭菜”，自媒体皆能“代劳”。

乐行透露，他有一个做区块链自媒体的朋友，其很大一部分收入来源就是给区块链、ICO项目做软文收费，按年打包服务费，几万元、几十万元不等。而如果想在头部自媒体发软文，一年服务费可以达到数百万元。

在“新榜”排名上靠前的区块链公号，多家的广告报价单篇在5万元以上。

寻找中国创客从自媒体“海豚区块链”处拿到一份营销报价表，显示在其微信公号发布单篇头条价格为6000元，次条价格为4000元，写稿加头条为8000元。另一家8868见闻财经旗下区块链自媒体“今日币知道”的公众号发文价格为：头条2万元，次条6000元。

“海豚区块链”自媒体最近10篇头条文章的平均阅读量为3000-4000；“今日币知道”为7000-9000之间。按照非头部媒体一个阅读量1-2元的价格，这个阅读量与其报价相对符合行业水平。

自媒体收费发软文并非新闻，但当软文里推广的“产品”是被明令禁止在国内交易的数字币时，这个行为的正当性就值得考量。

寻找中国创客以有区块链项目寻找软文发布平台为由，分别联系两家平台工作人员。“海豚区块链”的一名工作人员称，其平台上稿标准是“不要有敏感词汇，比如ICO”。对方称，如果想表达ICO同样的意思，可以用“募资”“公募”等字眼代替。

“今日币知道”的一名工作人员则称，其平台可以发布数字货币项目的推介文章，并且可以包含代币推广信息，但也对ICO等敏感词慎重。

在“海豚区块链”的公众号除了发布区块链资讯和文章外，在“推荐”“重磅”等栏目下，推送的文章尽管名为区块链项目，没有出现“ICO”等字眼，但部分文章却在介绍区块链项目发币信息以及如何在交易所购买，甚至还发布推荐币种等信息，诱导读者进行投资。

“今日币知道”的推送文章则大量充斥代币项目的推广信息，甚至文中还会包含代币奖励信息。按照其价格表，这样一篇软文推送的价格在2万元左右。

自媒体“海豚区块链”发布的代币推广信息

甚至有自媒体表示，如果项目还没找到交易所，他们可以帮助对接交易所。其中“海豚区块链”工作人员称其可以对接一家名为Lbank（链行）的交易所，“我们合作的，关系很好”。

软文做高币价

诱导投资者地下炒币

为国内用户推广地下ICO项目，并为其导流、对接至交易所，实际上这只是第一步。

项目ICO之后，需要寻找代币认购者，做“市值管理”，即对代币价格进行引导管理，说白了就是“炒币”。

一名不愿透露姓名的业内人士称，项目发币后，就要寻找那些潜在的购买者，最好的办法就是在区块链自媒体发软文，把读者转化为代币购买者。而如果项目以代币支付自媒体服务费，实际上双方已经组成了一个利益共同体。

500金研究院院长、数字货币分析师肖磊此前也曾提到这种自媒体的“市值管理”，说白了即在代币价格下跌时，项目方通过在自媒体发布一些看涨信息的软文带动市场情绪，进而带动代币价格上涨。

具体而言，这种“市值管理”，一方面是通过“项目测评”等方式达到稳定持币者和市场的信心；另一方面，则通过一些“分析日志”等方式进行诱导传播。

所谓项目测评，就是自媒体以视频、专访等方式的对数字币项目进行全方位商业逻辑梳理，据寻找中国创客了解，这类测评一般都与软文收费分开，一次测评价位在2万元左右，记者在微信公众平台简单搜索发现，这类测评（评测）平台已有十余家。

在微信公众号检索可出现许多区块链测评自媒体

“今日币知道”与“神探区块链”同属8868见闻财经旗下区块链自媒体，前者更侧重区块链资讯，后者做区块链测评。“说白了就是介绍这个币背后的项目是怎么运作的，团队实力多厉害，让买币的人有信心，而软文大多只是介绍上币的信息。”“今日币知道”工作人员称。

8868见闻财经旗下另一自媒体平台“无心日志”则又是另外一种运作手法。“‘今日币知道’是分析师，‘无心日志’是交易员。”该名工作人员称。

据业内人士介绍，这种操作手法为自媒体先通过参与某个币种私募或者购买部分该币种，或者通过举办活动以服务费等名义收取一定数量的代币。持仓后交易员不定期对仓位调整，并对该币种进盘面行技术分析、撰写行情分析报告，形成一篇分析日志。

自媒体“无心日志”的炒币日志

寻找中国创客在“无心日志”平台看到，其文章展示持仓了7种代币，其中只有一种是所谓的“主币”，其余六种是“山寨币”。按照工作人员说法，除主币外的其他币种大部分为合作客户。

记者在该平台看到，大量分析文章均是针对一些虚拟货币进行行情分析，其中不乏一些“重仓**币”“**一定会上涨”等诱导炒币表述。

尽管声称尽量给予中肯的分析，但当记者以投放为由联系该工作人员询问是否可以发布对代币看涨信息时，该工作人员称，其“分析日志”会根据需求有导向性的分析。“带来一个购买者你就可以了，带来两个你就赚了。说白了就是诱导投资者购买。”“尽量达到你们的需求”，并表示“这个效果是肯定的”。

但是这项服务收费不低。“无心日志”粉丝不足2万，头条阅读4000左右，头条币种行情分析月收费5万元（该平台的代币持仓一般为一个月），头条项目资讯推送单条2万元。

其平台的用户群体，也主要针对国内币圈、链圈用户。这名工作人员称，像这样以日志分析的方式参与币圈行情分析进而诱导圈内用户参与买币的平台，已有多家。寻找在中国创客在微信公众号检索发现，以“**区块链日志（日记）”形式的自媒体已有数十家之多。记者随机打开多家平台的文章，同样发布着各种持仓炒币信息。

自媒体“王团长区块链日记”的炒币日志

公号嫁接代投群 群主人间蒸发

在上述日志文章下方，通常还会附带一些免费或付费圈子，只有进入圈子的用户才能收到信息，群主会在圈子中主动推荐ICO项目，发出代投链接，对项目感兴趣的投资者会主动与群主联系。

自媒体“无心日志”在推文中附带的其炒币圈子推广信息

寻找中国创客在某炒币圈子中发现，群主会不定期发布一些炒币信息，甚至充斥“建仓”、“抄底”、“上车”等炒币诱惑性词语。

另一种区块链自媒体赚钱方式就是建立代投群。

一位受骗者向记者表示，此前他参与了“小羽漫谈区块链公众号”组织的投资群，半年多时间，群内成员交流炒币经验，跟随群主参与海外ICO，代投并无异常，今年群主推荐了一个名为“LIM”的ICO项目。

在受骗者提供的项目说明书中，该项目承诺如果项目失败会进行最高100%的赔偿。

但是在项目代投结束后，群主解散了微信群，并注销了微信公众号，这名投资人称：“群主人间蒸发了，我们现在还在找他，一些朋友只能自认倒霉。”

据自媒体“老金金融笔记”披露，“小羽漫谈区块链公众号”的代投中有投资者投资了17.7个以太坊，按人民币兑换超过10万元。虽然拿到了LIM代币，但是代币并未上交易所流通，且无法查询官网，代币“一文不值”，致投资者损失惨重。“老金金融笔记”称，这次代投使投资者损失总计超过千万元。

一名业内人士告诉记者，“这里存在很多猫腻，比如有的代投群主，会先按规定投币，如果这个代币开盘大涨，那么他很可能就自己把利润吞下来，然后向其他玩家谎称没有发币，原价退币；如果跌的话，就正常给其他玩家发币，他还能赚提成，不需要承担风险。”

据投资者反映，暴利面前，一些小的代投方会以各种理由，不给投资者发币，自己独吞高额利润，最后退币，解散微信代投群。

记者在炒币社区检索发现，有数十条代投跑路的消息，受骗者会在社区公布骗子的微信号、QQ号、钱包地址，提醒其他投资者不要再被骗。

被炮制的“央行鼓励数字币”假新闻

除此之外，一些自媒体还借用监管层等部分表述炮制虚假新闻。

3月9日上午，在十三届全国人大一次会议的发布会上，央行行长周小川表示，虚拟资产交易在中国不太符合金融产品和金融服务要服务实体经济的方向。这一表态几乎是为虚拟币圈重申了基调——炒币交易不被认可。

然而，早在3月5日前后，就有人将周小川2017年两会“鼓励金融科技”的表述篡改为“高度鼓励数字货币”。

寻找中国创客发现，“虚拟货币商机”、“币友圈V”等多个币圈、链圈自媒体在“两会”期间，发布了一篇名为《央行行长周小川：高度鼓励数字货币、区块链等技术发展》的文章，文章声称“央行高度鼓励数字货币、区块链。”

但事实上，周小川今年两会前后并未有此表述。该文章随后被举报，目前已经无法打开。

寻找中国创客翻阅区块链自媒体“币友圈V”的微信公众号，发现其账号主体为“厦门微视角电子商务有限公司”，账号介绍称，“我们将发布数字货币和币圈最新资讯”。

在2017年7月23日发布第一篇消息，此后大部分推送均和数字货币相关，即使在“9·4”之后依然发布炒币和荐币信息，诱导投资者投资；并不时发布“比特币即将成为合法货币”等虚假消息。

“发布这种文章，一方面是一些区块链自媒体、机构为了博人眼球，吸引流量，另一方面也与鉴别能力相关。”某区块链自媒体创始人邓乐耕说。这种现象在区块链自媒体大量诞生的当下，成为自媒体平台审核不严、混乱炒作的一个缩影。

约束缺失

资本钟爱的区块链自媒体能走多远？

与上一轮人工智能曾经带起的垂直领域自媒体不同，区块链因为有一个最大的应用——数字货币，而“离钱更近”。

2017年11月，比特币价格大幅上涨带动其他数字货币价格一路上扬。“那时区块链已经离钱很近，这就是个机会，赶上风口项目就容易成功。”区块链自媒体创业者晓军说。

离钱近，促使区块链自媒体蜂拥而至。据第三方数据平台清博大数据信息显示，截至今年3月11日区块链自媒体已达664个，2月共有270区块链账号发布文章4333篇，阅读总数856.89万。原本小众、晦涩的“区块链”正生成一个庞大的关注群体。

2月底，在自媒体社群疯狂诞生的时期，北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚以个人名义在其微信公众号提示风险，称近期在某些微信群、OO群出现大量打着“区块链”“数字货币”等幌子，提供代投领投、集资募资、兑换代币、洗钱、ICO/IXO等功能的收费圈群，并已发生多起资金损失和个人信息泄露事件。

这种情况下，自媒体不担心受牵连吗？

一名不愿透露姓名的区块链自媒体人称，目前的区块链自媒体行业已经度过了媒体为项目背书的时期，“早期区块链自媒体少，看区块链项目会很依赖个别自媒体，形成一种信任。但现在区块链自媒体多到随处可见，自媒体更多是提供信息，背书功能大大减弱。”

近日新榜发布关于区块链自媒体的测评似乎也说明了这个问。测评结果显示，在区块链自媒体的公众号中新榜指数最高的也仅为为812.2，无一入围中国微信500强（门槛指数881.9），区块链自媒体尚无大号。

此外也尚无政策对自媒体推送区块链ICO项目等内容进行审核约束。这就像一个死循环，报道的区块链内容即便有问题也对自媒体平台影响有限，也就没必要对发布内容做严苛的审核。进而让地下ICO项目堂而皇之登上自媒体平台，重回大众视野。整个过程，好似借壳重生。

尽管一些区块链自媒体与ICO有着千丝万缕的联系，但这种现象并不是行业全部。至于有多少自媒体在参与ICO生态下的一环，数量也不得而知。这就造成了整个行业稂莠不齐。

即便这样，区块链自媒体的流量入口优势还是得到了很多投资方的青睐。近日更有数家区块链自媒体接连获得融资。

“区块链媒体是所有投资机构都想投的一个方向，布局区块链生态。”已投资多家区块链媒体的投资机构市场总监称。她并不否认这个行业泡沫的存在，但是区块链自媒体的流量赛道仍被看好，“这个行业需要一些媒介，他们最先把住了流量。”

在梅花天使创投创始人吴世春看来，区块链的火热使得市场需要教育者，自媒体的出现恰恰符合了这个角色，但目前价值难辨，“在这种情况下，我觉得最重要的就是判断团队。”

尽管投资者保持了对区块链自媒体的谨慎，但资本的加持还是让这个初生的行业在急速增长。“如果靠自媒体本身的约束，是很难抵挡利益的驱使的，最终还需要监管部门出台政策和措施来约束。”肖磊表示。